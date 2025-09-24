Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 07:58
de Ozana Mazilu

24 septembrie – zi cu rădăcini istorice și repere globale

24 septembrie – zi cu rădăcini istorice și repere globale
Pe 24 septembrie se regăsesc, în istorie, momente cu ecouri profunde – cronologii care leagă civilizații, proteste, independențe și repere culturale. Această zi surprinde momente decisive care au contribuit la conturarea conștiinței colective, din epoca antică până în prezent. Evenimentele de astăzi demonstrează că trecutul este viu și că fiecare 24 septembrie poartă energia transformării.

Sinodul, migrații și începuturi ale revoluțiilor

În anul 622, pe 24 septembrie, Profetul Muhammad finalizează pelerinajul de la Mecca către Medina – moment cunoscut sub denumirea de Hijra și marcat ca începutul calendarului islamic. Acest eveniment simbolizează tranziția de la persecuție la organizare și afirmare a comunității musulmane, fundamentând structura socială și spirituală a Islamului.

La mai bine de un secol, în 787, tot pe 24 septembrie are loc al doilea Sinod de la Niceea, care restaurează cultul icoanelor. Decizia a pus capăt disputelor icoanele vs. iconoclasm și a reafirmat expresia artistică ca element central în spiritualitatea creștină. Este o zi în care religia și arta au determinat reevaluări de principii și identitate culturală.

Bătălii, povețe legislative și independențe

Epoca medievală cunoaște pe 24 septembrie 1180 moartea împăratului Manuel I Comnenul – ultimul reprezentant de seamă al dinastiei Komnene în Imperiul Bizantin. Sfârșitul domniei simbolizează începutul declinului unui imperiu care fusese timp de secole bastion al civilizației și cultura antică.

În istoria modernă, 24 septembrie 1789 marchează sancționarea de către George Washington a Actului Judiciar, instituind sistemul federal de justiție în Statele Unite și funcția procurorului general. Actul a fost fundamental în arhitectura statului american și a consolidat separarea puterilor într-un sistem democratic.

Tot în această zi, în 1973, Guinea-Bissau își declară independența față de Portugalia. Este un punct culminant al luptei anti-coloniale din Africa și simbol al aspirației spre suveranitate și drepturile omului.

Proteste, simboluri culturale și momente de memorie colectivă

Pe 24 septembrie 1957, președintele Statelor Unite intervine cu trupe federale pentru a impune desegregarea într-o școală din Little Rock, Arkansas – un episod esențial în lupta pentru drepturile civile și echitate rasială.

Mii de jucători din NFL au genunchiat sau stau în timpul imnului național american pe 24 septembrie 2017, ca protest față de nedreptate rasială – un simbol al solidarității sociale exprimat prin sport, cu impact global.

În Africa de Sud, 24 septembrie este Ziua Patrimoniului – o celebrare a diversității culturale și tradițiilor locale. Inițial cunoscut drept Shaka Day, ca omagiu regelui zulu Shaka, semnifică astăzi unitatea în diversitate și recuperarea identitară după apartheid.

Ziua de 24 septembrie străbate epoci și regiuni, legând confruntări teologice, schimbări de regim, luptă pentru dreptate și celebrarea identității. De la migrația definitorie a Profetului Muhammad și restabilirea icoanelor, la măsuri juridice fundamentale în Statele Unite sau independența Africană, până la proteste simbolice și reafirmări culturale – această dată ne arată complexitatea și dinamica istoriei. Fiecare 24 septembrie ne invită să reflectăm asupra motivelor pentru care valorile, credințele și lupta pentru libertate continuă să modeleze lumea de astăzi.

