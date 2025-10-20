21 de ani fără Liviu Vasilică. Povestea medicului pediatru care a ajuns cea mai cunoscută voce masculină a folclorului din Teleorman

Au trecut 21 de ani de la moartea unuia dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară ai României, Liviu Vasilică, un artist care a reușit, prin talentul său autentic, să ducă mai departe frumusețea și sensibilitatea folclorului din Teleorman. Puțini știu însă că omul care a devenit o voce emblematică pentru muzica tradițională a fost, la bază, medic pediatru, un profesionist desăvârșit care și-a început cariera într-un cu totul alt domeniu.

De la halatul alb la costumul popular

Născut în comuna Plosca, județul Teleorman, Liviu Vasilică a crescut într-o familie de intelectuali. Tatăl său era directorul școlii din sat, iar mama, profesoară în cadrul aceleiași instituții.

Într-un astfel de mediu, în care educația era o prioritate, tânărul Liviu a fost crescut cu ideea că munca, perseverența și seriozitatea sunt cheia reușitei. De aceea, deși avea o voce caldă și un talent nativ pentru muzică, familia l-a îndrumat către o carieră stabilă și respectată: medicina.

În 1974, Liviu Vasilică a fost admis la Facultatea de Medicină, o alegere care părea să-l îndepărteze definitiv de scenă. Șase ani mai târziu, în 1980, a absolvit facultatea, devenind medic pediatru, o profesie pe care a practicat-o cu devotament în cadrul Spitalului Județean din Alexandria.

Colegii și pacienții își amintesc de el ca de un om blând, empatic și atent, care reușea să transmită liniște și bunătate prin simpla lui prezență.

Însă destinul avea alte planuri. În paralel cu studiile, Liviu Vasilică descoperea că vocea sa, cu inflexiuni profunde și vibrante, avea puterea de a emoționa.

La început timid, apoi din ce în ce mai sigur pe sine, studentul la Medicină începea să urce pe scenă, participând la festivalurile studențești care erau, în acea vreme, o rampă de lansare pentru tinerii talentați.

Liviu Vasilică, un medic cu voce de aur

Talentul său nu a trecut neobservat. În scurt timp, Liviu Vasilică a câștigat numeroase concursuri, iar numele său a început să fie rostit cu admirație în mediile artistice. Era o perioadă în care muzica populară se bucura de o apreciere deosebită, iar televiziunea publică promova intens valorile autentice ale satului românesc.

Așa se face că, la începutul anilor ’80, Liviu Vasilică a fost invitat să participe la celebra emisiune „Tezaur folcloric” difuzată de TVR, moment care avea să-i schimbe definitiv viața.

Debutul său televizual a fost o revelație: publicul a fost cucerit de vocea lui caldă și de naturalețea cu care transmitea emoție. În scurt timp, a devenit unul dintre cei mai solicitați interpreți ai genului, colaborând cu orchestre prestigioase și ansambluri folclorice din întreaga țară.

Deși s-a născut la sat, Liviu Vasilică era un artist rafinat, care aducea în fața publicului un folclor curat, nealterat, dar prezentat cu o eleganță rar întâlnită. El nu doar cânta, ci interpreta tradiția, transformând fiecare piesă într-o poveste despre oameni, locuri și emoții.

Printre melodiile sale cele mai cunoscute se numără „Pe la noi, pe Teleorman”, „Fir-ai tu să fii de murg” și „Aș muri, dar nu acuma”, interpretată alături de Ansamblul Teleormanul.

Succesul său nu l-a schimbat. A rămas un om modest, discret, departe de scandaluri și de viața mondenă. Chiar și atunci când sălile de spectacole se umpleau pentru a-l asculta, el prefera să vorbească despre muzică și despre rădăcinile ei, nu despre propria persoană.

Vezi și: De ce a murit Liviu Vasilică? Povestea de viață zbuciumată a marelui cântăreț care s-a prăpădit la doar 54 de ani

Rădăcinile unei pasiuni și mentorii din Teleorman

Primele sale contacte cu lumea muzicii populare au fost influențate de Gogu Ivașcu, un rapsod popular renumit al locului, cel care l-a învățat să aprecieze autenticitatea cântecului popular.

De la el, tânărul Liviu a învățat nu doar tehnica interpretării, ci și respectul pentru tradiție, pentru portul popular și pentru istoria fiecărei melodii.

Într-o vreme în care folclorul începea să fie treptat transformat în produs de divertisment, Vasilică a rămas un purtător de cuvânt al Teleormanului autentic. Muzica sa era o declarație de dragoste față de locurile natale, față de oamenii simpli și obiceiurile care formau identitatea culturală a sudului României.

Vocea sa a fost adesea descrisă drept una „cu timbru de catifea și forță de furtună”. Avea capacitatea rară de a aduce bucurie și melancolie în același timp. Fiecare vers interpretat de el părea să spună o poveste despre dragoste, dor, despărțire sau viața satului românesc.

Familia și omul din spatele artistului

În spatele carierei de succes, Liviu Vasilică era un soț și tată devotat. După terminarea studiilor, s-a căsătorit cu Florina, femeia care i-a fost alături până la sfârșitul vieții. Cei doi au avut împreună patru copii: Florin, Svetlana, Valentin și Livia.

Familia sa a fost întotdeauna un sprijin moral puternic. Deși viața artistică îi cerea numeroase deplasări, Liviu Vasilică reușea mereu să-și găsească timp pentru cei dragi. Era cunoscut pentru echilibrul său și pentru discreția cu care își trăia viața personală.

După dispariția sa, familia a trecut prin momente dificile, inclusiv dispute legate de moștenirea spirituală și artistică a regretatului cântăreț. Cu toate acestea, fiul său cel mare, Florin Vasilică, a decis să ducă mai departe ceea ce tatăl său a început.

Într-un interviu, fiul regretatului solist spunea:

„Eu mă simt foarte aproape de tata prin ceea ce fac. Lumea mă asociază foarte mult cu el, deși eu nu o să fiu niciodată la nivelul la care a fost tatăl meu. Nu am plecat la drum cu ideea de a-l înlocui, ci de a continua ceea ce a început el — munca titanică pe care a făcut-o.”

Florin Vasilică a reușit să reînvie proiectul Grupul folcloric Teleormanul, fondat de tatăl său cu ani înainte, și să readucă pe scenă cântecele care au făcut istorie în folclorul românesc.

Ultimii ani și moștenirea culturală a lui Liviu Vasilică

La începutul anilor 2000, sănătatea lui Liviu Vasilică a început să se deterioreze grav. Diagnosticat cu ciroză hepatică, artistul a luptat mult timp cu boala, fiind tratat de colegi de breaslă și de foști colegi de spital, care au încercat din răsputeri să-i salveze viața.

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor medicale, organismul său nu a mai rezistat. Pe 19 octombrie 2004, România pierdea una dintre cele mai frumoase voci ale sale, iar Teleormanul își pierdea simbolul.

Vestea morții sale a îndurerat o țară întreagă. Ziarele și televiziunile din acea vreme au relatat cu emoție despre omul care, deși era medic, a reușit să vindece suflete prin cântec. Mii de oameni l-au condus pe ultimul drum, iar cântecele sale au răsunat în acele zile ca o rugăciune de rămas-bun.

Astăzi, la mai bine de două decenii de la dispariția sa, Liviu Vasilică rămâne o legendă vie. În Teleorman, dar și în multe alte zone ale țării, numele său este rostit cu respect. Cântecele lui sunt difuzate în continuare la radio, iar interpretările sale video sunt redescoperite de tineri care învață ce înseamnă adevărata muzică populară.

O voce care a unit generații

Moștenirea artistică a lui Liviu Vasilică nu constă doar în cântecele sale, ci și în modul în care a redefinit rolul artistului popular. A demonstrat că folclorul nu este doar o expresie a trecutului, ci o formă de artă vie, capabilă să emoționeze oricând și pe oricine.

El a reușit să unească generații întregi prin muzica sa. Pentru părinți, cântecele lui erau o amintire a copilăriei și a vremurilor de altădată. Pentru tineri, erau o descoperire — o dovadă că autenticitatea nu se demodează niciodată.

Într-o lume în care valorile se schimbă rapid, Liviu Vasilică a rămas un reper de bun gust, modestie și respect pentru tradiție. A trăit discret, a cântat sincer și a iubit necondiționat cultura din care provenea.

O legendă a muzicii populare românești

La 21 de ani de la moartea sa, Liviu Vasilică nu este doar o amintire, ci o parte esențială a identității culturale românești. Povestea lui este dovada că destinul poate lua forme neașteptate — un medic pediatru care, prin vocea sa, a devenit cel mai cunoscut interpret de muzică populară al Teleormanului.

A lăsat în urmă cântece care nu îmbătrânesc și un exemplu de viață demn de urmat. Prin fiul său, Florin Vasilică, prin grupul „Teleormanul” și prin toți cei care îi cântă melodiile astăzi, spiritul lui continuă să trăiască.

În final, Liviu Vasilică nu a fost doar „vocea Teleormanului”, ci vocea unei Românii autentice, a unei lumi care își păstrează rădăcinile prin muzică, demnitate și iubire de neam.