2000 de tablouri, ceasuri și poșete de lux au fost găsite la generalul Cătălin Zisu. Gigi Becali: „Era ospătar. Acum are miliarde”

Mascații au descins vineri dimineața la domiciliul generalului cu trei stele Cătălin Zisu, într-un dosar de abuz în serviciu cu un prejudiciu uriaș. Procurorii au găsit în casele generalului mai multe tablouri decât într-o galerie de artă, dar și ceasuri de zeci de mii de euro și poșete de lux. Gigi Becali spune că îl cunoaște pe general de pe vremea când era un simplu ospătar.

Procurorii au ridicat de la domiciliul generalului Cătălin Zisu 2000 de tablouri și obiecte de lux

Procurorii DNA au deschins vineri dimineața la adresa generalului Cătălin Zisu, comandantul Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei, într-un dosar cu prejudiciu uriaș. Acesta este acuzat de abuz în serviciu, iar prejudiciul atinge 2,4 milioane de euro. Potrivit Antena 3 CNN, procurorii au descoperit bunuri de lux de sute de mii de euro, printre care ceasuri, bijuterii și poșete foarte scumpe. În plus, au fost ridicate de anchetatori peste 2.000 de tablouri! Mai mult, procurorii au descoperit și actele mai multor proprietăți aflate în Turcia.

Generalul Cătălin Zisu este cercetat după ce ar fi acordat, spun procurori, un contract de extindere a Cimitirului Militar Ghencea, companiei deținută de omul de afaceri Ionel Olteanu. Procurorii DNA mai acuză și faptul că aceste costuri au fost umflate prin lucrări fictive de evacuare de pământ și umplere cu moloz.

Plăți de miliarde pentru lucrări fictive

Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că au fost săvârșite mai multe activități infracționale, toate subordonate interesului de a credita în mod nejustificat și nelegal antreprenorul Garden Center Grup SRL cu suma de 11.959.654,87 lei care au implicat articole de lucrări referitoare la evacuare pământ/moloz și la pământ de umplutură, în condițiile în care acestea nu au fost realizate în realitate.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2023, a unor infracțiuni de asimilate celor de corupție, de către funcționari publici și complici ai acestora.

În cursul zilei de 14 februarie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 22 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Giurgiu, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis DNA, vineri.

Becali îl cunoaște pe Zisu de când generalul era un simplu ospătar

Gigi Becali îl cunoaște de mult timp pe Cătălin Zisu și nu își explică cum a ajuns acesta general, deoarece era un simplu ospătar. În schimb, latifundiarul din Pipera spune că știe că are foarte mulți bani și a aflat că Zisu i-ar fi făcut toate problemele cu Steaua.

„Nu știu cum a ajuns (n.r. – general), că el era ospătar. Punea ciorbă și turna în pahare la generali”. ”Eu cred că este cineva acolo. E posibil sa fie Zisu, care are putere și grad și cuvânt și bani mulți. Zisu e la agenția de înzestrare a armatei. E la logistică. Acolo, la logistică, miliarde de bani. Ia să-l ia puțin controlul să vedem miliardele de bani. Acum stă ascuns, nu mai iese. A făcut miliardele de bani și stă ascuns și comandă acum din umbră. Taca, taca, taca. Decât unul care are putere putea să-i încurajeze să ne minta așa. Altfel n-aveau ei curajul, un colonel sau un comandant. Eu cred că e Zisu. De Zisu… Vă spun de Zisu că el a fost mereu împotriva mea și el daca acum are bani de miliarde, poate intră și pe colateral și cu ceva. Are miliarde de miliarde. Bani multi acolo, tată, terenuri”, a spus Gigi Becali.