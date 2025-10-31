11 persoane condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul devastator din Turcia, în care au murit 78 de oameni

Tragedia care a îndoliat Turcia la începutul acestui an primește o sentință dură. Unsprezece persoane au fost condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul care a mistuit un hotel de lux din stațiunea montană Kartalkaya, provocând moartea a 78 de oameni, dintre care aproximativ 30 de copii. Ancheta a scos la iveală nereguli grave de securitate, iar verdictul instanței reflectă gravitatea situației.

Cine sunt cei condamnați și ce responsabili au fost trași la răspundere

Tribunalul din Bolu a decis condamnarea la închisoare pe viață a 11 persoane, printre care proprietarul, directorul și membrii consiliului de administrație ai hotelului Grand Kartal.

Potrivit surselor media turce, investigația a scos la iveală multiple nereguli: sistemul de alarmă nu funcționa în momentul tragediei, iar mai multe instalații de gaz nu respectau normele de siguranță.

Printre cei condamnați se numără și un adjunct al primarului din Bolu, precum și șeful pompierilor din oraș, acuzați că nu au supervizat corespunzător verificările de siguranță. În total, 32 de persoane au fost judecate, dintre care 20 se aflau în arest preventiv.

”Aveam inspecţii regulate”, s-a apărat proprietarul hotelului, Halit Ergul, dând vina pe furnizorul de gaz.

Acesta a adăugat, potrivit agenţiei de presă private DHA: ”Nu autorizam nici măcar focurile de artificii în faţa hotelului în timpul nunţilor pentru a împiedica să moară păsări”.

Cum s-a produs tragedia și ce detalii șocante au ieșit la iveală

Incendiul a izbucnit în noaptea de 21 ianuarie, în jurul orei 03:30, pornind din restaurantul hotelului. Clădirea, considerată un refugiu montan de lux, a devenit capcană mortală pentru numeroase familii aflate în vacanță.

În timpul procesului, supraviețuitorii au povestit cu lacrimi în ochi scene de groază. Mulți au încercat să fugă, dar fumul dens și lipsa alarmelor funcționale au îngreunat evacuarea.

”Mă duc la cimitir în fiecare dimineaţă. Niciun psiholog nu poate vindeca o asemenea durere”, a mărturisit Hilmi Altin, care și-a pierdut soțul și fiica de nouă ani.

Ce impact emoțional și social a avut tragedia în Turcia

Imaginile cu fațada hotelului înnegrită au făcut înconjurul lumii, iar tragedia a generat un val puternic de revoltă. Prezența unui număr atât de mare de copii printre victime a amplificat furia publică, iar ancheta a fost urmărită îndeaproape de întreaga țară.

Pe lângă cele 78 de persoane decedate, alte 137 au fost rănite în incendiu. Familii întregi și-au pierdut viața, stârnind o dezbatere intensă în Turcia despre importanța respectării normelor de siguranță și responsabilitatea autorităților.

Verdictul sever transmis de instanță este văzut ca un mesaj clar: neglijența, lipsa supravegherii și încălcarea regulilor pot costa vieți și vor fi sancționate exemplar.