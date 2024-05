Vedeta lui Inter l-a sunat pe antrenorul FCSB-ului după ce italienii au celebrat titlul pe o manea românească: ”Îl faci milionar pe interpret”

Hakan Calhanoglu (30 de ani), mijlocașul lui Inter Milano, a sunat în România după ce a petrecut cu colegii săi pe o manea celebră din țara noastră titlul câștigat în Serie A. Vedeta italienilor a vorbit cu antrenorul FCSB-ului. Ce i-a spus Elias Charalambous.

Inter Milano a devenit matematic campioana Italiei, cucerind al 20-lea titlu din istoria clubului. După câștigarea campionatului, jucătorii lui Inter au sărbătorit cum se cuvine această reușită, iar Hakan Calhanoglu a dat tonul distracției în vestiar pe ritmurile melodiei sale preferate, ”Made in Romania”.

După acest moment, maneau lansată de Ionuț Cercel în anul 2008, a devenit cunoscută în toată lumea, iar vedeta lui Inter l-a sunat pe antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous. Cei doi au fost colegi, în 2012, la Karlsruher (Germania) şi au rămas în relaţii bune. Tehnicianul roș-albaștrilor a dezvăluit că a vorbit cu Hakan Calhanoglu și despre maneau devenită virală.

”Am vorbit, l-am sunat, apoi el m-a sunat. Cunoaşteţi relaţia pe care o am cu el, el petrece în fiecare zi. El a făcut faimoasă o melodie românească. Am glumit cu Hakan în legătură cu melodia şi i-am zis că l-a făcut faimos pe interpret şi o să îl facă milionar.

Nu am vorbit prea mult, doar am glumit în legătură cu cântecul, i-am văzut şi pe restul jucătorilor că i-au urmat exemplul şi au cântat. A fost foarte drăguţ, am fost puţin surprins, dar i-am văzut şi pe jucătorii noştri după meci că au cântat acelaşi cântec”, a spus Elias Charalambous, la Orange Sport.