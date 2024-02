Un student face zilnic naveta cu avionul la facultate, considerând că este mai ieftin decât să stea în chirie

În tărâmul plin de viață al studenților, unde căutarea pentru o cazare la prețuri accesibile este adesea plină de provocări, Tim Chen, un student în ultimul an la economie la Universitatea British Columbia (UBC) din Vancouver, Canada, a croit o cale unică. Povestea lui este una despre hotărâre, cumpătare și o notă de îndrăzneală care îl deosebește în analele vieții de facultate, acesta făcând zilnic naveta cu… avionul.

Originar din orașul pitoresc Calgary, amplasat în inima Albertei, Tim s-a trezit confruntându-se cu prețurile exorbitante ale locuințelor care planează peste locurile de cazare din afara campusului din Vancouver. Nedescurajat de perspectiva pe care o are, el a conceput o soluție nouă: naveta cu avionul. Da, ai auzit bine – Tim a devenit maestrul a ceea ce el a numit „super-naveta”.

Cu o sclipire în ochi, Tim a declarat pentru CTV News: „M-am gândit, de ce nu stau pur și simplu la Calgary și apoi zbor aici, este ca un zbor de o oră, este la fel ca a lua un autobuz”. Și astfel, călătoria lui extraordinară a început. Înarmat cu hotărâre și un buget pentru studenți, el s-a îmbarcat într-un pelerinaj bi-săptămânal de la Calgary la Vancouver și înapoi, prin amabilitatea Air Canada.

Programul său, deși riguros, a fost simplificat. Cu doar două clase care necesită prezența sa fizică în campus în fiecare săptămână, fezabilitatea unei astfel de navete a devenit evidentă. Prin planificare meticuloasă și hotărâre neclintită, Tim a executat șapte călătorii dus-întors doar în ianuarie, dovedind că acolo unde există voință, există o cale, scrie YahooNews.

Dar de ce asemenea extreme? Narațiunea lui Tim se dezvăluie și mai mult pe măsură ce el dezvăluie rațiunea financiară din spatele alegerii sale neconvenționale. Vancouver, renumit pentru priveliștile sale uluitoare și farmecul cosmopolit, se mândrește și cu titlul de neinvidiat de cel mai scump oraș al Canadei în care să locuiești. Pentru Tim, perspectiva de a plăti 2.500 de dolari în chirie pentru o locuință modestă părea de nesuportat, determinându-l să caute alternative.

Din cauza chiriilor prea scumpe a ales să facă naveta cu avionul

„Am trei ore de curs în total, după curs, mă întorc în autobuz și mă duc la aeroport!” a glumit Tim, elucidând eficiența strategiei sale. Călătoria de 430 de mile între Calgary și Vancouver, o perspectivă descurajantă pe drum, a fost parcursă fără efort în doar o oră și 40 de minute, datorită minunilor călătoriilor aeriene moderne.

Cu toate acestea, narațiunea lui Tim nu este una izolată. În microcosmosul UBC, unde aproape 60.000 de studenți își urmăresc ambițiile academice, abundă povești despre ingeniozitate în mijlocul adversității. Xelian Louw, un alt student, și-a găsit refugiul în limitele umile ale unei dube, o dovadă a distanțelor pe care oamenii sunt dispuși să o ducă în căutarea educației.

Fenomenul nu se limitează numai la mediul academic. Chip Cutter, jurnalist la The Wall Street Journal, și-a divulgat propria saga de navetă din Ohio la Manhattan, unde prețurile imobiliare în creștere au necesitat astfel de măsuri neconvenționale. „M-am gândit că aș putea să-mi păstrez cheltuielile – chiria în Ohio, plus costurile de călătorie – la prețul unui studio frumos din New York sau sub prețul unui studio frumos din New York”, a reflectat Chip, aruncând lumină asupra implicațiilor societale mai ample ale accesibilității locuințelor.

Într-un peisaj în care căutarea educației se ciocnește de realitățile dure ale constrângerilor economice, odiseea lui Tim Chen servește ca o amintire emoționantă a rezilienței și a inventivității. Povestea lui transcende limitele mediului academic, reluând vechea zicală că necesitatea este într-adevăr mama invenției. Și atâta timp cât există vise de urmărit și bariere de depășit, poveștile despre navete extraordinare vor continua să fie gravate în țesutul tradiției studențești.