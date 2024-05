Un iceberg mai mare decât Las Vegas s-a desprins de gheața antarctică

Un iceberg mai mare decât orașul Las Vegas s-a desprins de la ghețarul Brunt din Antarctica.

Acest colț de gheață cu o suprafață de 380 de kilometri pătrați (147 mile pătrate) și-a luat la revedere de la gheațar în dimineața zilei de 20 mai, după ce o crăpătură a apărut acum câteva săptămâni.

Gheața nou desprinsă urmează să fie numită oficial „A-83”, deși British Antarctic Survey (BAS), care a monitorizat ruperea, a apelat la social media pentru a cere oamenilor să vină cu un nume puțin mai captivant, chiar dacă neoficial. A-83 Icebergul este și al treilea iceberg major care se desprinde de gheațarul Brunt în ultimii patru ani. Un iceberg de mărimea Londrei s-a desprins în ianuarie anul trecut, urmând o rupere „mai mică” aproape de mărimea Los Angelesului, cu doi ani înainte.

Animation of @ESA_EO #Sentinel1 Extra-Wide mode images of Brunt Ice Shelf covering the three major calving events over the last 3.5 years. The ice shelf is now at its smallest recorded extent pic.twitter.com/ftewkf10UQ

— Adrian Luckman (@adrian_luckman) May 22, 2024