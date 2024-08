Un fost om de știință de la NASA încearcă să demonstreze că trăim într-o simulare: Experimentul inovator ce ar putea răspunde la întrebarea din Matrix

Suntem cu adevărat prinși într-o realitate simulată, în locul universului fizic pe care îl presupunem de obicei? Aceasta este o teorie fascinantă, dezbătută de filozofi și popularizată de filmul „The Matrix” din 1999. Ce-ar fi dacă am putea afla, odată pentru totdeauna, dacă trăim într-un computer?

Thomas Campbell, un fost fizician NASA, și-a propus să facă exact acest lucru. Într-o lucrare publicată în 2017 în „The International Journal of Quantum Foundations”, Campbell a detaliat mai multe experimente menite să detecteze dacă lumea din jurul nostru este redată ca un joc video.

Primele teste încep la CalPoly

Oamenii de știință de la California State Polytechnic University (CalPoly) au început deja primul experiment, punând la încercare ipoteza îndrăzneață a lui Campbell. Pentru a finanța aceste demersuri, Campbell a înființat un ONG numit Center for the Unification of Science and Consciousness (CUSAC). Potrivit unui comunicat de presă al grupului, experimentele sunt „așteptate să ofere dovezi științifice solide că trăim într-o realitate virtuală simulată pe computer”.

Experimentele lui Campbell includ o nouă abordare a experimentului cu două fante, o demonstrație fizică menită să arate cum lumina și materia pot acționa atât ca unde, cât și ca particule. Campbell crede că, prin eliminarea observatorului din aceste experimente, informațiile înregistrate nu au existat niciodată. În termeni simpli, fără un „jucător”, universul din jurul lor nu există, la fel ca un joc video – o dovadă, în gândirea lui Campbell, că universul este exclusiv „participativ”.

Provocarea convențiilor actuale

Campbell nu este primul care explorează ipoteza simulării. În 2003, filozoful suedez Nick Bostrom a publicat o lucrare intitulată „Are You Living in a Computer Simulation?”. Bostrom a sugerat că, dacă tehnologia progresează suficient de mult, vom ajunge probabil să rulăm o simulare a strămoșilor noștri. Campbell, însă, abordează ipoteza diferit, argumentând că „conștiința noastră nu este un produs al simulării – ea este fundamentală pentru realitate”.

Dacă Campbell ar reuși să demonstreze că umanitatea este prinsă într-o realitate virtuală, această descoperire ar putea submina înțelegerea noastră de bază a lumii din jurul nostru și ar avea implicații majore. Campbell a susținut că cele cinci experimente ar putea „provoca înțelegerea convențională a realității și ar putea descoperi conexiuni profunde între conștiință și cosmos”.

Această inițiativă promite să răspundă la întrebări esențiale despre natura realității și conștiinței noastre, deschizând posibilități noi și fascinante pentru știință și filozofie.