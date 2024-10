Testul pe care puțini îl rezolvă. Tu reușești?

Randall Munroe, faimos pentru webcomic-ul său xkcd și pentru cartea bestseller What If?, revine cu o provocare intelectuală care îți va pune mintea la încercare.

Fost inginer robotician la NASA, Munroe este cunoscut pentru umorul său științific inteligent și pentru modul în care reușește să transforme matematica și știința în distracție. Testul de astăzi nu este doar o simplă problemă de logică, ci și un meta-joc, bazat pe auto-referință, un concept tipic stilului său de puzzle.

Primul puzzle: toate împreună

Prima provocare din acest test îți cere să găsești soluții pentru trei afirmații care se referă una la alta. Scopul este să umpli corect cele trei spații libere pentru ca toate afirmațiile să fie adevărate. Problema se prezintă astfel:

Suma numerelor din celelalte panouri este ______. Rădăcina pătrată a produsului numerelor din celelalte panouri este ______. Minimului numerelor din celelalte panouri este ______.

Aceasta este o problemă auto-referentă, ceea ce înseamnă că fiecare panou depinde de soluțiile celorlalte două. La prima vedere, ar putea părea complicat, dar cheia este să găsești un set de numere care să îndeplinească simultan toate condițiile. Atenție! Termenii matematici folosiți în problemă sunt importanți: „produsul” înseamnă înmulțire, iar „minimul” se referă la cel mai mic număr dintr-un set.

Ce face acest puzzle special este nu doar structura sa logică, ci și modul în care îți provoacă gândirea critică. Deși ar putea părea un simplu exercițiu matematic, în realitate este un joc de percepție și strategie. Răspunsul nu vine doar din calcule, ci și din capacitatea ta de a face legături între condițiile din problemă.

Al doilea puzzle: jocul de Venn

Următoarea provocare este la fel de interesantă și creativă. De data aceasta, RGee Watkins, un creator de puzzle-uri din lemn, a venit cu o variație pe tema diagramelor Venn. Această diagramă este formată din patru pătrate suprapuse, fiecare împărțit în regiuni etichetate de la A la J. Fiecare literă reprezintă un număr între 1 și 10, iar scopul tău este să găsești valoarea lui D, intersecția tuturor celor patru pătrate.

Regula de bază a problemei este că suma regiunilor din fiecare pătrat trebuie să fie egală. Astfel, A + B + C + D + E (pentru pătratul roșu) trebuie să fie egal cu suma lui C + D + F + G + H (pentru pătratul galben), iar aceeași egalitate se aplică și pentru pătratul verde și cel albastru.

Puzzle-ul te forțează să îți folosești nu doar abilitățile matematice, dar și capacitatea de vizualizare spațială, încercând să identifici modul în care toate piesele se potrivesc între ele. Este un test de logică vizuală, dar și de răbdare, întrucât fiecare literă trebuie să fie unică și să respecte condițiile impuse de sumă.

Găsește soluțiile

Ambele puzzle-uri sunt extrase din The Mathematical Playground: People and Problems from 31 Years of Math Horizons, o colecție de probleme și jocuri logice publicate de revista Math Horizons. Deși provocările par simple la început, ele devin tot mai complexe pe măsură ce le analizezi.

Așadar, crezi că poți găsi soluțiile la aceste două probleme? Testul este un amestec perfect de logică, matematică și gândire laterală. Chiar și pentru cei care nu sunt obișnuiți cu astfel de puzzle-uri, merită să încerci, iar dacă reușești, satisfacția va fi pe măsură!