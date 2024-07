Țeapa pe care și-a luat-o un român într-o benzinărie din Grecia: “Aveți mare grijă, verificați pompa”

Călătorii care vizitează Lefkada sunt avertizați să fie atenți atunci când alimentează cu combustibil în insulă. Un turist a raportat recent o experiență neplăcută la o benzinărie locală, unde a constatat că pompa de combustibil nu era setată la zero înainte de a începe alimentarea.

Conform spuselor sale, bărbatul a alimentat cu 46,61 euro (29 litri) de combustibil, ceea ce ar fi trebuit să umple aproape jumătate din rezervorul vehiculului său. Cantitatea i s-a părut însă suspectă pentru că el mai avea combustibil în rezervor destul de mult, așaă s-a gândit la o eroare sau o manipulare a pompei.

Acesta a menționat că nu a verificat dacă pompa era setată la zero înainte de a începe alimentarea, dar suspectează că nu a fost, având în vedere cantitatea de combustibil care ar fi trebuit să intre în rezervorul său.

În acest context, este recomandat ca toți șoferii să verifice întotdeauna dacă pompele de combustibil sunt setate la zero înainte de a începe alimentarea pentru a evita eventualele probleme. Autoritățile locale sunt informate și investighează incidentul, dar încurajează pe toată lumea să fie precauți și să raporteze orice discrepanță întâlnită.

„Bună ziua,ieri la întrare în Lefkada am oprit la benzinarie, preț bun(1,593). Cred că am fost furat la alimentare pompă, nu era dată la zero și am alimentat de 46.61euro (29l) aproape juma de rezervor, dar nu avea unde să intre atât…aveam doar o linie de completat. Nu m am uitat dacă este dată pompa de la zero și sigur nu a fost, nu avea unde să între atâția litri!! Aveți mare grijă…verificați să fie de la zero pompa când alimentați (eu nu am făcut-o). Drumuri bune și CO frumos la toată lumea. ”, a fost mesajul bărbatului.