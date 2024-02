Star al lui City, măsură de protecție după ce hoții i-au spart casa. A plătit 30.000 de euro pe un câine

Jack Grealish, fotbalistul lui Manchester City, a trecut prin clipe de coșmar la sfârșitul anului trecut, când i-a fost spartă casa. Deși locuința are sisteme de securitate de ultimă generație, acesta și-a achiziționat un câine de pază pe care a plătit 30.000 de euro.

Starul lui Manchester City, Jack Grealish, a fost victima unui jaf de proporții în ultimele zile ale anului trecut, în timp ce avea meci. Casa sa din Cheshire, în care locuiește împreună cu familia, a fost spartă de hoți. Locuința, care a costat peste șase milioane de euro, beneficiază de sisteme de securitate complexe, dar chiar și așa fotbalistul a rămas fără lucruri în valoare de peste un milion de euro, printre care ceasuri și bijuterii de lux.

Fotbalistul și iubita sa din copilărie, Sasha, se mutaseră în casă cu doar cinci zile înainte ca hoții să dea spargerea. Proprietatea, care include un heliport, teren de tenis, terenuri de fotbal și cricket de dimensiuni mari și un lac, este situată într-o zonă de lux, unde au case mai mulți fotbaliști.

Incidentul l-a speriat foarte tare pe Jack Grealish și, de aceea, și-a luat măsuri de protecție. Fotbalistul a plătit 30.000 de euro pe un câine de pază, un Malinois belgian, de la o firmă de securitate. Acum, jucătorul lui City are două exemplare din această rasă și a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu câinii săi.

Le este greu să știe că vinovații nu au fost prinși, încă, și s-ar putea să nu se confrunte niciodată cu justiția, dar țin capul sus. Postarea lui este o demonstrație de forță, atât pentru el, cât și pentru fanii săi”, a declarat o persoană apropiată de familia lui Grealish, potrivit The Sun .

Jack Grealish poses with £25,000 protection dog after terrifying gang raid at Man City star’s homehttps://t.co/DCApdQy6Qo pic.twitter.com/RceNibVQCr

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 8, 2024