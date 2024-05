Specialiștii clasifică pâinea, untul și uleiul de gătit drept alimente ultra-procesate: De ce sunt periculoase

Potrivit ICMR (The Indian Council of Medical Research), alimentele din Grupul C includ pâinea produsă comercial, cerealele de la micul dejun, prăjiturile, chipsurile, biscuiții, cartofii prăjiți, gemurile, sosurile, maioneza, înghețata produsă comercial, pulberile proteice, untul de arahide, bucățile de soia, tofu, alimentele congelate cu aditivi, brânza produsă comercial, untul, carnea, carnea vegetală, făina rafinata de cereale, migdalele și leguminoase, băuturile energizante, băuturile și sucurile de fructe.

Gândește-te la o opțiune simplă și ușoară pentru micul dejun și primul lucru care vă vine în minte este pâinea și untul. Dar, ce ai spune dacă ți s-ar spune că ambele alimente sunt ultra-procesate și pot cauza probleme majore de sănătate precum obezitatea, accidentele vasculare cerebrale și diabetul?

Da, ai citit bine. Conform celor mai recente ghiduri alimentare pentru indieni emise de Consiliul Indian de Cercetare Medicală (ICMR), pâinea, untul, uleiul de gătit și băuturile pe bază de lapte sunt toate alimente procesate și pot duce la probleme majore de sănătate.

Ce sunt alimentele ultra-procesate?

Alimentele ultra-procesate se referă la produse alimentare care au fost modificare semnificativă față de forma lor originală prin diverse procese industriale.

Aceste alimente conțin în mod tipic numeroase ingrediente care nu sunt utilizate în mod obișnuit în bucătăria casnică, cum ar fi aromele artificiale, coloranții, conservanții, îndulcitorii, emulsificatorii și alte aditivi menite să îmbunătățească gustul, textura și durata la raft. Exemple de alimente ultra-procesate includ băuturile îndulcite, gustările ambalate, mesele gata de consumat, fast food-ul și multe tipuri de cereale pentru micul dejun.

Caracteristici ale alimentelor ultra-procesate

Niveluri ridicate de zahăr adăugat, grăsimi și sare: aceste ingrediente sunt adesea adăugate pentru a îmbunătăți gustul și atracția, dar pot contribui la diverse probleme de sănătate, inclusiv obezitatea, bolile de inimă și diabetul.

Valoare nutritivă scăzută: în ciuda faptului că sunt bogate în calorii, alimentele ultra-procesate în general lipsesc de nutrienți esențiali, cum ar fi vitaminele, mineralele și fibrele.

Utilizare extensivă de aditivi: aceste alimente conțin adesea ingrediente sintetice care nu se găsesc în mod tipic în alimentele tradiționale sau minim procesate.

Efecte secundare ale alimentelor ultra-procesate

ICMR recomandă să nu se consume în exces alimentele de nivel „C”, ceea ce înseamnă că aceste produse alimentare sunt bogate în zahăr și sare și/sau au fost supuse unor tehnici extinse care descompun nutrienții precum vitaminele, mineralele și fibrele din ele. Astfel de procese includ supra-rafinarea făinurilor, stoarcerea fructelor, supunerea alimentelor la temperaturi și presiuni ridicate, precum și conservarea acestora.