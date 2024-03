Simona Halep, în centrul atenției la Miami. Reacția organizatorilor după primul atrenament oficial al sportivei

Simona Halep revine pe terenul de tenis după ce a scăpat de suspendarea pentru dopaj. Fostul lider mondial se află la Miami pentru a lua startul la primul turneu după verdictul de la TAS. Organizatorii competiției au reacționat după primul atrenament oficial al româncei.

Dubla câștigătoare de Grand Slam revine în circuitul WTA după o pauză de un an și jumătate cauzată de suspendarea pentru dopaj. Simona Halep va participa la Miami Open datorită unui wild-card și se află în SUA de la începutul săptămânii.

Simona Halep a făcut primul antrenament oficial la Miami, iar organizatorii au reacționat imediat după ce au văzut-o. Ea a disputat un meci cu portughezul Joao Monteiro, un fost tenismen care îi va fi alături pe toată durata competiției.

”Ne bucurăm să o vedem!”, a fost mesajul care a însoțit videoclipul cu Simona Halep pe terenul de antrenament, postat pe contul oficial de Twitter al turneului de la Miami.

Și Simona Halep a transmis un scurt mesaj de la Miami: ”Simt că nu am plecat niciodată”, a scris românca pe Instastory. Sportiva din Constanța a dezvăluit că organizatorii competiției au căutat-o imediat după ce tribunalul de la Lausanne a dat verdictul în cazul de dopaj.

Love to see it 🤩 @Simona_Halep https://t.co/MFBNmuczNf

— Miami Open (@MiamiOpen) March 12, 2024