Simona Halep a reintrat în clasamentul mondial. E depășită anonime, ce loc ocupă jucătoarea

Simona Halep a fost ștearsă din clasamentul WTA după suspendarea pentru dopaj. Sportiva din Constanța a revenit în circuit și a câștigat primele puncte în ierarhia mondială. Ce loc ocupă acum românca.

Ce loc ocupă Simona Halep în clasamentul WTA

Campioana de la Roland Garros și Wimbledon (31 de ani) a ieșit oficial din clasamentul WTA pe 11 septembrie 2023, după ce jucase ultimul meci la US Open 2022, turneu la care a fost prinsă dopată. Românca a revenit pe teren după un an și șapte luni și este nevoită să o ia de la zero pentru a urca în ierarhia mondială.

Simona Halep a jucat la Miami Open după ce TAS i-a redus pedeapsa pentru dopaj, dar a fost eliminată în runda inaugurală, în trei seturi de Paula Badosa. Chiar și așa, românca a primit zece puncte, datorită cărora a revenit în clasamentul mondial. Ea se află acum pe locul 1.143, fiind depășită de jucătoare anonime, precum Mara Gae (1.063 WTA), Anastasia Safta (805 WTA) sau Arina Vasilescu (674 WTA).

Simona Halep a figurat ultima oară în clasamentul WTA pe 28 august 2023, când ocupa locul 1.138.

Când ar fi trebuit să revină Simona Halep

Fostul lider mondial a ajuns în această situație după ce a fost suspendată pentru dopaj, Tribunalul Sport Resolutions a dictat o pedeapsă de patru ani împotriva sa, dar decizia a fost schimbată de TAS.

Judecătorii de la Lausanne au redus suspendarea la nouă luni, dar, de fapt, Simona Halep a stat 18 luni departe de teren. Astfel, în momentul în care ar fi avut dreptul să revină în circuit, în iulie 2023, sportiva mai avea 1.000 de puncte cu care ocupa locul 54 WTA. Dar, la momentul respectiv, ea nu primise verdictul tribunalului de la Londra.

Simona Halep a condus timp de 64 de săptămâni ierarhia mondială.

Cele mai bune românce în ierarhia mondială

29. Sorana Cîrstea 1.748 de puncte (coborâre de 5 locuri)

66. Ana Bogdan 1.054p

83. Jaqueline Cristian 844p (-1 loc)

115. Irina Begu 667p (+11 locuri)

La ce turneu va juca Simona Halep

Simona Halep nu va juca pentru România în disputa cu Ucraina din Billie Jean King Cup din cauza problemelor medicale. Duelul din baraj e programat pe 12 și 13 aprilie.

Dar, fostul lider mondial va fi prezent după numai câteva zile la turneul de categorie WTA 250 de la Rouen (15-22 aprilie), unde a primit un wild card din partea organizatorilor.

Era de așteptat ca românca să primească o invitație și la turneul de la Stuttgart, care are loc în aceeași perioadă, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Organizatorii le-au preferat pe Emma Răucanu și Angelique Kerber. În Germania va fi prezentă toată crema tenisului feminin, iar Simona Halep ar fi putut da peste o jucătoare de top încă din primul tur.