Simona Halep a lăsat România pentru Dubai. Sportiva a explicat de ce a făcut această alegere

Simona Halep a făcut o achiziție importantă în 2023. Ea și-a cumpărat casă în ”paradisul bogaților”, așa cum este numit orașul Dubai dim Emiratele Arabe Unite. După eliminarea de la Miami, sportiva a dezvăluit de ce a ales să se mute din România.

Simona Halep și-a vândut vila de la Snagov cu nouă camere, șapte dormitoare, șapte băi și piscină în care a locuit cu fostul soț, Toni Iuruc. Aceasta ar fi cerut pentru superba proprietate 4,4 milioane de euro, iar cu banii încasați și-a achiziționat o locuință în Dubai.

În perioada în care a stat departe de terenul de tenis din cauza suspendării pentru dopaj, Simona Halep a stat în ”paradisul bogaților”, așa cum este numit Dubaiul. Ea s-a pregătit aici, alături pe preparatorul fizic Yutaka Nakamura și fizioterapeutul Sabin Topală. Fostul lider mondial va continua să locuiască în Dubai și a dezvăluit de ce a lăsat România pentru orașul din Emiratele Arabe Unite.

Deși a fost eliminată de la Miami Open, Simona Halep va râmâne în SUA, deoarece va juca în echipa de Billie Jean King Cup a României, sub comanda lui Horia Tecău. Iar asta după o absență de cinci ani.

România va înfrunta Ucraina în barajul Billie Jean King Cup, la Florida, pe zgura de la Omni Amelia Island Resort, pe 12 și 13 aprilie. Ucraina, în calitate de gazdă, nu poate evolua acasă din cauza războiului.

Apoi, pentru fostul lider mondial începe sezonul pe zgură, suprafața ei preferată. Sportiva din Constanța ar putea lua startul la turneul de la Charleston, competiție de 500 de puncte, care se va desfășura în perioada 1 – 7 aprilie, potrivit Eurosport, dar pentru asta are nevoie de un wild-card.

După duelul dintre Ucraina și România, pe româncă ar putea urma alte trei turnee: Stuttgart (15 – 21 aprilie), Madrid Open (23 aprilie – 5 mai) și Roma ( 7 – 19 mai).

Începutul verii o poate găsi pe Simona Halep pe zgura de la Roland Garros (26 mai – 9 iunie), al doilea turneu de Grand Slam al anului, pe care l-a câștigat în 2018.

Simona Halep a fost învinsă de spaniola Paula Badosa, cu 1-6, 6-4, 6-3, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami. Deși a pierdut, sportiva a spus că nu a fost deloc tristă, pentru ea fiind o zi specială pentru că a revenit pe teren după un an și șapte luni.

Mai mult, fostul lider mondial a transmis un mesaj de mulțumire pentru cei care i-au fost alături în momentul revenirii și celor care au făcut posibil momentul întoarcerii pe teren, după ce TAS i-a redus pedeapsa pentru dopaj de la patru ani la nouă luni.

To the fans, players, WTA and @MiamiOpen tournament staff, thank you for making my comeback so special 🫶 pic.twitter.com/GWeV1m8rQ6

— Simona Halep (@Simona_Halep) March 20, 2024