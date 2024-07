Serialul de pe Netflix pe care toată lume îl așteaptă cu sufletul la gură. Se așteaptă vizionări record încă din prima zi, apare pe 15 august

După cum bine se știe, gigantul de streaming Netflix a reușit să aducă clienților săi câteva seriale care au făcut record de audiențe. Printre ele se află și serialul de pe Netflix pe care toată lume îl așteaptă cu sufletul la gură, reînoit pentru un nou sezon. Se așteaptă vizionări record încă din prima zi, iar conform oficialilor apare pe 15 august.

„Emily in Paris”, serialul de pe Netflix pe care toată lume îl așteaptă cu sufletul la gură.

Deși, aparent, un subiect fad și fără prea multă acțiune, încă de la primul sezon „Emily in Paris”, având-o în rol principal pe fiica celebrului muzician Phil Collins, Lily Collins ca Emily Cooper, a reușit să-și construiască un impresionant număr de fani. Ajuns deja la al treilea sezon, toată lumea aștepta vești de la gigantul de streaming și, bineînțeles, producători, despre un al 4-lea sezon.

Se apre că veștile au venit mai repede decât se așteptau, iar la ultimul eveniment „Tudum”, Netflix anunța sezonul 4 din „Emili în Paris”. De altfel, finalul celui de-al treilea sezon a lăsat publicul dornic să afle ce se întâmplă mai departe.

Așadar, este de înțeles că fanii așteaptă cu nerăbdare cel de-al patrulea sezon al serialului, a cărui producție s-a încheiat oficial pe 16 mai. Camille a ieșit probabil din peisajul romantic al lui Gabriel, dar Alfie este încă prin preajmă, putând să stea în calea relației dintre Emily și Gabrie, pentru a ajunge în cele din urmă la un final.

Se așteaptă vizionări record încă din prima zi, apare pe 15 august

Netflix a anunțat pe 3 mai că sezonul patru „Emily in Paris” va fi împărțit în două părți de cinci episoade, prima parte având premiera pe 15 august, iar partea a doua urmând să apară pe 12 septembrie.

Sezonul patru a început oficial producția în ianuarie 2024 și s-a încheiat în mai. Până la sezonul patru, fiecare episod din serialul de pe Netflix „Emily in Paris” a fost filmat în capitala Franței în timpul verii, înainte de a fi lansat pe Netflix în decembrie.

Cu toate acestea, sezonul patru din serialul de pe Netflix a început filmările mai devreme din cauza Jocurilor Olimpice de vară din Paris, deoarece toate filmările și producțiile din iunie până în septembrie vor fi interzise. Și odată cu începerea timpurie a producției serialului, fanii sunt răsplătiți cu o dată de lansare mai devreme.

Serialul de pe Netflix are și o carte de bucate oficială

Odată cu lansarea „Emily in Paris: The Official Cookbook”, fanii serialului de succes Netflix pot testa pe deplin viața orașului francez, mai ales din punct de vedere culinar.

Lansată pe 16 august, cartea de bucate de 224 de pagini permite francofililor și fanilor serialului să experimenteze stilul de viață plin de farmec al lui Emily Cooper din confortul propriei bucătării, cu o varietate de rețete clasice și unice inspirate din serial.

Fanii vor găsi, de asemenea, produse franțuzești de bază, precum ratatouille și pain au chocolat, alături de produse americane preferate, precum Quiche au Ciment, cunoscută și sub numele de Chicago deep-dish pizza, și bacon cheeseburgers.

Pe lângă cele 75 de rețete inspirate de acest serial Netflix, cartea cu copertă cartonată va conține fotografii din serial, citate preferate de fani și o narațiune detaliată a personajelor pentru a le urmări. Există, de asemenea, o selecție largă de produse de patiserie, cocktailuri și multe altele pentru toate ocaziile.