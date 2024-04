Serialul de pe Netflix care nu te lasă să dormi noaptea: Horror-ul „From” te captivează și te ține în suspans

Serialul SF de groază american „From”, creat de John Griffin, cucerește audiențele cu o poveste captivantă și plină de suspans. Serialul de pe Netflix are două sezoane până acum, însă doar primul sezon este disponibil pe platforma de streaming.

Serialul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură

De la premiera primului sezon pe 20 februarie 2022, pe Epix, până la reînnoirea pentru un al treilea sezon în iunie 2023, „From” a devenit unul dintre serialele de groază cele mai aclamate ale ultimilor ani. Al doilea sezon a avut premiera pe 23 aprilie 2023, pe platforma rebranduită MGM+, iar al treilea sezon este în producție.

Serialul ne plasează într-un oraș înspăimântător din America, care îi prind în capcană pe cei care ajung acolo, iar locuitorii luptă pentru a rămâne în viață și pentru a găsi o cale de ieșire. Orașul este bântuit de creaturi nocturne terifiante din pădurea din jur și de secrete ascunse în oraș. În mijlocul acestei groaze, rezidenții trebuie să își păstreze echilibrul mental și să găsească o modalitate de a supraviețui amenințărilor venite din pădure.

Popularitatea genului horror pe micile ecrane

Ultimii 15 ani au adus o explozie în genul horror: Stranger Things sezonul 4 a fost terifiant, The Haunting of Hill House prezintă unul dintre cele mai mari jump scare-uri din toate timpurile, iar American Horror Story încă are o bază de fani pasionați. De asemenea, The Last of Us a adus groaza jocului pe micul ecran, iar thrillerele cu zombie de genul The Walking Dead nu au încetat încă, cu mai multe spin-off-uri în perspectivă.

Serialul „From”, creat de John Griffin și produs de creatorii executivi ai Lost, a fost descris ca o necesitate pentru iubitorii de groază – chiar și Stephen King l-a descris ca fiind un „concept minunat” și „frumos gestionat”.

Deci, dacă ești în căutarea următorului tău maraton de groază, poți urmări serialul From pe Netflix.