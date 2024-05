Serialul de pe Netflix care e bazat pe o poveste reală șocantă: De ce a „paralizat” o lume-ntreagă „Baby Reindeer”

Serialul de pe Netflix care a șocat o lume întreagă a făcut senzație pe platforma de streaming. Milioane de oameni se uită la seria care e bazată pe o poveste reală absolut incredibilă.

Netflix a surprins publicul cu serialul “Baby Reindeer”, bazat pe o poveste reală care a captivat și a șocat în egală măsură. Creat de comedianul scoțian Richard Gadd, “Baby Reindeer” își are originea într-un spectacol solo prezentat la Edinburgh Festival Fringe, unde Gadd își povestește experiența traumatizantă de a fi urmărit de o femeie de vârstă mijlocie, pe care o numește Martha în spectacol.

Povestea din spatele ecranului e absolut terifiantă. Serialul îl prezintă pe Gadd jucând o versiune ficționalizată de sine, Donny Dunn, care se luptă cu urmările unei perioade de hărțuire și stalking, în timp ce încearcă să-și facă un nume ca stand-up comedian și scriitor în Londra. În paralel, Donny se confruntă cu traumele lăsate de abuzurile sexuale suferite din partea unui mentor mai în vârstă din industria televiziunii.

Realitatea complexă a personajelor e de interes în acest serial de pe Netflix. Gadd nu se ferește să-și recunoască propriile greșeli în relația cu Martha, prezentându-se adesea într-o lumină negativă pe parcursul celor șapte episoade ale serialului: “Nu ar fi corect să spun că ea era o persoană oribilă și eu eram victima. Asta nu mi se părea adevărat”, a declarat el pentru The Guardian în 2019.

Actrița din rolul principal, Jessica Gunning, interpretează cu o intensitate răpitoare rolul Marthei, stalker-ul care îl obsedează pe Donny. Într-o recentă dezvăluire, Gadd a menționat că detaliile reale despre Martha au fost atât de modificate, încât ea probabil nu s-ar recunoaște în serial.

Femeia despre care se crede că este inspirația din spatele personajului Martha din serialul de succes de la Netflix Baby Reindeer va lămuri lucrurile, în primul ei interviu, după cum puteți observa în postarea de mai jos.

*WORLD EXCLUSIVE*

The real-life Martha from Baby Reindeer breaks cover and gives me her first TV interview about the smash hit Netflix show.

Fiona Harvey wants to have her say & ‘set the record straight.’

Is she a psycho stalker?

Find out tomorrow on ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/MxaE5SEiTa

— Piers Morgan (@piersmorgan) May 8, 2024