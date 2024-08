Semnalul extraterestru WOW, posibil descifrat după 47 de ani de la detectarea sa istorică

În 1977, un semnal radio misterios captat de radiotelescopul Big Ear de la Universitatea de Stat din Ohio a zguduit comunitatea științifică și a stârnit speculații globale cu privire la posibilitatea contactului cu o civilizație extraterestră. Supranumit „Semnalul Wow!” datorită exclamării entuziaste a astronomului Jerry Ehman, care l-a descoperit, semnalul a rămas unul dintre cele mai mari mistere nerezolvate ale astronomiei timp de aproape 50 de ani. Recent, însă, o echipă de cercetători a publicat un studiu care ar putea oferi, în sfârșit, o explicație plauzibilă pentru originea acestui fenomen unic, scrie publicația de spăecialitate Popular Mechanics.

O descoperire care a captivat lumea

„Semnalul Wow!” a fost detectat pe 15 august 1977, în timpul unei cercetări active a semnalelor radio care ar putea proveni de la civilizații extraterestre. Semnalul a durat 72 de secunde și a fost de 30-31 de ori mai puternic decât zgomotul de fond captat de radiotelescop. Acest semnal neobișnuit a fost suficient de puternic și de distinct încât să fie considerat un posibil semn de comunicare extraterestră, mai ales că durata sa depășea cu mult pragul minim de 36 de secunde stabilit pentru astfel de semnale.

Deși „Semnalul Wow!” nu a fost niciodată detectat din nou, el a continuat să fascineze și să intrige oamenii de știință și pasionații de astronomie din întreaga lume. Numeroase teorii au fost propuse pentru a explica sursa semnalului, de la interferențe radio până la fenomene naturale necunoscute, dar niciuna nu a oferit o explicație concludentă.

O nouă ipoteză: explozia energetică a unui nor de hidrogen

Recent, cercetătorii conduși de Abel Méndez au publicat un studiu pe serverul de preprinturi arXiv, în care susțin că au reușit să dezlege misterul semnalului. În urma unei analize detaliate a datelor colectate între februarie și mai 2020 de telescopul Arecibo, echipa a identificat semnale similare, dar mai slabe, în jurul liniei de emisie a hidrogenului de 1420 megahertzi (MHz), aceleași frecvențe unde a fost detectat „Semnalul Wow!”.

Conform noii ipoteze, semnalul ar fi fost produs de o explozie energetică a unui nor de hidrogen, fenomen cunoscut sub numele de emisie stimulată. Aceasta apare atunci când un nor de hidrogen este lovit de un val intens de radiație, cum ar fi o explozie de magnetar sau un repeater gamma moale (SGR). Aceste evenimente sunt extrem de rare și necesită condiții speciale pentru a se produce, ceea ce ar explica de ce semnalul a fost detectat o singură dată.

„Observațiile noastre recente,” a declarat Abel Méndez într-un comunicat de presă, „au relevat semnale înguste similare în apropierea liniei hidrogenului, deși mai puțin intense decât semnalul original Wow!”. Această descoperire sugerează că „Semnalul Wow!” ar putea fi primul eveniment înregistrat de acest tip, un „maser astronomic” în linia hidrogenului, deschizând noi perspective asupra fenomenelor cosmice rare.

Impactul și semnificația descoperirii

Dacă ipoteza echipei lui Méndez este corectă, misterul „Semnalului Wow!” ar putea fi în sfârșit rezolvat după aproape jumătate de secol. Aceasta nu doar că oferă o explicație plauzibilă pentru unul dintre cele mai fascinante mistere ale astronomiei, dar sugerează și existența unor noi surse de „fals pozitive” în căutarea semnăturilor tehnologice extraterestre (technosignatures).

Cercetătorii consideră că „Semnalul Wow!” a fost o coincidență excepțională, fiind captat datorită intensității sale neobișnuit de mari. La momentul detectării, radiotelescopul Big Ear nu ar fi fost capabil să detecteze semnale mai slabe, similare cu cele observate recent. Având acum telescoape mult mai sensibile, precum Arecibo, oamenii de știință au reușit să identifice semnale similare, dar mai puțin intense, care ar fi trecut neobservate cu tehnologia din anii ’70.

Perspective pentru cercetări viitoare

Studiul publicat de echipa lui Méndez deschide noi direcții de cercetare în astronomie, mai ales în ceea ce privește înțelegerea fenomenelor rare și puternice care au loc în Univers. Deși este necesară o confirmare suplimentară prin investigații ulterioare, cercetătorii sunt încrezători în concluziile lor și consideră că „Semnalul Wow!” ar putea marca începutul unei noi categorii de fenomene cosmice.

Această descoperire subliniază importanța continuării explorării spațiale și a dezvoltării tehnologiilor de observare a Universului. „Semnalul Wow!” rămâne un simbol al curiozității umane și al dorinței de a înțelege cosmosul, iar dacă ipoteza echipei lui Méndez este confirmată, acesta va intra definitiv în istoria științei ca un fenomen natural unic, dar explicabil, și nu ca un mesaj de la o civilizație extraterestră.

După aproape 50 de ani, misterul semnalului ar putea fi în sfârșit elucidat, închizând astfel un capitol important din istoria astronomiei și lăsând loc pentru noi descoperiri fascinante care așteaptă să fie făcute.