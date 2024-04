Scandal uriaș la Rapid. Paul Iacob a sărit să bată un suporter. Dan Șucu a ieșit din stadion flancat de 6 bodyguarzi

Rapid a înregistrat un nou eșec în play-off, al șaselea, și se află acum la 20 de puncte în spatele campioanei FCSB.

Rapid, la al 6-lea eșec din play-off. Serie neagră în Giulești

Giuleștenii ocupă locul 5 în ierarhia SuperLigii și mai au șanse infime de a mai prinde un loc de Europa. Este practic o misiune imposibilă, din moment ce ocupantele locurilor 2 și 3, cele care asigură drumul spre competițiile europene, Universitatea Craiova și CFR Cluj, au opt puncte peste Rapid, cu trei etape înainte de finalul acestui sezon.

Pentru a mai spera la ceva, ar trebui ca Rapid să se dea de trei ori peste cap și să se transforme într-o echipă care să spulbere tot în ultimele trei etape rămase de jucat, cu CFR, la Cluj, cu Sepsi, la Sfântu Gheorghe, și cu FCSB, în Giulești, iar oltenii, clujenii și cei de la Farul să piardă tot.

Singura certitudine a momentului este că Rapid are un singur punct, cel obținut cu FCSB, pe Arena Națională, scor 2-2. În rest, eșecuri pe linie și un golaveraj sugestiv: 7-16. Nicio altă echipă nu mai are atâtea înfrângeri, dar gruparea alb-vișinie a trăit până acum din zestrea adunată în sezonul regulat. Echipa lui Bogdan Lobonț este amenințată și cu ultimul loc din play-off, diferența față de Sepsi fiind acum de un singur punct: Rapid-29, Sepsi-28.

Rapid a pierdut al șaselea meci din play-off luni seară în fața celor de la Universitatea Craiova, scor 1-2. Golul victoriei oltenilor, marcat de către Alexandru Crețu, în minutul 90+4, a iscat un scandal uriaș la Rapid. Fanii le-au cerut favoriților să plece din Giulești, au urmat și înjurături ca la ușa cortului, iar jucătorii au reacționat.

Paul Iacob, reacție după ce a sărit la bătaie cu un suporter

Paul Iacob a răbufnit și a sărit să se ia la bătaie cu un suporter, fiind cu greu scos de acolo. A fost nevoie de intervenția fermă a colegilor pentru ca situația să nu degenereze. Iacob a fost luat pe sus, la un moment dat, și împins spre zona vestiarelor.

După câteva minute, Iacob a venit la flash și și-a cerut scuze pentru starea de nervozitate.

”Am făcut un gest care nu mă caracterizează. Mi-am pierdut puțin capul și vreau să-mi cer scuze pentru că am reacționat la nervi.

Eram foarte încărcat și cineva din tribună m-a înjurat foarte tare, iar eu m-am dus spre el. Dar nu trebuia să fac asta. Am greșit și îmi cer scuze. Sper să mă pot întâlni cu acel suporter și să-i cer scuze”, a spus Iacob, la flash-interviul de la final.

Chestionat despre reacția fanilor, care i-au apostrofat la final, Iacob a mai spus că aceștia au motive să fie supărați.

”E normal ca ei să-și spună oful. Suntem cu toții supărați. Toți eram întinși pe gazon, toți am dat fizic cât am putut, am avut și bară. E foarte mare supărarea. Nu ne iese golul absolut deloc.

N-am câștigat atâtea meciuri, sunt nervi și de aceea am reacționat așa. Vreau să discut față în față cu el.

Galeria, pe timpul meciului, a cântat fără oprire, e normal ca la final să-și spună oful. Nu știu ce să vă zic, e mare supărare, încrâncenare, nu ne iese jocul”, a mai spus Iacob.

Dan Șucu a ieșit din stadion flancat de 6 bodyguarzi

A fost frustrare mare și la tribuna oficială. Dan Șucu (61 de ani), principalul finanțator al Rapidului, era negru de supărare la final. A rămas înmărmurit minute bune după meci, semn clar că nu înțelege ce se întâmplă cu echipa sa despre care era convins la început de play-off și după 4-0 cu FCSB, că va lua campionatul.

Șucu nu a mai oferit declarații, ca altă dată, și și-a chemat bodyguarzii pentru a ieși din stadion. 6 gărzi de corp l-au flancat pe Șucu până când acesta a ajuns la mașina personală, totul într-o stare de nervozitate și iritare.

Finanțatorul Rapidului le-a spus oamenilor săi să-i informeze pe jurnaliști că nu va da nicio declarație și să le recomande acestora să meargă către ”zona presei”.

