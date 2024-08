Samsung a dat lovitura la Olimpiada de la Paris cu noile Galaxy Z Flip6. Selfie-urile medaliaților au devenit virale, iar vânzările de pliabile au crescut neașteptat

La Olimpiada de la Paris din 2024, Samsung a reușit să capteze atenția lumii întregi cu noile sale modele Galaxy Z Flip6. Fotografiile selfie realizate de medaliați cu aceste telefoane pliabile au devenit virale, contribuind semnificativ la creșterea vânzărilor acestor dispozitive. Parteneriatul Samsung cu Jocurile Olimpice a demonstrat încă o dată impactul tehnologiei inovatoare asupra evenimentelor globale.

Lansarea Galaxy Z Flip6 și impactul asupra vânzărilor

Pe 24 iulie 2024, Samsung a lansat în România modelele Galaxy Z Fold6 și Z Flip6, alături de o serie de wearables precum Samsung Watch 7, Watch Ultra, Buds 3 și Buds 3 Pro. Această lansare a venit cu un mesaj clar de inovație și avans tehnologic, consolidând poziția companiei pe piața dispozitivelor pliabile, care continuă să se maturizeze. Tiberiu Dobre, vicepreședinte și Head of Mobile Experience la Samsung Electronics în România și Bulgaria, a declarat: „Samsung a demonstrat încă o dată că promovează inovația și avansul tehnologic cu sens, pe segmentul foldables pe o piață care încet-încet se maturizează”.

Statisticile arată o creștere remarcabilă în vânzările de telefoane pliabile Samsung, care au crescut cu 50% în a doua săptămână de la lansarea Galaxy Z Fold6 și Z Flip6, comparativ cu prima săptămână de disponibilitate. Aceasta reflectă un interes crescând pentru această categorie de produse, care abia acum cinci ani nici nu exista pe piața din România. Tiberiu Dobre a subliniat că vânzările pentru produsele pliabile înregistrează creșteri de la an la an, indicând o popularitate constantă în rândul utilizatorilor.

Segmentul de smartphone-uri premium, cu prețuri de peste 600 de euro, este așteptat să continue să crească în acest an, depășind pragurile de un miliard de euro ca valoare și de un milion de unități din punct de vedere cantitativ. Smartphone-urile pliabile, deși un segment de nișă, au ajuns să genereze aproape 5% din valoarea totală a vânzărilor de telefoane Samsung în România în prima jumătate a acestui an.

Conform informațiilor furnizate de reprezentanții locali ai gigantului sud-coreean, vânzările de telefoane pliabile au crescut semnificativ de la lansarea primei generații în 2020. Tiberiu Dobre a declarat: „Gama de telefoane pliabile Samsung a evoluat semnificativ de la lansarea primei versiuni. În 2020, telefoanele pliabile reprezentau doar 0,8% din vânzările totale de smartphone-uri Samsung, urmând ca doar patru ani mai târziu, în prima jumătate a lui 2024, acest procent să tindă înspre 5%”.

Samsung estimează că segmentul telefoanelor pliabile va continua să crească, ajungând la aproximativ 10% din vânzările totale de smartphone-uri Samsung până la sfârșitul anului 2025, în termeni valorici. Această creștere este susținută de popularitatea tot mai mare a acestor dispozitive inovatoare și versatile.

Selfie-urile olimpice și creșterea vizibilității

Parteneriatul Samsung cu Jocurile Olimpice din 2024 a adus un plus de vizibilitate brandului, mai ales prin selfie-urile realizate de câștigători cu Galaxy Z Flip6. Aceste fotografii au devenit rapid virale, imortalizând momente deosebite, precum cele în care sportivii din Coreea de Nord și Coreea de Sud și-au făcut un selfie împreună pe podium. Astfel de imagini nu doar că promovează telefoanele Samsung, dar și transmit un mesaj de unitate și prietenie, în ciuda tensiunilor politice dintre cele două țări.

Tiberiu Dobre a evidențiat importanța acestui parteneriat: „Performanța și excelența sunt valori de bază ale Samsung, iar pe baza acestei afinități comune, Samsung a realizat acest parteneriat cu Jocurile Olimpice 2024. Acest parteneriat onorează Samsung, faptul că cei mai performanți sportivi au ales să imortalizeze cele mai importante momente ale carierei lor cu Galaxy Z Flip6 are o semnificație incomensurabilă pentru brand”.

În mod previzibil, această campanie de marketing a fost gândită strategic pentru a maximiza impactul vizual al noilor telefoane. Selfie-urile realizate de medaliați pe podium au devenit aproape la fel de importante ca și medaliile în sine, contribuind la un val de entuziasm și curiozitate în jurul Galaxy Z Flip6. Samsung a inclus telefoanele în kiturile de bun venit pentru toți cei 17.000 de sportivi participanți la Jocuri, asigurându-se astfel că fiecare moment de victorie este capturat cu unul dintre noile dispozitive pliabile.

Performanța dispozitivelor Samsung la Jocuri

Pentru a sublinia și mai mult performanța telefoanelor lor, Samsung a personalizat versiunile Galaxy Z Flip6 cu un design special al inelelor olimpice și le-a dotat cu eSIM-uri care oferă 100 GB de date 5G. Aceste telefoane speciale nu doar că au captat momente unice, dar au și demonstrat capacitățile tehnice impresionante ale pliabilelor Samsung, cum ar fi rezistența la condiții dure și calitatea superioară a camerei pentru selfie-uri.

James Kitto, vicepreședinte și head of mobile la Samsung UK și Irlanda, a explicat: „Samsung are un parteneriat de lungă durată cu Jocurile Olimpice și Paralimpice și suntem mândri să putem aduce tehnologia noastră în mâinile sportivilor pe durata evenimentului. Am distribuit aproape 17.000 de dispozitive, îmbunătățindu-le experiența olimpică cu ediția specială Galaxy Z Flip6”.

Un alt aspect interesant al parteneriatului a fost utilizarea Galaxy S24 Ultra, un alt model de top de la Samsung, în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice. Peste 200 de telefoane au fost atașate la bărcile care transportau sportivii pe râul Sena, oferind imagini de prim-plan ale ceremoniei în condiții de umezeală și expunere la apă, demonstrând durabilitatea și versatilitatea dispozitivelor Samsung.

Perspectivele viitoare pentru telefoanele pliabile

Samsung vede un viitor strălucit pentru telefoanele pliabile, atât în termeni de inovație cât și de popularitate în rândul consumatorilor. James Kitto a adăugat: „Cu fiecare generație, telefoanele pliabile câștigă teren, fiind din ce în ce mai populare în rândul consumatorilor care doresc dispozitive inovatoare și versatile. Am observat o creștere continuă a interesului pentru telefoanele noastre pliabile, iar rezultatele obținute până în prezent ne indică că suntem, într-adevăr, pe drumul cel bun”.

Această tendință este confirmată de cifrele de vânzări și de creșterea constantă a segmentului premium pe piața de smartphone-uri. Tiberiu Dobre a concluzionat că Samsung se așteaptă ca segmentul de telefoane pliabile să ajungă la aproximativ 10% din vânzările totale de smartphone-uri Samsung până la sfârșitul anului 2025, ceea ce reflectă o acceptare tot mai mare a acestor dispozitive inovatoare de către consumatori.

În concluzie, succesul Samsung la Jocurile Olimpice din Paris 2024 cu Galaxy Z Flip6 demonstrează nu doar puterea parteneriatelor strategice, ci și capacitatea companiei de a inova și de a se adapta la cerințele unui public în continuă schimbare. Fotografiile virale și creșterea semnificativă a vânzărilor confirmă că telefoanele pliabile au devenit o parte esențială a portofoliului Samsung și că inovația tehnologică continuă să fie un motor de creștere pentru companie.