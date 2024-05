Românii care vor rămâne fără ajutor de la stat în 2024, mai au timp până pe 7 iunie. Avertismentul APIA pentru fermierii din România

Un șef al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a lansat un avertisment ferm pentru fermierii care vor să primească subvenții în campania de plăți din 2024.

Directorul executiv al APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă, a semnalat că data de 7 iunie este termenul limită pentru depunerea cererilor la centrele locale sau județene.

Fermierii trebuie să respecte termenul de depunere a cererilor

Ovidiu Săvâșcă a atras atenția fermierilor asupra perioadei de depunere a cererilor, subliniind că cine nu reușește să se încadreze în acest termen este exclus din dreptul de a mai depune cerere pentru anul 2024. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a precizat pentru Agrointeligența-agrointel.ro că până în acest moment nu s-a luat în calcul o prelungire a termenului.

„Campania 2024 a început cu un decalaj de aproximativ o lună de zile, respectiv 4 aprilie în loc de 1 martie, cu termenul final de depunere, 7 iunie. Dacă tot am pomenit de acest termen și de această perioadă, dorim să informăm fermierii asupra faptului că până pe 7 iunie sunt mai puțin de trei săptămâni și suntem doar la nivelul de aproximativ jumătate din numărul de potențiali beneficiari la care evident ne raportăm, beneficiari care au depus cereri în Campania 2023, respectiv aproximativ 22.000 de fermieri (la nivelul județului Mureș n.r). Dorim să informăm în sensul de a mobiliza fermierii ca până la data de 7 iunie, toți care pot fi eligibili pentru depunerea cererii să se prezinte la APIA, la primării pentru eliberare adeverințelor în registrul agricol. Așa cum știm, acea adeverință este documentul primordial de eligibilitate pentru ca fermierii să poată depune cererea”, a spus Ovidiu Săvâșcă, potrivit Zi de Zi.

Ultima zi pentru solicitarea subvențiilor la APIA

Ovidiu Săvâșcă a reamintit fermierilor în cadrul unui eveniment agricol că termenul limită pentru solicitarea subvențiilor este data de 7 iunie, nemaiexistând perioada cu sancțiuni. El a subliniat importanța respectării acestui termen și a mulțumit funcționarilor din cele 102 UAT-uri din județ pentru sprijinul acordat în procesul de depunere a cererilor.

„Dat fiind faptul că am avut această derogare a termenului, nu mai avem acea perioadă de depunere cu penalități, deci la 7 iunie stop joc, cine nu reușește să depună până în data de 7 iunie este cumva exclus din dreptul de a mai depune cerere pentru anul 2024. Insist pe această chestiune, așa cum am comunicat și primăriilor și aici chiar vreau să le mulțumesc funcționarilor din cele 102 de UAT-uri din județ care ajută fermierii în depunerea dosarelor, eliberarea documentelor, inclusiv în digitizarea întocmirii declarațiilor pe care fermierii trebuie să le depună la APIA. Revin pe această cale, îi rog să ne mobilizăm cu toții de așa manieră, funcționari din primărie, fermieri, colegii mei, funcționari APIA ca să închidem cu succes campania de depunere a cererilor așa cum o facem în fiecare an. Am ajuns la majorat în acest an, suntem în cel de-al 18-lea an de depunere a cererilor la APIA și de ce să nu încheiem majoratul cu succes, să preluăm tot ceea ce e de preluat de la toți potențialii beneficiari din județul Mureș”, a precizat Ovidiu Săvâșcă.

Consecințele nedepunerii cererilor la timp

În campania 2023, intervalul 1 martie – 9 iunie, au fost depuse un număr de 759.976 cereri de plată pentru o suprafață de peste 9,98 milioane hectare, conform datelor oficiale transmise de APIA. Pentru 2024, fermierii trebuie să fie atenți să respecte termenul de 7 iunie pentru a nu pierde dreptul la subvenții.

Această avertizare din partea APIA subliniază importanța depunerii la timp a cererilor și mobilizarea tuturor celor implicați în acest proces, pentru a asigura succesul campaniei de subvenții. Fermierii sunt îndemnați să își pregătească documentele necesare și să contacteze APIA sau primăriile pentru asistență, pentru a evita excluderea din programul de subvenții pentru anul 2024.