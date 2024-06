REVIEW Samsung Music Frame – când o boxă de top îmbină arta și abilitățile audio pentru a atinge apogeul personalizării după gustul tău

În ultimele decenii, cu foarte mici excepții extravagante, boxele nu au încercat prea des să fie revoluționare în materie de design. Prea puține modele vezi pe masă și te întrebi dacă sunt sau nu gadgeturi din acest spectru. Cei de la Samsung însă, după ce au făcut valuri cu un televizor care putea deveni instant un tablou pe perete cu lucrările artiștilor tăi favoriți – The Frame, acum au transferat același concept într-o soluție audio – Music Frame.

Una dintre cele mai noi boxe inteligente din portofoliul Samsung este Music Frame, o ramă foto tradițională ce maschează o boxă puternică cu nu mai puțin de 120W. Insist pe cuvântul ”tradițională”, pentru că deși îți poți pune orice fotografie tipărită cu o ușurință deosebită în locul pick-up-ului pe care îl vezi în pozele din acest articol, boxa nu are niciun ecran, nu afișează imaginile digital. Din acest punct de vedere, este o ramă foto ca pe vremuri, cu o ramă lată de culoare albă în jurul imaginii efective și una neagră pe exterior.

Ideea este una originală și, având în vedere că nu este doar un truc de marketing în tandem cu experiența audio oferită, aproape că m-aș bucura să o văd adoptată de mai multe companii din domeniu. Până și Samsung poate lansa la un moment dat o versiune semnificativ mai mare a produsului, deși, pentru 99% din situații, cred în mod autentic că aceasta este perfectă și, mai ales, frumoasă. Indiferent dacă o pui pe o masă sau o agăți pe perete, dacă rămâi cu una sau cumperi două și le împerechezi pentru o experiență audio și mai impresionantă, te vei bucura de o experiență ”cât de cât” impecabilă, dar permite-mi să-ți explic de ce.

Samsung Music Frame – specificații tehnice

Samsung Music Frame impresionează prin designul său unic, asemănător unui tablou, integrându-se perfect în orice spațiu. Acest dispozitiv poate fi personalizat cu fotografii personale sau cu panouri acrilice artistice create de MARPPLE, oferind o notă de eleganță și stil. Având o greutate de doar 4.6 kg și dimensiuni de 353.0 x 364.8 x 143.4 mm Music Frame este ușor de montat pe perete, venind inclus cu suport și șuruburi necesare.

Cu un sistem de difuzoare pe 2 canale posibil prin 6 difuzoare individuale (2 tweetere, 2 difuzoare mid-range și 2 woofere) cu o putere totală de 120W, Samsung Music Frame asigură o dispersie uniformă a sunetului în întreaga cameră. Tehnologia Dolby ATMOS și Dolby Digital Plus contribuie la o experiență auditivă imersivă, iar modurile de sunet adaptiv, muzică și standard permit ajustarea optimă a sunetului în funcție de conținutul redat. Prin Active Voice Amplifier, dacă îți faci un obicei din a asculta podcasturi sau te uiți la filme cu volum mic, te vei bucura să vezi modul natural prin care sunt accentuate vocile ca să nu ratezi nimic. Pentru sesiunile de audiție pe timp de noapte, cu Night Mode activ, te poți bucura în continuare de divertismentul tău preferat, fără să-ți deranjezi vecinii sau partenerul de viață.

Samsung Music Frame este echipat cu conectivitate Bluetooth 5.2 și Wi-Fi, permițând streamingul muzicii preferate de pe dispozitive mobile. Pentru tradiționaliști, există și o intrare de semnal cu fir digital – optică. Compatibilitatea cu aplicația SmartThings și Google Home permite controlul facil al dispozitivului, iar funcțiile integrate Google Assistant și Alexa adaugă un plus de comoditate, oferind posibilitatea de control vocal. Dacă nu ești încântat de perspectiva interacțiunii vocale, printr-un buton sensibil la atingere poți dezactiva rapid microfonul boxei. Dispozitivul suportă AirPlay 2, Chromecast și Spotify Connect, facilitând accesul la diverse platforme de streaming într-o manieră prietenoasă fără împerechere. În plus, dacă ai un smartphone Samsung cu NFC și Android 8.1 sau mai nou cu SmartThings instalat, este suficient să atingi telefonul de boxă pentru a facilita împerecherea instant, fără a naviga prin meniul telefonului sau a ajusta vreo setare.

Una dintre funcțiile remarcabile ale Music Frame este compatibilitatea cu Samsung Q-Symphony, care permite sincronizarea cu televizoarele și soundbar-urile Samsung pentru a crea un sistem de sunet surround complet. De asemenea, tehnologia Wireless Dolby ATMOS asigură o calitate audio superioară fără necesitatea cablurilor. Dispozitivul beneficiază de certificări Energy Star, garantând eficiență energetică și consum redus de energie, cu un consum de doar 18W în timpul funcționării și 0.5W în modul stand-by.

Samsung Music Frame – experiență

Este foarte ușor să te entuziasmezi când vine vorba de această boxă. Din momentul în care ai scos-o din cutie și ai pus-o pe masă, poți interacționa cu ea prin Bluetooth. Dacă instalezi aplicația SmartThings pe iPhone sau Android, o poți integra rapid în rețeaua wireless din casă (prin 2,4GHz sau 5GHz) și, mai ales, poți personaliza experiența audio la un cu totul alt nivel. Dincolo de volum și egalizator, din același program poți porni ”Amplificator Voce Activ” pentru a pune mai multă emfază pe voce sau poți activa modul de noapte.

În cazul meu particular, am folosit-o exclusiv pe wireless, cum probabil o vor utiliza majoritatea posesorilor. Cablul argintiu de alimentare din pachet este un detaliu drăguț și unul care s-ar putea să te ajute să arate mai frumos pe un perete alb în situația în care atârnă, comparativ cu tradiționalul fir negru.

Pentru că sunt utilizator de iPhone, am profitat de compatibilitatea cu AirPlay 2 pentru a-mi asculta muzica preferată necomprimată de pe Apple Music și, cu foarte mici excepții la volum maxim, experiența a fost una fără cusur. Lucrurile au mers ca unse. În primul rând, timpul de răspuns a fost inexistent în cel mai bun mod cu putință. Nu au existat agățări sau întârzieri la redare. Ca referință, am mai testat boxe AirPlay în trecut care te făceau să aștepți 3-4-5 secunde în momentul în care schimbai melodia sau o puneai pe pauză. Nu a fost cazul aici.

Dacă te încântă perspectiva butoanelor fizice pentru a interacționa cu un gadget, pe marginea din dreapta jos din spatele Music Frame, există patru butoane care fac o treabă bună în a răspunde la atingeri cât se poate de discrete. Chiar dacă nu simți că le apeși, poți dezactiva sau activa microfonul, cu primul buton de jos, poți ajusta volumul cu + și – , în timp ce primul de sus facilitează schimbarea surselor.

În ceea ce privește experiența audio efectivă, este una cât se poate de curată, profundă și, până foarte aproape de volumul maxim, impecabilă. Nu este o boxă menită să mute pereții, dar cu siguranță poți să ții o petrece cu ea într-o cameră de vreo 40 – 50 de metri fără emoții. Redarea frecvențelor joase te lovește într-un mod plăcut în piept, se propagă frumos în aer vibrațiile. Fink – Looking Too Closely are pe tot parcursul piesei un bass puternic ce este redat într-o manieră impozantă fără să acopere vocile și, în mod realist, fără să te distragă. E acolo doar ca să amplifice experiența. La Alexandrina – Flori de Spin, închizi ochii și ești transportat în mijlocul pădurii datorită spațialității piesei recreate într-o manieră surprinzător de realistă de Music Frame. Clinchete discrete, greieri, păsărele, vocea artistei sunt ușor de poziționat într-un spațiu imaginar pe care îl ”vezi” în fața ochilor. În Portugal. The Man – Feel It Still, înaltele și percuția sunt ilustrate cu o precizie demnă de invidiat, există o stridență interesantă din prisma dinamicii. Nu în ultimul rând, în Rob Zombie – Living Dead Girl sau Rage Against the Machine – Know Your Enemy, simți întreaga plaja de frecvențe bine individualizată, există ordine în haos, separația instrumentelor este materializată într-o manieră verosimilă, dar cu aceeași greutate previzibilă într-o piesă hard rock.

În final, Samsung Music Frame este o boxă premium cu un preț de achiziție de 1.699 de lei care nu doar că va stârni invidia prietenilor, dar se integrează atât de plăcut în spațiul înconjurător încât este dificil să nu te îndrăgostești de ea. Dacă mai faci și efortul să o personalizezi cu o fotografie proprie, este genul de cadou cu care vei fura inima chiar și celor mai pretențioși parteneri de viață, de afaceri, prieteni sau membri ai familiei. Umple plăcut spațiul cu sunet de calitate și se integrează ușor în rețeaua Wi-Fi din casă. Este o soluție audio inteligentă din 2024 creată cu respect pentru pretențiile în materie de design ale consumatorilor cu gusturi rafinate și un buget pe măsură.