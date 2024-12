REVIEW Samsung Galaxy S24 FE – cât de bun este cel mai ieftin S24, telefonul mainstream dotat cu inteligență artificială

La fel ca alți giganți din domeniul smartphone-urilor, Samsung se dă peste cap în fiecare an să aducă pe piață modele noi pentru un public cât mai divers, utilizatori cu afinități, dar mai ales bugete, cât se poate de diferite. Nu este ușor, dar când ai câteva branduri puternice în portofoliu, precum Galaxy S, este suficient să ”retușezi” un pic configurațiile hardware pe la colțuri, și într-un sens și în celălalt, pentru a bifa orice fel de pretenții sau niveluri de preț. Așa am ajuns la Galaxy S24 FE pe care urmează să-l detaliez mai jos.

Seria „Fan Edition” (FE) de la Samsung a fost introdusă pentru prima dată în septembrie 2020, odată cu lansarea modelului Samsung Galaxy S20 FE. Aceasta a fost o soluție destinată utilizatorilor care își doresc un dispozitiv performant, dar la un preț mai accesibil decât modelele flagship. Samsung a gândit această ediție ca un răspuns la nevoile și dorințele exprimate de fanii săi, oferind o combinație de specificații de top, cu mici ajustări care să permită reducerea prețului final.

Telefoanele din seria Fan Edition păstrează elementele esențiale care fac din dispozitivele Samsung Galaxy o alegere populară – un ecran de înaltă calitate, un sistem de camere bun și o performanță brută peste medie. Pe de altă parte, terminalele cu pricina utilizează materiale sau specificații puțin mai modeste pentru a reduce costurile. De exemplu, în comparație cu modelele de top din seria S, edițiile FE ar putea avea un spate din plastic în loc de sticlă, o configurație de captură ușor simplificată sau o memorie RAM mai mică, dar păstrează același procesor și multe dintre caracteristicile apreciate de utilizatori.

Succesul primului model, Galaxy S20 FE, a determinat Samsung să continue seria „Fan Edition” și pentru modelele ulterioare, oferind utilizatorilor o modalitate de a experimenta o parte dintre funcționalitățile premium ale seriei Galaxy S la un preț mai accesibil. Acest lucru face din seria FE o alegere ideală pentru cei care vor un telefon de calitate, dar nu sunt dispuși să plătească prețul unui flagship complet.

REVIEW Samsung Galaxy S24 – specificații tehnice și performanță brută

Samsung Galaxy S24 FE a fost lansat oficial în octombrie 2024, la aproximativ 9 luni după S24, oferind o combinație excelentă între performanță de top și un design modern. Cu o greutate de 213 grame și o grosime de doar 8 mm, acest telefon se simte solid și premium în mână, datorită construcției sale cu sticlă Gorilla Glass Victus+ pe față și pe spate și a unui cadru din aluminiu. De asemenea, beneficiază de rezistență la praf și apă, certificare IP68, ceea ce înseamnă că poate fi scufundat în apă până la 1,5 metri timp de 30 de minute.

Ecranul Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inci este o adevărată bucurie în orice circumstanțe, oferind o rezoluție de 1080 x 2340 pixeli și o densitate de aproximativ 385 ppi, ceea ce asigură culori vii și detalii clare. Cu o rată de refresh de 120 Hz și suport HDR10+, experiența de vizualizare este extrem de fluidă, iar luminozitatea maximă de 1900 de niți garantează că display-ul este ușor de utilizat și în lumina directă a soarelui. De asemenea, protecția oferită de Gorilla Glass Victus+ contribuie la durabilitatea și rezistența la zgârieturi ale acestui model.

Sub carcasă, Samsung Galaxy S24 FE dispune de procesorul Exynos 2400e, un chipset realizat pe tehnologie de 4 nm, care încearcă să ofere un echilibru perfect între performanță și eficiență energetică. Cu un CPU cu 10 nuclee și GPU Xclipse 940, telefonul este capabil să ruleze aplicații și jocuri solicitante fără niciun fel de problemă. Samsung Galaxy S24 FE este disponibil în variante cu 128 GB, 256 GB și 512 GB de stocare internă, toate însoțite de 8 GB RAM, dar fără slot pentru carduri de memorie, ceea ce poate fi o limitare pentru cei care au nevoie ulterior de mai mult spațiu de stocare. Pe de altă parte, absența slotului de card a devenit totuși standard în industrie.

Sistemul principal de captură al telefonului este triplu, cu un senzor principal de 50 MP, ce oferă imagini clare și detaliate, datorită stabilizării optice (OIS) și a focalizării dual pixel PDAF. Alături de acesta se află o cameră telefoto de 8 MP, care permite un zoom optic de 3x, și o cameră ultrawide de 12 MP, ideală pentru cadrele largi. Pe partea de video, Galaxy S24 FE este capabil să filmeze la rezoluții de până la 8K la 30 fps, oferind astfel posibilitatea de a surprinde momente la o calitate extremă. Camera frontală are 10 MP și poate filma între 1080p și 4K, cu suport pentru stabilizare electronică.

Bateria de 4700 mAh a Samsung Galaxy S24 FE oferă o autonomie decentă, în special datorită optimizărilor realizate de Android 14 și One UI 6.1. Telefonul suportă încărcare rapidă la 25W, încărcare wireless la 15W, precum și încărcare wireless inversă, fiind extrem de practic pentru cei care doresc să încarce accesorii compatibile. Pentru a asocia o cifră exactă autonomiei de care este capabil gadgetul, am folosit testul de baterie din PCMark cu luminozitatea ecranului la 50% și adaptarea automată la mediul ambiant dezactivată. Astfel, am obținut 16 ore și 12 minute departe de priză în condiții de utilizare constantă pentru streaming, editare foto/video, calcul tabelar și numeroase alte scenarii de utilizare. Astfel, nu este exclus să te aștepți la două zile departe de priză în viața de zi cu zi.

Modelul vine într-o varietate de culori atrăgătoare, inclusiv Albastru, Grafit, Gri, Mentă și Galben, oferind opțiuni variate pentru utilizatori cu diferite preferințe de stil. Samsung Galaxy S24 FE este un telefon care se remarcă prin echilibrul pe care încercă să-l ofere între caracteristici de flagship și un preț relativ accesibil. Fiind disponibil la un preț de aproximativ 600 – 650 euro, Galaxy S24 FE rămâne o opțiune solidă pentru cei care doresc să se bucure de tehnologie de ultimă generație fără a investi o sumă foarte mare. Cu performanțe excelente, o cameră versatilă și o construcție de calitate, acest model se adresează unui public larg, de la pasionați de fotografie, la cei care doresc un dispozitiv fiabil pentru utilizare zilnică.

Samsung Galaxy S24 FE se dovedește a fi un dispozitiv performant conform testelor de performanță realizate cu PCMark, 3DMark, Geekbench și AnTuTu. În testul PCMark Work 3.0, dispozitivul a obținut un scor de 17.970 puncte, ceea ce indică o performanță solidă în utilizarea cotidiană pentru activități precum navigarea pe internet, editarea de documente și manipularea de date. În PCMark Storage 2.0, scorul de 30.875 puncte reflectă o performanță rapidă și eficientă la nivelul memoriei interne, oferind viteze bune de citire și scriere, ceea ce contribuie la încărcarea rapidă a aplicațiilor și fișierelor.

În testele 3DMark, Galaxy S24 FE a demonstrat o stabilitate rezonabilă sub sarcină, cu rezultate variate în funcție de testul specific. De exemplu, în Steel Nomad Light Stress Test, dispozitivul a obținut un scor maxim de 1.925 și o stabilitate de 62,1%, ceea ce arată o scădere semnificativă a performanței în timpul unui test prelungit. Pe de altă parte, testele Solar Bay și Wild Life Extreme au arătat o performanță relativ mai stabilă, cu scoruri de până la 5.793 și respectiv 2.644 puncte și o stabilitate de peste 82%, ceea ce sugerează că telefonul poate face față destul de bine aplicațiilor și jocurilor intensive din punct de vedere grafic în majoritatea situațiilor, dar nu de fiecare dată.

În Geekbench 6, Galaxy S24 FE a obținut 1.903 puncte în testul de single-core și 6.223 puncte în testul de multi-core, ceea ce indică o performanță bună, potrivită atât pentru sarcinile de zi cu zi, cât și pentru activitățile care necesită putere de procesare mai mare. În testele GPU, scorul de 15.145 puncte OpenCL arată capacitățile grafice solide ale dispozitivului, iar în AnTuTu Benchmark, acesta a obținut 1.705.438 puncte, ceea ce nu îl situează printre telefoanele de top, dar reușește să se plaseze peste 58% dintre utilizatori. Performanțele AI au fost testate cu AI Benchmark și Geekbench AI, unde Galaxy S24 FE a înregistrat un scor de 2.160 și un scor quantizat de 4.254 puncte, ceea ce arată capacități decente de procesare a sarcinilor AI, potrivite pentru aplicații și optimizări bazate pe inteligență artificială.

Nu putea să lipsească o sesiune extinsă de Call of Duty pentru a înțelege, printre altele, cum face față amatorilor de gaming la nivel înalt. Pentru ca testul să fie mai concludent, am descărcat pachete de texturi de înaltă rezoluție și am activat modul grafic Max, pentru cel mai impresionant spectacol vizual. În final, m-am jucat vreo 30 de minute și am fost cât se poate de plăcut uimit. Deși se încălzește un pic, jocul s-a comportat impecabil, fără niciun fel de compromisuri. Nu s-a agățat niciodată și, de mai multe ori, am reușit să ies pe primul loc. Ar fi și complicat să fie complet rece într-o astfel de situație, important este că nu trebuie să-l lași din mână, deși ți-aș recomanda călduros în cazul unei eventuale achiziții să nu te joci în timp ce îl ții și la priză. Atunci va fi și mai cald.

Inteligența artificială pe Galaxy S24 FE, imposibil de ignorat, mai ales în română

Samsung Galaxy S24 FE vine echipat cu tehnologia Galaxy AI, care își face loc în viața utilizatorilor printr-o serie de funcții extrem de utile, toate disponibile în limba română. Aceasta este o actualizare revoluționară pentru utilizatorii români, care acum pot interacționa direct cu telefonul într-un mod mult mai natural. De la traducerea instantanee a mesajelor și a meniurilor până la sugestii inteligente pentru scriere, Galaxy AI îmbunătățește substanțial experiența de utilizare a smartphone-ului.

Una dintre funcțiile cele mai utile ale acestei tehnologii este Live Translate, care permite traducerea în timp real a textelor din mai multe limbi, inclusiv româna. Acest lucru este esențial pentru cei care călătoresc des sau care interacționează cu persoane din alte țări, eliminând bariera lingvistică. Fie că ești într-un restaurant și ai nevoie să înțelegi meniul sau că discuți cu cineva într-o altă limbă, Galaxy AI te ajută să începi și să continui conversația fără eforturi suplimentare.

Funcția Photo Assist este o altă componentă remarcabilă a Galaxy AI. Aceasta permite utilizatorilor să captureze imagini de o calitate excepțională, ghidându-i în timp real pentru a obține cadre perfecte. Pentru cei care doresc să editeze fotografiile ulterior, Photo Assist vine cu opțiuni avansate de editare, permițând adăugarea de efecte speciale sau eliminarea elementelor nedorite din imagini. Astfel, fiecare fotografie devine o amintire memorabilă, gata pentru a fi distribuită pe rețele sociale sau păstrată în albumele personale.

Un alt aspect interesant al inteligenței artificiale pe Galaxy S24 FE este funcția Circle to Search with Google. Aceasta permite utilizatorilor să descopere rapid informații despre obiective turistice, clădiri sau locuri de interes prin simpla fotografiere a acestora. Indiferent dacă explorezi piețe de Crăciun sau te afli pe străduțele unui oraș medieval, Galaxy AI devine ghidul tău personal, oferindu-ți detalii și istorii fascinante la fiecare colț.

REVIEW Samsung Galaxy S24 FE – abilități de captură

În mod previzibil și datorită istoriei fabuloase pe acest subiect în cazul telefoanelor mai scumpe de la Samsung, și noul Galaxy S24 FE se comportă bine pe partea de captură foto și, uneori, chiar foarte bine. După cum se poate vedea în testul de zoom de mai sus, imaginile realizate cu 0,6X, 1X, 3X și 10X, deși culorile par un pic întunecate, este important de reținut că au fost imortalizate în jurul orei 16:00, când pe timp de iarnă, nivelul de lumină se diminuează semnificativ. Cu alte cuvinte, culorile nu foarte vii ilustrează mai degrabă autenticitatea fotografiilor, decât un minus de performanță. Îmbucurător este nivelul de gamma, cromatica și expunerea între diferitele niveluri de zoom și, implicit, camere utilizate. Pe partea de 10X, unde am avut cele mai mari emoții din cauza abuzului de inteligență artificială pe multe modele recente, S24 FE a fost o surpriză plăcută. Cu toate că se pierd un pic din detalii, cadrul nu arată ciudat, nu pare pictat, culorile sunt naturale, la fel și detaliile pe care le identifici cu ochiul liber.

În cadrul testului de fotografie portret, deși există mici aberații de focus în al doilea ghiveci din dreapta, detaliile din primul sunt foarte bune. Frunzele din prim plan se văd foarte frumos, la fel și micul Moș Crăciun cu căciula aproape strălucitoare. Încețoșarea dovleacului de culoare galbenă, din nou, nu pare artificială, făcută de AI. Întregul cadru, mai ales în acele condiții de iluminare aproape ideale, îți diferențiază corect planurile, destul de aproape de conceptul pe care, până nu demult, îl asociam cu un aparat foto DSLR.

Pe sistemul de fotografie obișnuită, cea pe care o obții când scoți rapid telefonul din buzunar și nu ajustezi niciun fel de parametru, fotografia de mai sus a fost făcută fără zoom (1x) cu F/1,8, un timp de expunere de 1/100 și distanță focală de 5,4mm. Culorile sunt vii, acuratețea cromatică este mai mult decât decentă pe întreaga suprafață imortalizată și nu se observată deformări sau aberații la margini sau în colțuri. Strălucirea globurilor nu este exagerată și, în contextul lumii naturale, este de apreciat că nu avem nici zone arse de lumină. S-a păstrat un echilibru frumos între toate elemente și, cel mai important, vezi totul clar.

În 2024, o mare parte din efortul de cercetare și dezvoltare pe partea de capturi foto făcute de smartphone-uri este investit în performanța în condiții de lumină redusă. Galaxy S24 FE nu este o excepție de la regulă. Cu un mix de expuneri succesive și expuneri prelungite de până la 4 secunde, plus inteligență artificială, rezultatul este unul bun. Imaginea de mai sus avea un fir discret de lumină la capătul de sus al scărilor către pivniță. Cu toate acestea, poți citi ce scrie pe sticlă, iar culoarea cărămizilor din perete este autentică, nu s-a deformat nimic, nu există devieri cromatice aiurea. Este o fotografie bună, o surpriză interesantă și, cel mai important, mult peste ce ai putea să vezi cu ochiul liber.

În final, dacă ne rezumăm doar la foto, cu siguranță am testat telefoane mai bune decât Galaxy S24 FE în 2024, dar multe dintre ele sunt și mai scumpe. Pentru majoritatea utilizatorilor, acesta va reprezenta un upgrade deloc neglijabil comparativ cu telefoane de acum 2-3 ani, perioada de timp medie după care mulți se gândesc să-și schimbe smartphone-ul din dotare.

REVIEW Samsung Galaxy S24 – experiență și concluzie

Realist, nu am avut niște așteptări foarte mari de la Galaxy S24 FE. Acesta concurează mai degrabă cu iPhone 16, decât cu Pro, cum de altfel nu încearcă să fie un Galaxy S24 Ultra la jumătate de preț. Este un telefon mainstream de la Samsung cu dotări peste medie, dar și cu câteva minusuri. Pe de o parte, pare scump. Este o plăcere să-l folosești, se simte fain în mâini și deși nu îmi dau seama cât este de rezistent, spatele din sticlă îți dă o impresie premium la atingere, chiar și dacă strânge amprente cu ușurință și, mai ales, praf în jurul camerelor principale.

Oferă o experiență vizuală memorabilă indiferent de context și lumină ambientală, se aude foarte, foarte bine chiar și la volum maxim, iar întregul set de funcții Galaxy AI bazate pe inteligență artificială sunt în mod autentic utile, chiar și limba română. Pe de altă parte, m-aș fi bucurat să se încarce mai rapid, chiar dacă Samsung promite 50% de baterie după 30 de minute. Telefoane semnificativ mai ieftine se laudă deja cu 90 – 100W, față de cei 25W incluși de Samsung în S24 FE sau cei 24W cu care vine la pachet cel mai scump terminal din serie, Galaxy S24 Ultra. Este îmbucurător că rezistă la apă, dar Samsung insistă pe pagina produsului că nu e recomandabil să-l utilizezi în piscină sau pe plajă. Este bun pentru gaming, chiar foarte bun, dar benchmark-urile au evidențiat că în anumite sesiuni prelungite cu pretenții grafice deosebite, ai șanse mari să întâmpini compromisuri de performanță.

În final, Galaxy S24 FE este un smartphone de aproximativ 3.000 de lei, în funcție de varianta pentru care optezi. Faptul că vine de la Samsung se reflectă un pic în preț, cum de altfel se traduce și printr-o garanție mai mare a fiabilității produsului pe termen lung, a garanției actualizărilor și altor aspecte pe care în mod tradițional le asociezi cu un gadget premium. Este foarte ușor de recomandat pentru fanii brandului în această zonă de buget, dar dacă ești deschis și la alte branduri, un Xiaomi 14T sau Google Pixel 9 sunt alternative foarte interesante cu 400 – 500 de lei în minus sau pe plus. În orice caz, îmi mențin părerea că cele mai bune, utile și semnificative progrese tehnice și interesante telefoane sunt în 2024 pe zona de mainstream, între 3.000 și 3.500 de lei, iar Samsung Galaxy S24 FE este încă un exponent al acestei realități.