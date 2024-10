REVIEW Google Pixel 9 – telefonul care pare mai scump decât este și e mai deștept decât ai crede. Îl ajută și inteligența artificială

Google nu este cel mai popular producător de smartphone-uri din lume. Nici măcar nu are un telefon în top 10 la vânzări globale. Cu toate acestea, lansează în mod regulat telefoane nu doar frumoase, ci și foarte capabile, iar Google Pixel 9 este unul dintre cele mai recente exemple.

Piața globală de telefoane mobile este dominată de Apple și Samsung, deși Xiaomi, Oppo, Vivo și Realme completează de minune clasamentul, fie și la distanță generoasă față de primii doi din piață. Acest top nu reflectă însă nici pe departe abilitățile celor mai vândute modele și nici nu funcționează ca o oglindă pentru terminalele cu cel mai bun randament preț/performanță. Decizia de achiziție, aproape de fiecare dată, este ghidată de obișnuință, ofertele de la operator când îți faci abonament și, nu în ultimul rând, de preț. Cu alte cuvinte, dacă ai iPhone, sunt șanse, probabil, de peste 90%, ca următorul tău gadget să vină tot de la Apple. Samsung s-ar putea să nu aibă aceeași rată de fidelizare, dar cu siguranță este foarte sus și la el.

Un pic frustrant, mai ales pentru Google, este că, deși au intrat foarte devreme în horă, efortul pe care îl fac acum de diferențiere în fața concurenței, nu a fost foarte agresiv de la început. În opinia mea, gadgeturi precum Pixel 9 ar trebui să fie la semnificativ mai mulți dintre prietenii tăi, mai ales că au un preț de vânzare corect pentru calitatea construcției și, mai mult decât atât, pentru abilitățile de captură. Nu degeaba a intrat în top 10 DxOMark în varianta standard, în timp ce fratele său mai mare, Google Pixel 9 Pro XL este pe doi în același clasament.

Ideea este că, deși e improbabil ca un singur review să-ți schimbe preferințele în materie de telefoane, sper ca acest articol să facă o treabă bună în a te convinge să te gândești de două ori înainte să faci o investiție deloc neglijabilă. În plus, dacă ai afinități către zona de inteligență artificială, te încântă actualizările regulate de firmware pe mulți ani și ești entuziasmat de fotografii bune cu smartphone-ul, inclusiv selfie-uri, Google Pixel are mari șanse să nu fie o alegere atât de exotică pe cât ai crede.

REVIEW Google Pixel 9 – specificații tehnice și performanță brută

Indiferent cum te uiți la el, Google Pixel 9 vine cu un set impresionant de specificații care îți vor atrage cu siguranță atenția. Telefonul este disponibil în patru culori elegante: Bujor, Verde pastel, Porțelan și Negru, oferindu-ți posibilitatea de a alege o variantă care să se potrivească stilului tău personal și alegerilor tale de fashion. Designul modern este completat de un ecran Actua de 160 mm, cu un raport de aspect de 20:9. Panoul OLED oferă o rezoluție de 1080 x 2424 pixeli, cu o densitate de 422 PPI, asigurând o calitate impecabilă a imaginii. Datorită funcției Smooth Display, rata de refresh variază între 60 și 120 Hz, oferind o experiență fluidă de utilizare, indiferent dacă navighezi pe internet sau te joci și, în același timp, face economie la baterie când acest lucru este posibil.

Ca orice smartphone care se respectă, Pixel 9 este echipat cu sticlă Corning Gorilla Glass Victus 2 pentru protecție suplimentară, rezistând la zgârieturi și șocuri. Tot la anduranță intră și certificarea IP68 pentru rezistență la praf și apă, 30 de minute până la 1,5 metri adâncime. Ecranul poate ajunge la o luminozitate de până la 2.700 de niți, făcându-l ușor de utilizat chiar și în lumina directă a soarelui. În plus, compatibilitatea cu HDR și adâncimea completă de 24 de biți pentru 16 milioane de culori îți asigură o experiență vizuală captivantă, indiferent de conținutul vizionat. Raportul de contrast mai mare de 2.000.000:1 îmbunătățește și mai mult claritatea și detaliile fiecărei imagini, valoarea astronomică fiind de fapt o consecință a faptului că vorbim de un panou OLED.

Un aspect esențial al Pixel 9 este angajamentul Google pentru actualizări pe termen lung. Cu 7 ani de actualizări ale sistemului de operare, ale securității și ale funcțiilor noi Pixel, te poți aștepta la o experiență de utilizare care rămâne la zi pe termen lung din punct de vedere software, asigurându-ți securitatea și accesul la cele mai recente îmbunătățiri. Pixel 9 este livrat cu Android 14 și vine cu caracteristici avansate de securitate, precum cipul Titan M2 și nucleul de securitate Tensor, protecție antimalware și antiphishing, pentru a-ți menține datele în siguranță, independent de abilitățile tale tehnice sau cunoștințele de securitate cibernetică.

Durabilitatea și autonomia sunt aspecte importante pentru Pixel 9. Telefonul dispune de o baterie de 4.700 mAh, cu o autonomie ce depășește 24 de ore în condiții normale de utilizare și poate ajunge până la 100 de ore cu funcția Economisire extremă a bateriei, conform Google. Încărcarea rapidă de până la 27W promite până la 55% din capacitatea bateriei în aproximativ 30 de minute. Este suportată și încărcarea wireless rapidă cu până la 15W, precum și funcția de încărcare reversibilă, permițându-ți să folosești telefonul ca pe o baterie externă pentru alte dispozitive compatibile fără fire. Este important de reținut că nu include un încărcător la priză în pachet, o practică foarte comună în industrie.

Dincolo de valorile promise de producător, nu am ezitat să testez și eu autonomia folosind testul din cea mai recentă versiune de PCMark. Ca de fiecare dată, am redus luminozitatea la 50%, am dezactivat luminozitatea adaptivă și m-am asigurat că nu face nimic altceva în fundal, precum actualizări de firmware sau aplicații. Astfel, am obținut 19 ore și 33 de minute departe de priză, una dintre cele mai mari valori văzute de mine pe un smartphone modern. Având în vedere complexitatea rutinelor din benchmark-ul PCMark, poți fără emoții să percepi această valoare ca fiind echivalentă cu vreo 20 de ore de streaming video și, cel mai probabil, vreo 24 de ore de navigat pe internet, exact cum promite și Google. Ideea este că, în condiții normale de utilizare, te poți aștepta fără probleme la două zile departe de priză, o raritate în 2024.

În ceea ce privește performanța brută a noului Pixel 9, am descărcat toate texturile de înaltă rezoluție în Call of Duty, am activat modul grafic Max și am fost plăcut impresionat nu doar de faptul că s-a comportat exemplar în câteva sesiuni de gaming, de aici și victoria din imaginea de mai sus. Mi-a plăcut faptul că nu l-am simțit cald. Este adevărat că nu m-am jucat câteva ore, dar multe terminale moderne, după aproximativ 15 – 20 de minute, fie devin semnificativ mai calde, fie îți taie brusc din puterea de procesare. Nu a fost cazul aici.

Dincolo de asta, în PCMark Work 3.0, am avut un scor de 13.421 defalcat pe Web Browsing 3.0 – 9.977, Video Editing 3.0 – 7.697, Writing 3.0 – 15.694, Photo Editing 3.0 – 22.024, Data Manipulation – 16.407. Scorul final din Storage 2.0 în același PCMark s-a reflectat în 36.375 de puncte cu o rată de transfer de până la 1.757 MB/s.

În 3DMark Wild Life Extreme, scorul a fost de 2.569 de puncte. În Steel Nomad Light, rezultatul a fost de 1.028 de puncte în același 3DMark. În AI Benchmark, rezultatul a fost de 979 de puncte, în timp ce Geekbench 6 a generat 963 de puncte Single Core și 2.467 de puncte în Multi-Core. În testul OpenCL de GPU, rezultatul a fost de 6.537 de puncte. Geekbench AI Score s-a reflectat în 1.069 de puncte Single Precision, 1.055 Half Precision și 1552 Quantized Score. În AnTuTu, am obținut 934.006 puncte defalcate pe CPU – 150.415 puncte, GPU – 439.745, MEM – 191.513 și UX – 152.333, cu o fluctuație maximă de 5,4 grade Celsius pe parcursul benchmark-ului până la 39,4 grade Celsius. În final, deși s-ar putea să vezi în piață terminale mai sprintene și semnificativ mai scumpe, Pixel 9 se comportă exemplar în absolut orice scenariu de utilizare ai avea în vedere.

REVIEW Google Pixel 9 – opțiuni de inteligență artificială

Pentru că suntem în 2024, Google Pixel 9 aduce o gamă extinsă de funcționalități bazate pe inteligență artificială, concepute pentru a îmbunătăți fiecare aspect al experienței utilizatorului. Asistentul personal Gemini este una dintre cele mai importante inovații, oferind suport AI avansat direct pe telefon. Printr-o simplă apăsare a butonului de pornire, utilizatorii pot accesa Gemini, care răspunde rapid la cereri complexe și este integrat profund în aplicațiile Google și Android. Acesta folosește modele multimodale, permițând interacțiunea prin text, imagini sau voce, oferind astfel o asistență personalizată și adaptată nevoilor fiecăruia. Fără să fie un reproș, practic ai acces nativ la alternativa ChatGPT creată de Google fără aplicații suplimentare și funcționează foarte bine.

Pixel 9 se remarcă și prin funcțiile avansate de editare a fotografiilor, asistate de AI. Magic Editor este o unealtă revoluționară care permite utilizatorilor să modifice fotografiile folosind inteligență artificială generativă, pentru a schimba fundaluri, a ajusta culorile sau a adăuga elemente creative. O altă funcție remarcabilă este Add Me, care folosește AI și realitate augmentată pentru a te adăuga automat în fotografii de grup, asigurându-te că ești prezent în fiecare poză importantă. Ca aceasta să funcționeze, faci o poză unui grup, rogi o altă persoană să facă a doua poză cu tine în ea, iar cu ajutorul AI, toată lumea va fi prezentă, inclusiv tu și persoana care a făcut a doua fotografie. Cu ajutorul noii lentile telephoto de 5x și funcției Video Boost, Pixel 9 Pro poate realiza zoom de până la 20x, oferind detalii clare chiar și în videoclipuri.

Aplicația Pixel Studio, o premieră pentru telefoanele Pixel 9, reprezintă o altă adiție notabilă. Acesta este un generator de imagini care funcționează pe baza unui model de difuzie integrat pe dispozitiv și a modelului text-to-image Imagen 3 în cloud. Utilizatorii pot crea imagini unice, ajusta stilurile vizuale sau adăuga stickere personalizate, toate direct pe telefon. Pixel Studio transformă dispozitivul într-un instrument creativ, oferindu-ți posibilitatea de a-ți exprima ideile în mod artistic și de a partaja creațiile cu prietenii, în timp real.

Inteligența artificială este integrată și în aplicații precum Pixel Weather și Call Notes, făcând utilizarea telefonului mai intuitivă. Pixel Weather folosește AI pentru a genera rapoarte meteo personalizate și mai precise, astfel încât să fii întotdeauna pregătit pentru condițiile de afară. De asemenea, funcția Call Notes permite salvarea automată a rezumatelor conversațiilor telefonice, oferindu-ți acces rapid la detalii importante precum adrese sau date de întâlniri. Toate aceste funcții rulează complet pe dispozitiv, protejându-ți confidențialitatea. Pixel 9 demonstrează cum tehnologia AI poate aduce îmbunătățiri reale și practice în viața de zi cu zi. Toate sunt incredibil de intuitive, prietenoase și ușor de utilizat.

REVIEW Google Pixel 9 – abilități de captură

Telefoanele Google Pixel au deja o tradiție foarte bună când vine vorba de performanța în materie de imortalizare a unor cadre impresionante, iar Pixel 9 nu este o excepție de la regulă. Micuțul de mai sus impresionează prin sistemul său avansat de camere duble principale, care oferă performanțe peste medie în captură foto și video.

Camera principală, cu un senzor Octa PD de 50 MP și diafragmă de ƒ/1,68, asigură fotografii clare, cu detalii bogate, chiar și în condiții de iluminare scăzută. Datorită zoomului cu rezoluție mare de până la 8x și stabilizării optice și electronice a imaginii, utilizatorii pot obține cadre precise și fără tremur, indiferent de distanță. În plus, camera cu unghi larg dispune de un câmp vizual de 82°, oferind posibilitatea de a surprinde peisaje extinse și cadre cu unghi larg impresionante.

Pentru fotografiile macro și capturile de perspectivă largă, Pixel 9 integrează o cameră ultrawide de 48 MP, cu diafragmă de ƒ/1,7 și un câmp de vizualizare generos de 123°. Aceasta include funcția Macro Focus, care permite focalizarea clară asupra subiectelor aflate la distanțe foarte mici. Funcțiile suplimentare, cum ar fi Vedere nocturnă, Astrofotografie și Modul portret, oferă utilizatorilor flexibilitate maximă în capturarea unor imagini de calitate superioară în diverse scenarii. Indiferent care este opinia ta pe marginea AI-ului și cât de ușor îți vine să profiți de el, este clar că Pixel 9 nu doar îmbunătățește capacitatea de a surprinde momente speciale, ci redefinește experiența fotografiei mobile prin funcții avansate de inteligență artificială și opțiuni variate de editare, cum ar fi Editorul magic și Radiera magică.

Un beneficiu important desprins din inteligența artificială stă și în progresul făcut pe partea de zoom digital, deși Google mi se pare că face o treabă semnificativ mai impresionantă și mai realistă față de Samsung Galaxy Z Flip6 la acest capitol. După cum se poate vedea în imaginea de mai sus, culorile sunt autentice, expunerea corectă, iar detaliile din umbră arată foarte bine. Nu pare desene animate.

Pe partea de foto, la noul Pixel 9, cel mai mult m-a impresionat însă altceva. Performanța în condiții de lumină scăzută și modul în care un mix de expuneri prelungite și expuneri succesive se transpune în rezultate desprinse din alt film, inclusiv în cazul cadrelor cu zoom. Imaginea cu Cetatea Sighișoara este un bun exemplu al acestui fapt, la fel și acest hol de hotel din cadrul de mai jos. Luând în calcul sursele destul de puternice de lumină la nivelul solului, în contextul în care pe pereți și tavan nu era aprins niciun bec, claritatea, lipsa nivelului de zgomot de imagine și contrastul puternic sunt impresionante. Repet, în mare parte, imaginea a fost imortalizată în beznă, acesta și motivul pentru care semnul de Exit din capăt, de culoare verde, este atât de strident.

Inevitabil, un smartphone bun și foarte bun trebuie să facă niște selfie-uri pe care să le poți imprima pe un perete imens, iar Pixel 9 a strălucit și la acest test. Expunerea a fost corectă, culorile naturale, imperfecțiunile pielii s-au păstrat (o raritate îmbucurătoare în ziua de azi), iar aberațiile cromatice au lipsit cu desăvârșire pe întreaga suprafață a cadrului, din colț în colț. Mi-a plăcut și faptul că nu a fost vorba de un HDR artificial, de un contrast umflat aiurea doar că să pară că ai trecut-o printr-o sută de filtre. E o poză foarte bună.

REVIEW Google Pixel 9 – concluzie

Am avut mai bine de o săptămână să testez Google Pixel 9 și, din multe puncte de vedere, nu sunt convins că am experimentat complet tot ce are și tot ce poate, mai ales pe partea de AI. Un lucru este însă sigur, iar acesta nu poate fi reprodus în cifre pe lista de specificații. Se simte superb în mână. Arată foarte frumos, sticla pe ambele părți adaugă mult la experiență și, deși ai fi sceptic pentru că te gândești că este sensibilă sau oricum o să-l folosești cu husă, eu zic să ai încredere în calitatea construcției. În niciun moment nu mi s-a părut firav, ci, mai degrabă, andurant.

E foarte rapid. Interfața curată de la Google pe Android întotdeauna mi s-a părut intuitivă, iar acum lucrurile par și mai închegate, mai simplu de navigat. Ca o observație personală, poate mi-aș fi dorit în 2024 să nu mai existe telefoane cu doar 128GB de memorie internă, având în vedere cât ocupă câteva minute de filmare în 4K la 60 de cadre pe secundă. Pe de altă parte, dacă ești fan Google, aspect foarte probabil dacă te orientezi către un Pixel, Google Photos face de incredibil de mulți ani o treabă impecabilă în a-ți optimiza spațiul de pe telefon cu backup-uri constante ale conținutului media. De asta sunt de părere că numărul celor deranjați de memoria internă nu cred că va fi prea mare. În plus, poți să-ți cumperi modelul cu 256GB și ai cam rezolvat cazul.

În concluzie, nu cred că este cel mai bun telefon lansat în 2024, dar sunt convins că este cel mai bun pentru cei mai mulți utilizatori de smartphone, mai ales din universul Android. Nu-i lipsește nimic, are un preț corect și, cel mai important, e original vizual, e suficient de diferit încât să fie memorabil, iar partea de inteligență artificială chiar este utilă, dacă ai câteva minute să o explorezi.