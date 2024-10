REVIEW Xiaomi 14T – telefonul frumos, rapid și cu inteligență artificială ce pare mult mai scump decât este. Face și poze memorabile

În 2024, Xiaomi este al treilea cel mai popular brand de telefoane din lume la capitolul vânzări, incredibil de aproape de Apple. Zic ”incredibil” pentru că în trimestrul patru din 2022, Xiaomi avea 11% din piață, iar gigantul din Cupertino gravita în jurul valorii de 24%. Acum, iPhone-urile generează 16% din vânzări, iar creații precum modelul pe care îl voi detalia mai jos au început să reprezinte nu mai puțin de 15% din piață, în timp ce Oppo este pe un foarte îndepărtat loc patru cu 9%.

Meritul pentru acest progres remarcabil al chinezilor de la Xiaomi stă în câteva particularități cât se poate de ușor de înțeles și de apreciat de către utilizatori. Nivelul de inovație, progresul tehnologic, calitatea construcției și raportul preț performanță au mari șanse să fie imbatabile. În doar câteva cuvinte, primești la preț de telefon mainstream un gadget de top care își face treaba impecabil pentru mulți ani de acum înainte. Cu un pic de noroc, Xiaomi are toate șansele să urce pe locul doi în analiza trimestrială Counterpoint pentru simplul fapt că reprezintă o investiție mai bună, ”își face banii” cum puțin jucători din piață mai reușesc.

Xiaomi 14T este cel mai recent exemplu al acestui salt impresionant de la o generație la alta, un telefon care, prin particularitățile sale, insistă exact pe aspectele care contează cel mai mult în 2024: abilități de captură, funcționalități de inteligență artificială și o performanță brută de top. Aceasta din urmă este foarte importantă indiferent dacă te joci sau nu pe telefon, deoarece trebuie să se comporte impecabil după ani întregi de actualizări de firmware, iar aici, ”ADN-ul” este cât se poate de capabil.

Xiaomi 14T – performanță brută și calitatea construcției

Xiaomi 14T impresionează prin puterea sa brută, oferind performanțe de top datorită procesorului MediaTek Dimensity 8300-Ultra, bazat pe un proces de fabricație de 4 nm. Acest procesor include un nucleu puternic Cortex-A715 tactat la 3,35 GHz, alături de alte trei nuclee Cortex-A715 de 3,2 GHz și patru nuclee eficiente Cortex-A510 la 2,2 GHz, care împreună oferă o combinație ideală de viteză și eficiență energetică. În ceea ce privește grafica, unitatea GPU Arm Mali-G615 MC6 asigură o experiență vizuală de calitate, fie că vorbim de jocuri, fie de aplicații care necesită putere de procesare grafică ridicată. Performanța este susținută de un sistem AI avansat, MediaTek NPU 780, care gestionează optim funcțiile inteligente.

Memoria RAM LPDDR5X de până la 12GB sau 16GB și stocarea rapidă UFS 4.0, care variază între 256GB și 512GB, transformă Xiaomi 14T într-un dispozitiv ideal pentru multitasking și pentru utilizarea aplicațiilor care necesită multe resurse. În plus, tehnologia Ultra Space adaugă un strat suplimentar de memorie virtuală, extinzând capacitatea RAM cu până la 8GB, asigurând o experiență fluidă chiar și atunci când rulezi mai multe aplicații simultan.

La capitolul construcție, Xiaomi 14T nu face compromisuri. Dispozitivul are o grosime de doar 7,8 mm în varianta din sticlă, respectiv 7,95 mm pentru modelul cu finisaj din piele sintetică (PU), și cântărește 195 g. Aceste specificații îl fac confortabil de ținut în mână și ușor de utilizat, menținând în același timp o senzație de premium. Finisajele sale sunt disponibile în patru culori: Lemon Green, Titan Black, Titan Gray și Titan Blue, fiecare oferind un aspect modern, elegant și particular.

Xiaomi 14T beneficiază de un ecran AMOLED de ultimă generație, cu o rată de reîmprospătare de până la 144Hz și o rezoluție de 2712 x 1220 pixeli. Cu o luminozitate maximă impresionantă de 4000 de niți și suport pentru HDR10+ și Dolby Vision, acesta oferă o experiență vizuală imersivă. Tehnologiile TrueColor și AI Pro Image Enhancement adaugă un plus de claritate și profunzime culorilor, făcându-l ideal pentru vizionarea conținutului multimedia sau pentru gaming.

În ceea ce privește durabilitatea, telefonul este certificat IP68 pentru rezistența la apă și praf, ceea ce îl face perfect pentru utilizarea zilnică în diverse condiții de mediu. Această protecție este combinată cu un sistem avansat de răcire Xiaomi IceLoop, care menține dispozitivul la temperaturi optime chiar și în timpul utilizării intense.

Xiaomi 14T oferă o conectivitate de top, adaptată nevoilor moderne. Dispozitivul suportă rețele 5G SA și NSA, acoperind benzi variate pentru o conexiune rapidă și stabilă, indiferent de locație. Este echipat cu capacitate Wi-Fi 6E, oferind viteze ridicate de internet și o latență scăzută, ideal pentru streaming, gaming online sau descărcări rapide. De asemenea, beneficiază de Bluetooth 5.4, care asigură o conexiune fiabilă cu diverse dispozitive, precum căști sau smartwatch-uri. Funcția NFC permite efectuarea plăților contactless și împerecherea rapidă, iar suportul pentru Dual SIM, inclusiv eSIM, oferă flexibilitate pentru utilizatorii care călătoresc frecvent sau care folosesc mai multe rețele mobile.

Dincolo de specificațiile tehnice, cel mai mult mai impresionat performanța noului smartphone în benchmark-urile sintetice și în utilizarea de zi cu zi. În 3DMark Wild Life a obținut un scor de 9307 puncte, în Wild Life Extreme a coborât la 2029 de puncte, în timp ce în Solar Bay și Steel Nomad Light rezultatele au fost de 3269, respectiv 827 de puncte. Am rulat aceleași teste și în buclă de 20 de ori sub formă de Stress Test și, spre deosebire de orice alt telefon pe care l-am testat în ultimul an, ca să nu zic ultimii ani, stabilitatea a fost aproape de fiecare dată de peste 99%. Asta se traduce prin faptul că, indiferent dacă te joci sau soliciți terminalul cu un scenariu extrem de utilizare pe termen lung, abilitățile sale de răcire nu vor permite în niciun moment un compromis de performanță.

Testul PCMark Work 3.0 măsoară performanțele Xiaomi 14T în sarcini de productivitate zilnică. Cu un scor total de 14.751, telefonul a excelat în diferite aspecte ale multitasking-ului. A obținut 15.187 la navigarea web, 7115 la editarea video și 17.014 la sarcinile de scriere. De asemenea, scorul de 26.170 la editarea foto și 14.516 pentru manipularea datelor demonstrează capacitățile puternice ale telefonului în activitățile multimedia și sarcinile ce necesită un procesor performant. În testul de stocare din același benchmark, rezultatul a fost de 36.948 de puncte, cu o viteză de citire secvențială internă de 1603.69 MB/s și o viteză de scriere secvențială internă de 2813.76 MB/s.

În benchmark-ul AnTuTu, Xiaomi 14T a atins un scor total de 1.290.462, cu sub-scoruri semnificative, cum ar fi 277.102 pentru procesor (CPU) și 508.528 pentru unitatea grafică (GPU), 259.086 pentru memorie și 245.746 pentru UX. Aceste rezultate indică faptul că dispozitivul este capabil să ruleze aplicații și jocuri exigente fără compromisuri în performanță, fiind un competitor puternic pe segmentul premium. În AI Benchmark, Xiaomi 14T a obținut un scor total de 2252 puncte, demonstrând o performanță foarte bună în gestionarea sarcinilor legate de inteligența artificială. Rezultatele detaliate indică o viteză AI de 593 pentru FP16 și 658 pentru INT8, cu o acuratețe de 97,8% în sarcinile de inteligență artificială. Acești indicatori sugerează că Xiaomi 14T poate face față aplicațiilor care necesită procesare AI, precum recunoașterea facială, procesarea imaginii și optimizarea automată a setărilor în funcție de scenarii complexe.

În Geekbench 6 CPU, Xiaomi 14T a obținut un scor de 1283 pentru performanța single-core și 4140 pentru multi-core, respectiv 8134 pentru GPU în testul OpenCL. În Geekbench AI, rezultatele au fost de 1378 de puncte – Single Precision, 1390 – Half Precision și 2314 – Quantized Score.

Am testat și cea mai recentă versiune de Call of Duty cu toate texturile de înaltă rezoluție descărcate și activate, setările grafice pe Very High (Foarte înalt). Experiența, în mod previzibil, a fost una fără cusur. După câteva sesiuni de gaming, terminalul a rămas surprinzător de rece, nu s-a agățat în niciun moment, iar sunetul a fost cât se poate de imersiv. Poți percepe fără emoții noul Xiaomi 14T ca fiind un telefon de gaming, pe lângă toate celelalte atuuri ale sale.

În ceea ce privește încărcarea și autonomia, ai toate garanțiile că noul Xiaomi 14T nu te lasă la greu. În primul rând, este construit în jurul unui acumulator de 5000 mAh și se încarcă cu până la 67W, fiind compatibil cu toate standardele de încărcare rapidă, PD3.0, PD2.0 și Mi-FC 2.0. Este important de reținut că nu include adaptor de priză în cutie, cum de altfel se întâmplă deja de mulți ani și la Samsung sau Apple.

Autonomia am măsurat-o cu testul de baterie din PCMark, dezactivând ajustarea automată a gradului de luminozitate pentru ecran și fixându-l la 50%. La final, am obținut 15 ore și 22 de minute departe de priză. Valoarea cu pricina, în practică, având în vedere că are în spate scenarii de utilizare intensă constantă, editare foto/video, navigare pe internet și redare de conținut multimedia, o poți percepe fără emoții ca fiind două zile de utilizare normală a terminalului cu o medie de 7-8 ore pe zi.

REVIEW Xiaomi 14T și inteligența artificială

Printre altele, Xiaomi 14T impresionează prin integrarea unor funcții avansate de inteligență artificială (AI), menite să optimizeze experiența utilizatorului și să sporească eficiența în multiple domenii. Printre cele mai remarcabile funcții se numără Google Gemini, asistentul AI dezvoltat de Google, care facilitează interacțiunea naturală și oferă soluții rapide pentru diverse nevoi, de la scriere și studiu până la organizarea activităților zilnice. Acest asistent nu doar că interacționează direct cu aplicațiile terțe, dar este capabil să înțeleagă contextul de pe ecran, facilitând căutări instantanee fără a părăsi aplicația deschisă. Cu Gemini, Xiaomi 14T devine un partener inteligent, gata să ofere suport în orice situație.

Dacă vrei de exemplu să profiți de ”Circle to Search” (Încercuiește ca să cauți), indiferent ce conținut ai pe ecran și de ce calitate este, ții câteva momente degetul apăsat pe butonul principal sau pe bara de navigare, dacă ai activată interfața bazată pe gesturi, și definești un cerc în jurul a ceea ce te interesează. Imediat vei vedea rezultate de pe internet, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus.

Pe lângă asistentul AI, Interpret AI aduce un avantaj semnificativ în comunicarea fără bariere lingvistice. Această funcție de traducere în timp real este ideală pentru utilizarea în apeluri telefonice, întâlniri online sau discuții personale, oferind subtitrări și traduceri în timp real. Fie că este vorba de un webinar, un curs online sau o discuție importantă, utilizatorii Xiaomi 14T pot beneficia de traduceri rapide și subtitrări bilingve, care facilitează înțelegerea și comunicarea într-un mediu globalizat. Mai mult, transcrierea discuțiilor și generarea de rezumate automate fac ca gestionarea întâlnirilor să devină mult mai simplă și eficientă.

Funcțiile AI ale Xiaomi 14T nu se opresc doar la productivitate. Dispozitivul oferă și Filmarea AI, o unealtă excelentă pentru crearea de conținut video de calitate, fără a necesita experiență tehnică avansată. Utilizatorii pot selecta rapid imagini și videoclipuri, iar Filmarea AI le va edita automat, transformându-le în clipuri cinematografice, perfecte pentru rețelele tale de socializare favorite. De asemenea, Editarea Imaginilor AI permite utilizatorilor să îmbunătățească fotografiile cu ușurință, oferind ajustări precise ale imaginii, indiferent dacă este vorba de portrete, animale de companie sau peisaje. Această gamă de instrumente creative bazate pe AI face din Xiaomi 14T un dispozitiv ideal pentru creatorii de conținut.

În plus, Xiaomi 14T integrează funcții AI menite să îmbunătățească productivitatea zilnică. Note AI și Înregistrare AI permit utilizatorilor să creeze și să gestioneze notițe rapid, să transcrie automat conversații și să genereze rezumate clare ale întâlnirilor sau apelurilor telefonice. În plus, subtitrările automate generate prin Subtitrări AI asigură o accesibilitate sporită în diverse situații, fie că este vorba de întâlniri virtuale sau de stream-uri live. Aceste funcții inteligente transformă Xiaomi 14T într-un instrument puternic, capabil să răspundă nevoilor diverse ale utilizatorilor, atât în domeniul productivității, cât și al creativității.

REVIEW Xiaomi 14T – abilități de captură

Xiaomi 14T aduce o experiență fotografică de top datorită colaborării cu Leica, oferind un sistem de camere avansat care răspunde celor mai exigente cerințe. Camera principală de 50 MP este echipată cu un senzor Sony IMX906 și tehnologie Super Pixel 4 în 1 de 2,0 μm, care optimizează captarea detaliilor și a luminii în condiții de iluminare scăzută. Obiectivul LEICA VARIO-SUMMILUX are o deschidere de diafragmă variabilă între ƒ/1,7 și ƒ/2,2, ceea ce permite captarea unor imagini clare și luminoase, indiferent de condițiile de fotografiere. În plus, stabilizarea optică a imaginii (OIS) îmbunătățește semnificativ claritatea și reduce tremurul în timpul capturii.

Pe lângă camera principală, Xiaomi 14T include un teleobiectiv Leica de 50 MP cu o distanță focală echivalentă de 50 mm și un obiectiv ultra-superangular (ultrawide) de 12 MP, oferind o gamă variată de perspective fotografice. Cu un câmp vizual de 120˚, obiectivul ultra-superangular este ideal pentru peisaje și fotografii de grup, în timp ce teleobiectivul de 50 mm este perfect pentru portrete, adăugând un efect bokeh profesionist și elegant. De asemenea, funcțiile AI avansate precum Xiaomi ProFocus, care oferă focalizare cu urmărirea mișcării și a ochilor, asigură capturi precise chiar și în scenarii dinamice, cum ar fi sporturile sau evenimentele cu mișcare rapidă.

Pentru pasionații de video, Xiaomi 14T suportă filmare 4K la 60 de cadre pe secundă și include funcții avansate precum HDR10+ și modul Video Pro, care permit utilizatorilor să înregistreze imagini cinematografice cu detalii excelente. În plus, modul ultra nocturn și efectele de filmare lentă la 960 fps asigură capturi impresionante, chiar și în condiții de lumină redusă. Acest set extins de funcții video, împreună cu opțiuni de format video RAW și log pentru flexibilitate maximă în post-producție, fac din Xiaomi 14T un instrument puternic pentru vloggeri și creatori de conținut video.

Exceptând zoom-ul 4X, ce m-a încântat foarte tare pe partea de captura este stabilitatea cromatică și nivelul de expunere care nu are legătură cu nivelul de apropiere sau îndepărtare. Ca să înțelegi mai bine la ce mă refer, este suficient să te uiți la cer în pozele de mai sus, iar dacă nuanța de albastru nu era aproape identică, ai fi fost tentat să crezi că fotografiile sunt realizate cu aparate diferite, chiar dacă, de fapt, s-a modificat doar zoom-ul.

În materialele de marketing, Xiaomi insistă foarte mult pe performanța camerei foto de la Xiaomi 14t în condiții de lumină redusă cu modul de noapte, un mix de expunere prelungită, expuneri succesive și inteligență artificială. După cum se poate vedea în imaginea de mai sus, deși în pivniță am un singur geam cu pătrat de dimensiuni reduse, acea sursă de lumină a fost suficientă pentru un cadru impresionant, strălucitor, încărcat de detalii, ce nu pare să iasă dintr-un telefon și, cu siguranță, nu prea ai crede că nu a fost trecut printr-un filtru sau aplicație secundară de editare foto. În realitate, claritatea pietrelor, luciul de pe podea din anumite zone și masa din colț, toate formează un cadru feeric ce pare mai degrabă să fi fost imortalizat pe timp de zi, decât pe timp de noapte. Apropo de dimensiunea redusă a geamului, pata aceea de lumină strălucitoare de pe podea ar trebui să-ți dea o referință vizavi de cât de mică este, comparativ cu rezultatul impresionant generat de telefon.

În ceea ce privește fotografiile pe care le faci în mod obișnuit, fără să ajustezi niciun parametru, gen point-and-shoot la 1X, imaginea de mai sus ilustrează destul de bine de ce este capabil smartphone-ul. Contrastul este puternic, imaginea nu este încețoșată, expunerea este corectă pe întreaga suprafață a cadrului, iar detaliile sunt clare din primul și până în ultimul plan. Toate particularitățile de pe dovlecei sunt evidente, nicio zonă nu este subexpusă sau supra-expusă, iar verdele de pe frunze este cât se poate de natural. Se vede cu ochiul liber că nu a intrat în acțiune vreun algoritm de AI să-ți ”umfle” artificial culorile.

Tot vizavi de AI, deși ai în opțiunile de editare ale fotografiei un număr aparent infinit de parametri ai fizionomiei pe care îi poți edita, modifica sau ajusta, imaginile imortalizate cu fețe umane sunt corecte și autentice, fără filtre artificiale, fără ascunderea imperfecțiunilor pielii, a cearcănelor și orice altceva îți mai trece prin cap. Repet, pe bază de inteligență artificială, fără să cumperi nicio aplicație terță, Xiaomi îți pune la dispoziție opțiuni inclusiv să-ți mărești buzele, nu doar să-ți ascunzi coșuri sau riduri. Important, în opinia mea, este că te poți vedea și așa cum ești.

În plus, camera frontală pentru selfie-uri face o treabă impecabilă în a imortaliza o serie stufoasă de detalii, are un unghi larg perfect pentru mai multe persoane în cadru, culorile sunt naturale și chiar dacă lumina nu era cea mai bună, nu sunt zone sub-expuse, cadrul fiind clar chiar și în umbră până în planul îndepărtat. Inclusiv în oglinda din spate în care se reflectă telefonul, pot fi deslușite multe elemente clare, în focus.

REVIEW Xiaomi 14T – experiență și concluzie

Din momentul în care scoți noul Xiaomi 14T din cutie, impactul emoțional este imediat. Pare un gadget scump, premium, de foarte bună calitate. Se simte trainic, nu îți dă în niciun moment impresia că ar fi firav în condiții normale de manipulare. Sticla de pe spate, cel puțin în opinia mea, amplifică și mai mult ideea de terminal de top, luxos. Camerele ies destul de mult în afara carcasei, după cum se poate vedea și în imaginea de mai sus, dar această particularitate a devenit un standard în industrie, deci nu o mai percep neapărat ca pe un compromis, ci mai degrabă ca pe o invitație de-al folosi cu husă pe termen lung pentru a le proteja.

Pe lângă faptul că se simte foarte sprinten la navigare, iar interfața proprietară nu se distanțează prea mult de standardele Google pentru a te obliga să înveți diverse funcții, m-a entuziasmat în particular modul în care se aude. Are o spațialitate impresionantă, fără distorsiuni nici pe înalte și nici pe joase. Vocea este foarte clară și, în mod autentic, se aude suficient de tare încât să-ți umple o cameră de mici dimensiuni fără gâjâit, scâncete și alte artefacte audio. E plăcut, e cald, până și frecvențele joase care vin la pachet cu o vibrație discretă pe carcasă nu sunt exagerate și, mai degrabă decât orice, par să fie emise din ecran, te învăluie plauzibil. Se aude cu siguranță peste majoritatea telefoanelor pe care le-am testat în ultimul an.

În concluzie, Xiaomi 14t este un telefon de aproximativ 3.000 de lei care își face treaba cu brio. Se simte bine în mână, se încarcă rapid, are o autonomie deloc neglijabilă și, mai ales, nu face compromisuri în ceea ce privește performanța niciodată. Este stabil pe termen lung, indiferent de ce scenarii de utilizare ai în minte. Pare un gadget cu viață lungă și, cel mai important, unul pe care îl poți scoate cu mândrie pe masă pentru că va genera cu siguranță un pic de invidie datorită alegerilor de design și materialelor.