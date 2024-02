Reacție spumoasă a lui Dumitru Dragomir după ce Andrei Vlad a petrecut în club înainte de Craiova – FCSB

Andrei Vlad, portarul de rezervă al FCSB-ului, și-a făcut de cap în club chiar înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. A băut mai multe shot-uri și a dansat, iar Dumitru Dragomir a avut o reacția fabuloasă după ce a văzut imaginile cu jucătorul roș-albaștrilor.

Exasperat de gafele lui Andrei Vlad (24 de ani), patronul FCSB-ului a ordonat ca goalkeeper-ul să fie trecut pe linie moartă, iar în acest sezon portarul FCSB-ului nu a jucat niciun minut. Înainte de derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, scor 0-3, acesta s-a distrat în club și a fost filmat cum bea shot după shot. Întrebat despre acest lucru, Dumitru Dragomir a avut o reacție neașteptată.

Dumitru Dragomir susține că Andrei Vlad nu a făcut nimic greșit și crede că e firesc ca și fotbaliștii să mai bea din când în când. Fostul șef de la LPF a răs copios și a spus că portarul de la FCSB bea pentru că este ținut numai rezervă și nu joacă.

Sau Dumitrache? Doamne Dumnezeule ce fotbaliști am avut. Și dacă a băut și el un shot? De inimă neagră mai bei și câte un shot. Păi dacă nu îl bagă antrenorul, Ferguson”, a spus Dumitru Dragomir la Fanatik .

După transferul lui Horațiu Moldovan de la Rapid la Atletico Madrid, Gigi Becali a dezvăluit că șefi din Giulești s-au interesat de Andrei Vlad. Latifundiarul a spus că giuleștenii au oferit 300.000 de euro, dar el a solicitat 500.000 și mutarea nu s-a mai concretizat.

Gigi Becali a mai precizat că Daniel Niculae, președintele de la Rapid, a fost cel care a cerut informații despre portarul de rezervă al vicecampioanei.

Citește și: Gigi Becali iese din nou la rampă. Indicații ”marcă înregistrată” pentru Octavian Popescu și iubita lui: ”Sari ca lupul pe oaie”

”M-a sunat Giovanni că pe Vlad îl vrea Rapid. 500.000 de euro am cerut. Păi ei dădeau 300.000. Bă ,ei au luat 800.000 pe unu’ mai slab ca Vlad! Eu trebuia să le cer 900.000! E mai bun Vlad. Cred că e mai bun Vlad, deci eu cer 500.000. Apoi l-am sunat pe Șucu. Omul a zis că nu, nu se pune problema să îl ia pe Vlad”, declara Gigi Becali.

În urmă cu câteva luni, fostul șef al LPF a vorbit și despre situația lui Octavian Popescu de la FCSB, fostbalist pe care Gigi Becali spera să ia zeci de milioane, dar acum a ajuns rezervă. Patronul roș-albaștrilor a dat vina pentru prestațiile slabe ale jucătorului pe viața extrasportivă.

Și Dumitru Dragomir susține că Octavian Popescu se învârte într-un anturaj dubios alături de iubita sa, cu șase ani mai mare, și care l-ar distrage de la fotbal. De aceea, ”Corleone” trage un semnal de alarmă despre viitorul jucătorului de la FCSB.

Citește și: Cine este fotbalistul lui Gigi Becali care ar putea avea soarta lui Irinel Columbeanu. „El crede că e Făt Frumos”

Am auzit că are un anturaj nefericit. Nu pot să spun mai mult. El crede că e Făt Frumos, ca Irinel. Nu e o problemă dacă se iubesc, poa’ să fie mai mare decât el cu 6, 20 de ani. Să aibă grijă că la 20 de ani poți să aluneci așa de rău, am văzut super talente care s-au distrus din cauza păsăricii. La porumbei mă refer. La porumbițe”, spunea Dumitru Dragomir, în urmă cu câteva luni.