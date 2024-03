Primul robot umanoid care hărțuiește o femeie – VIDEO

Un robot umanoid „masculin” a fost prezentat în Arabia Saudită și a atins în mod inadecvat o reporteriță.

Numele său este „Muhammad”, fiind primul robot masculin umanoid din Arabia Saudită. Muhammad este descris ca fiind „complet autonom” și nu a deviat de la „comportamentul său așteptat”, au declarat creatorii săi.

Prezentarea companiei de robotică QSS a unui robot humanoid „masculin” nu a avut rezultatul dorit după ce acesta a atins în mod inadecvat o reporteriță.

Compania saudită de robotică QSS a debutat cu „Muhammad Robotul Umanoid” la DeepFest în Riyadh săptămâna trecută. Robotul, îmbrăcat în haine tradiționale saudite, vorbea arabă și engleză.

Într-o postare pe DeepFest pe X, Muhammad a fost descris ca fiind „primul robot saudit sub forma unui bărbat”, precum și un proiect național pentru a evidenția realizările Arabiei Saudite în domeniul inteligenței artificiale.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024