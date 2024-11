Poziția oficială TikTok față de campania electorală din România: Răspunsul companiei pentru Playtech, scrisoarea integrală a oficialilor TikTok

Scriam aici că acum aproximativ două săptămâni, mai exact, pe 13 noiembrie, TikTok a invitat jurnaliștii la o conferință de presă cu titlul TikTok Talks Elections, pe tema măsurilor implementate pentru a proteja comunitatea și integritatea platformei în contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare din România. Am participat din partea Playtech și am scris in articol ce s-a discutat acolo.

Apoi, în contextul rezultatelor din turul I al alegerilor prezidențiale și al tuturor acuzațiilor aduse TikTok despre posibila fraudare a acestor alegeri, am explicat pe larg, cu exemple, că există conturi care au postări ce dezinformează în legătură cu candidatul Călin Georgescu.

Astfel, Playtech a cerut TikTok poziția oficială referitor la aceste acuzații. În continuare, vă prezentăm poziția oficială TikTok pentru Playtech.ro.

„Afirmațiile eronate despre alegerile din România induc în eroare, având în vedere că majoritatea candidaților au o prezență activă pe TikTok, iar cei care au obținut succes electoral au desfășurat campanii și pe alte platforme digitale, nu doar pe aceasta. Respectăm cu strictețe Regulile Comunității în ceea ce privește combaterea dezinformării electorale și a comportamentului înșelător. În colaborare cu Comisia Electorală, am implementat un Centru Electoral în aplicație, menit să ofere utilizatorilor acces la informații de încredere despre alegeri. În plus, platforma noastră nu permite publicitatea politică plătită și impune tuturor utilizatorilor să adere la regulile comunitare pe care le aplicăm constant”, a declarat un purtător de cuvânt TikTok, pentru Playtech.ro.

Pe fondul alegerilor prezidențiale din România din 2024, TikTok, una dintre cele mai utilizate platforme de socializare din lume, și-a reafirmat angajamentul pentru transparență, conform declarației pentru Playtech.ro, integritate și combaterea dezinformării. Poziția oficială a companiei evidențiază măsuri stricte împotriva manipulării electorale și promovează colaborarea cu autoritățile locale pentru a asigura un mediu digital sigur.

Măsuri proactive împotriva dezinformării

TikTok a lansat un Centru Electoral dedicat alegerilor din România, în parteneriat cu Comisia Electorală. Acesta oferă utilizatorilor acces la informații oficiale și de încredere, contribuind la educarea publicului. În plus, platforma a colaborat cu ONG-ul local Funky Citizens, lansând o campanie de educație media pentru a ajuta utilizatorii să recunoască dezinformarea.

Un aspect important este interdicția strictă a reclamelor politice plătite, fie că acestea vin din partea partidelor politice, fie prin influenceri plătiți. TikTok a eliminat deja conturi și conținut care au încălcat aceste reguli, asigurând un mediu echitabil pentru toți candidații.

„Regulile Comunității noastre interzic promovarea politică plătită, publicitatea politică și strângerea de fonduri de către politicieni și partide politice, precum și campaniile plătite cu influenceri, iar conturile care încalcă aceste reguli sunt eliminate”, a explicat TikTok pentru Playtech.ro.

De asemenea, compania a subliniat că Georgescu Călin, unul dintre candidați, nu a beneficiat de un avantaj unic pe platformă, cum s-a vehiculat. De fapt, alți candidați, precum George Simion sau Elena Lasconi, au avut o prezență semnificativă pe TikTok, ceea ce contrazice ideea unei favorizări.

„Politica noastră privind reclamele politice include atât reclame plătite tradiționale, cât și creatorii care primesc compensații pentru a susține sau a se opune unui candidat pentru o funcție oficială. De asemenea, eliminăm conținutul care constituie publicitate nemarcată, pe baza solicitărilor fundamentate pe dovezi sau a informațiilor credibile obținute de autoritățile de reglementare competente. Până în prezent, nu am primit o astfel de cerere. Contul lui Călin Georgescu este supus reglementărilor conturilor GPPPA, aceleași care se aplică tuturor candidaților din aceste alegeri”, a adaugat purtatorul de cuvant al TikTok, pentru Playtech.ro.

Combaterea conturilor false și a comportamentelor înșelătoare

Pentru a proteja integritatea platformei, TikTok a luat măsuri drastice împotriva conturilor false. În perioada septembrie-noiembrie 2024, au fost eliminate:

Peste 66.000 de conturi false;

Peste 10 milioane de urmăritori falși;

Peste 7 milioane de aprecieri false.

„Permitem utilizatorilor TikTok să-și exprime opiniile politice și să-și arate sprijinul pentru candidații politici, iar acest lucru se întâmplă frecvent în timpul alegerilor din întreaga lume. Totuși, detectăm și oprim proactiv orice încercări care ar putea afecta integritatea platformei, fie prin răspândirea dezinformării, manipularea discursului public sau implicarea în comportamente înșelătoare”, a declarat TikTok, într-o poziție oficiala pentru Playtech.ro.

Mai mult, au fost blocate crearea a peste 216.000 de conturi spam și prevenite 40 de milioane de aprecieri false. Aceste acțiuni demonstrează vigilența platformei în fața tentativelor de manipulare a percepției publicului.

Un caz semnificativ implică eliminarea a peste 150 de conturi care imitau identitatea lui Călin Georgescu și a altor 650 de conturi care încercau să imite alți candidați. TikTok continuă să monitorizeze activitatea pentru a preveni astfel de comportamente.

Concluzii și implicații pentru utilizatori

TikTok și-a consolidat poziția ca platformă care prioritizează transparența și colaborarea cu autoritățile. Prin măsuri stricte și educație media, compania sprijină integritatea alegerilor din România. Dacă vrei să înțelegi mai bine cum funcționează aceste mecanisme sau să afli despre alegeri din alte perspective, poți consulta informații similare chiar aici.

Pe măsură ce campania electorală avansează, este esențial să rămâi informat și să eviți să cazi în capcana dezinformării. Ai grijă la sursele de informație și verifică întotdeauna autenticitatea conținutului pe care îl distribui!

Scrisoarea oficialilor TikTok prin care mentionează poziția oficială a companiei față de alegerile prezidențiale din România o puteți citi integral aici.