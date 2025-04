Efectele inundaţiilor acceptate de Victor Ponta, în 2014. Trei oameni au pierit, mii de case au fost distruse

În primăvara anului 2014, sudul României s-a transformat într-o mare de ape. Mii de oameni și-au pierdut casele, gospodăriile au fost măturate de viituri, iar trei vieți au fost curmate de furia apelor. La acea vreme, s-a vorbit mult despre neputința autorităților, despre infrastructura precară și despre replicile nepotrivite ale liderilor. Dar abia acum, la ani distanță, iese la iveală o decizie care schimbă complet perspectiva asupra tragediei.

Victor Ponta, adevărul despre inundațiile din 2014

Victor Ponta, fostul premier al României, a făcut recent o mărturisire tulburătoare: a preferat să sacrifice sudul țării pentru a salva Serbia de la inundații. Decizia de a deschide ecluzele de la Porțile de Fier ar fi avut un scop clar — protejarea Belgradului, cu prețul satelor românești din Mehedinți, Dolj și Olt.

Pe atunci, opinia publică s-a concentrat pe o ieșire lipsită de tact a lui Ponta, care a numit-o pe Doina Pană, ministrul Apelor, cu un apelativ considerat nepotrivit. A fost scandalul de fațadă, zgomotul care a acoperit adevărul. În realitate, adevărata bombă era deja detonată: decizia politică de a devia dezastrul natural peste granița internă a fost, conform propriei declarații, una calculată.

Victor Ponta a mărturisit, într-un podcast, că a preferat să inunde România pentru a scuti capitala Serbiei de un dezastru. „În timpul inundaţiilor am dat eu ordin peste structurile româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier şi în felul ăsta nu s-a inundat Belgradul, s-a inundat doar o suburbie. Dar dacă nu deschideam Porţile de Fier, se inunda Belgradul.

Pentru că se inunda partea românească şi s-a innundat. Am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri. N-aţi aflat nimic voi, presa. E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul”.

Cum s-a transformat Belgradul în planul B al lui Victor Ponta

Ceea ce în 2014 părea o tragedie naturală a sudului României capătă azi conturul unui troc cu accente politice grave. La ani distanță, se clarifică motivul din spatele unei decizii controversate: premierul de atunci, Victor Ponta, a preferat să lase Dunărea să măture satele românești pentru a cruța Belgradul de furia apelor. Și nu a făcut-o pe gratis.

În schimbul „favorului hidrologic”, Ponta a primit, cumva convenabil, cetățenia sârbă. Nu mult după, în 2016, a fost numit consilier al președintelui Aleksandar Vučić — o funcție bine remunerată, dar mai ales simbolică. Din politician român de top, fost prim-ministru, Ponta a devenit strateg de ocazie al Belgradului.

„Suveranistul Victor Ponta să explice românilor de ce pune Serbia pe primul loc când alege unde să producă pagube Dunărea”, a comentat Nicuşor Dan.

„Sunt criminali ticăloşi care spun că trebuia să-i las să moară pe pe vecinii noştri. Eu în primul rând i-am apărat pe români. Niciun singur român nu şi-a pierdut viaţa. Atunci când au fost cele mai mari inundaţii din Europa din ultimii 100 de ani. Niciun român nu şi-a pierdut casa”, a declarat și Victor Ponta.

Mircea Dinescu îl atacă pe Victor Ponta

Au trecut mai bine de zece ani de când apele Dunării s-au revărsat cu furie peste sudul României, iar urmele dezastrului încă apar, pic cu pic, în lumina reflectoarelor. Cel mai recent nume adăugat pe lista celor afectați de decizia premierului de atunci, Victor Ponta, este nimeni altul decât scriitorul și publicistul Mircea Dinescu.

Proprietatea lui din județul Dolj a fost, potrivit celor descoperite recent, una dintre cele afectate de inundațiile din 2014 — o decizie politică menită să salveze Belgradul, chiar cu prețul satelor românești. Deschiderea ecluzelor de la Porțile de Fier a fost justificată ulterior de Ponta printr-o alegere strategică: mai bine România sub ape decât capitala Serbiei.

„A crescut apa într-o zi, datorită acestei prostii de a se deschide Porțile de Fier peste noapte. A crescut cu cinci metri apa și am fost nevoiți să luăm o barcă. Am plecat cu o barcă și timp de trei săptămâni am venit cu barca. Datorită vitejiei lui Victor Ponta”, a declarat scriitorul, scrie hotnews.ro.

În timpul inundațiilor din 2014, „apa a intrat în beciuri, dar casa a rezistat pentru că era bine făcută”. În schimb, „căsuțele pe care le închiriasem eu de la Administrația Porturilor au fost afectate, că au putrezit dușumelele. Eu am refăcut casa în patru ani”, și-a amintit Dinescu.