TikTok și campania electorală din România: Mii de postări șterse pentru a combate dezinformarea, numărul de moderatori și ce e cu fermele de troli, de fapt

TikTok a făcut recent un pas important în lupta împotriva dezinformării în România, eliminând mii de postări pentru a proteja integritatea informațiilor, în special în contextul alegerilor europene și naționale.

Playtech a participat la conferința de presă TikTok Talks Elections, unde s-a discutat pe subiectul măsurilor implementate pentru a proteja comunitatea și integritatea platformei în contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare din România. Speakeri au fost: Brie Pegum – TikTok’s global Head of Product for Authenticity & Transparency (online), Łukasz Gabler – Public Policy and Government Relations Manager CEE și Piotr Żaczko – Communication Manager TikTok Poland & CE markets.

Platforma a confirmat, într-o conferință recentă organizată la București, că între lunile ianuarie și octombrie 2024 a eliminat 15.000 de postări în limba română care promovau conținut fals sau înșelător. Reprezentanții TikTok au subliniat că majoritatea postărilor eliminate vizau dezinformarea, în conformitate cu regulile stricte ale rețelei de socializare.

Cu această ocazie, oficialii platformei au detaliat și resursele de moderare dedicate limbii române, inclusiv numărul moderatorilor care gestionează conținutul pe această platformă. La nivel european, măsurile au fost extinse, iar în contextul alegerilor recente pentru Parlamentul European, TikTok a șters în total 43.000 de postări care încălcau normele privind politica electorală și integritatea civică.

Moderarea conținutului în limba română pe TikTok

Pentru a asigura o monitorizare eficientă a postărilor în limba română, TikTok a mobilizat un total de 96 de moderatori vorbitori de română din cei 6.000 de moderatori pe care îi are în întreaga Europă. Brie Pegum, șefa globală a departamentului de Autenticitate și Transparență al platformei, a declarat că majoritatea postărilor sunt moderate automat, folosind instrumente de inteligență artificială (AI), iar doar o mică parte dintre acestea ajunge la moderatori umani, mai ales atunci când implică elemente culturale locale.

Această abordare automatizată a moderării reduce semnificativ timpul de reacție: peste 99% dintre postările care încălcau normele platformei au fost șterse înainte să fie raportate de utilizatori și aproape toate în mai puțin de 24 de ore. TikTok subliniază că prin aceste măsuri rapide își propune să protejeze utilizatorii de conținutul înșelător, mai ales în perioada preelectorală, când riscul dezinformării este mai mare.

Controversa fermelor de troli: un răspuns evaziv din partea TikTok

În cadrul conferinței de presă, reprezentanții TikTok au fost întrebați despre existența fermelor de troli din România, o preocupare manifestată de autoritățile locale în contextul campaniilor electorale. Oficialii TikTok au confirmat că au fost sesizați de instituții românești, printre care ANCOM, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Poliția Română și Autoritatea Electorală Permanentă, în legătură cu posibile rețele de troli active pe platformă.

Întrebați dacă au confirmat sau infirmat prezența acestor ferme de troli, oficialii TikTok au evitat să ofere un răspuns concret, menționând că vor include rezultatele verificărilor în raportul lor lunar. Această poziție evazivă a ridicat întrebări suplimentare în privința măsurilor pe care rețeaua le va adopta pe viitor pentru a preveni manipularea informațiilor prin intermediul fermelor de troli.

Măsurile TikTok pentru combaterea dezinformării electorale

TikTok a anunțat o serie de măsuri pentru a proteja informațiile electorale și a combate dezinformarea. Printre acestea se numără și o campanie de educare derulată în parteneriat cu organizația Funky Citizen, care are deja experiență în fact-checking pentru alte rețele sociale. Pe TikTok, Funky Citizen nu va face verificarea directă a faptelor, ci va furniza instrumente și ghiduri care ajută utilizatorii să identifice posibilele informații false.

De asemenea, platforma a lansat un „Election Center” cu informații oficiale despre alegerile din România, incluzând linkuri către Autoritatea Electorală Permanentă. Pentru o mai mare transparență, TikTok recomandă conturilor politice să obțină verificarea prin „bifa albastră” pentru a indica statutul lor oficial, iar conținutul cu hashtaguri legate de alegeri este marcat corespunzător.

TikTok a introdus și o notificare specială pentru postările create cu ajutorul inteligenței artificiale, în efortul de a avertiza utilizatorii asupra conținutului generat automat. Cu aceste măsuri, TikTok speră să ofere o experiență mai sigură și mai transparentă pentru cei 8,1 milioane de utilizatori români, protejând integritatea platformei într-un context politic sensibil.

TikTok răspunde la întrebările despre riscurile de securitate și impactul asupra copiilor: Canada, Australia și controversele platformei

La conferința de presă organizată de TikTok, subiectele legate de siguranța utilizatorilor și de presiunile internaționale asupra companiei au fost abordate în mod direct, după ce două întrebări cheie din partea Playtech au atras atenția: posibilele riscuri de securitate națională ale aplicației și impactul acesteia asupra tinerilor. Canada și Australia au ridicat recent probleme legate de operațiunile TikTok, iar reprezentanții companiei au oferit răspunsuri asupra poziției platformei față de aceste provocări.

Interdicția TikTok în Canada: o decizie dezamăgitoare pentru companie

La întrebarea despre interdicția impusă de Canada, oficialii TikTok au exprimat o profundă dezamăgire. Canada a solicitat încetarea operațiunilor TikTok pe teritoriul său, invocând riscuri de securitate națională și alte îngrijorări legate de protecția datelor utilizatorilor. Reprezentanții companiei au afirmat că această decizie nu doar că afectează afacerea în sine, ci și mii de angajați și creatori de conținut care își desfășurau activitatea prin intermediul platformei în această țară.

„Suntem foarte dezamăgiți de decizia autorităților canadiene, care are un impact negativ nu doar asupra afacerii noastre, ci și asupra creatorilor de conținut și angajaților din Canada. Vom contesta această decizie în instanță și vom continua să ne apărăm poziția”, a declarat Łukasz Gabler.

TikTok a subliniat că aplicația își desfășoară activitatea conform normelor internaționale și că măsurile sale de securitate sunt la un standard ridicat. Compania a anunțat deja că analizează toate acuzațiile aduse și că va încerca să clarifice situația pentru a permite utilizatorilor din Canada să își continue activitatea pe platformă. În această perioadă, TikTok este pregătit să colaboreze cu autoritățile din țările respective pentru a demonstra că platforma sa nu reprezintă o amenințare de securitate.

TikTok și siguranța copiilor: răspunsul la inițiativa Australiei

O altă întrebare importantă ridicată de Playtech, în cadrul conferinței, a fost legată de decizia Australiei de a lua în considerare o interdicție pentru utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani. Aceasta a fost primită cu interes și de comunitatea internațională, mulți întrebându-se dacă platformele sociale, inclusiv TikTok, sunt sigure pentru tineri.

Reprezentanții TikTok au explicat că platforma aplică măsuri stricte de siguranță pentru a proteja utilizatorii tineri, inclusiv separarea în grupuri de vârstă și aplicarea unor setări de confidențialitate suplimentare pentru cei între 13 și 15 ani. Oficialii au declarat că TikTok are mai multe funcții care securizează activitatea minorilor pe platformă și că acestea pot fi adaptate de părinți prin intermediul soluției Family Pairing. Acest instrument le oferă părinților control suplimentar asupra activității copiilor, în funcție de preferințele și de conversațiile familiale.

„Pentru a asigura un mediu sigur, TikTok permite doar utilizatorilor de peste 13 ani să acceseze platforma și are un set complet de măsuri pentru siguranța acestora. Utilizatorii sunt împărțiți în grupuri de vârstă cu setări de confidențialitate personalizate, iar prin Family Pairing, părinții pot gestiona accesul copiilor lor, în funcție de priorități și de discuțiile avute în familie”, a explicat Łukasz Gabler.

O poziție echilibrată, dar provocată de reglementări internaționale

În prezent, TikTok se implică activ în discuții la nivel internațional pentru a găsi soluții de protejare a tinerilor și de a înlătura îngrijorările legate de securitatea datelor. În cadrul conferinței, oficialii au menționat că TikTok colaborează cu grupuri internaționale precum WeProtect și alte organizații, care lucrează la politici comune privind siguranța tinerilor pe internet.

În ciuda măsurilor implementate, presiunea din partea autorităților naționale, cum sunt cele din Canada și Australia, continuă să reprezinte o provocare majoră pentru TikTok. Deși compania își susține eforturile de a proteja utilizatorii și de a respecta standardele de confidențialitate și siguranță, deciziile acestor țări arată că platforma are în continuare pași de făcut pentru a câștiga încrederea autorităților.