Povestea iubită de copiii români care se termină, de fapt, tragic. Diferențele dintre Mica Sirenă lui Hans Christian Andersen și desenul Disney

Mica Sirenă este una dintre cele mai cunoscute povești ale scriitorului danez Hans Christian Andersen. Publicată pentru prima dată în anul 1837, această poveste fascinantă urmărește aventurile unei tinere sirene care se îndrăgostește de un om și este dispusă să renunțe la viața ei din mare pentru a deveni, la rândul ei, om și a căpăta un suflet.

Inspirată de mitologia greacă, legende nordice și diverse opere literare, povestea a captivat inimile cititorilor de-a lungul secolelor.

Povestea originală a Micii Sirene

Mica Sirenă trăiește într-un regat subacvatic alături de tatăl ei, Regele Mării, de bunica ei și de cele cinci surori mai mari.

Fiecare soră este născută la un an distanță una de cealaltă. La vârsta de 15 ani, Mica Sirenă are voie să înoate pentru prima dată la suprafață și să vadă lumea oamenilor.

De îndată ce reușește asta, tânăra sirenă observă o petrecere pe o navă organizată în cinstea unui prinț chipeș și se îndrăgostește de el.

O furtună violentă lovește nava și o scufundă, iar Mica Sirenă îl salvează pe prinț de la înec. Îl aduce la țărm și îl lasă lângă un templu, unde este găsit de o tânără femeie și doamnele ei de companie. Prințul nu o vede pe Mica Sirenă și nu știe că ea i-a salvat viața.

Tânjind după prinț, Mica Sirenă decide să o viziteze pe Vrăjitoarea Mării, care trăiește într-o zonă periculoasă a oceanului. Aceasta îi oferă o poțiune care îi va da picioare în schimbul vocii sale frumoase.

Totuși, vrăjitoarea o avertizează că, odată ce va deveni om, nu se va mai putea întoarce niciodată în mare. Ea va obține un suflet uman doar dacă va câștiga dragostea prințului și se va căsători cu el. Dacă nu reușește, în zorii primei zile după ce el se va căsători cu altcineva, va muri și se va transforma în spumă de mare.

Mica Sirenă acceptă înțelegerea și înoată până la suprafață, lângă castelul prințului. Bea poțiunea și simte o durere intensă, ca și cum o sabie i-ar străpunge corpul.

Leșină pe țărm, goală, și este găsită de prinț, care este fascinat de frumusețea și grația ei. Mica Sirenă devine tovarășa preferată a prințului, însoțindu-l în numeroase ieșiri. Cu toate acestea, prințul nu se îndrăgostește de ea.

În povestea originală a lui Andersen, finalul este tragic. Prințul se îndrăgostește de fata din templu, crezând că ea l-a salvat de la înec, și se căsătorește cu aceasta.

Mica Sirenă, cu inima frântă, se gândește la moartea iminentă. Surorile ei îi aduc un pumnal oferit de Vrăjitoarea Mării în schimbul părului lor lung și frumos.

Dacă Mica Sirenă îl ucide pe prinț cu acel pumnal, ea va redeveni sirenă. Totuși, nu se poate hotărî să-și omoare iubitul adormit și astfel, în zorii zilei, trupul ei se dizolvă în spumă de mare.

Ce adaptări moderne există, cum a abordat Disney povestea

Povestea scriitorului danez a fost adaptată de nenumărate ori, incluzând teatru, operă, filme și desene animate.

Cea mai cunoscută adaptare este cea realizată de studiourile Disney în 1989. În această versiune, finalul este fericit și introduce personaje noi, cum ar fi crabul Sebastian și vrăjitoarea Ursula. În plus, sunt multe diferențe față de povestea originală.

În povestea lui Andersen, sirena nu are un nume, dar în filmul Disney ea se numește Ariel. Tot în povestea originală, Mica Sirenă are cinci surori mai mari, în timp ce în filmul Disney are șase surori.

Mai mult, într-o primă instanță, Vrăjitoarea Mării este un personaj neutru, în timp ce în filmul Disney, Ursula este antagonistul principal.

Potrivit lui Andersen, poțiunea îi dă picioare, dar fiecare pas este dureros, ca și cum ar călca pe cuțite. În filmul Disney, transformarea nu implică durere.

Poate cea mai importantă diferență: versiunea originală, prințul se căsătorește cu altcineva, iar Mica Sirenă se dizolvă în spumă de mare. În filmul Disney, Ariel și Eric se căsătoresc și trăiesc fericiți.