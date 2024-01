Petrecere după Dinamo – Rapid, în Giulești. Cum au sărbători rapidiștii alături de fani victoria cu ”câinii”

Fanii Rapidului nu au făcut deplasarea pe Arena Națională pentru derbyul Dinamo – Rapid și au ales să vadă partida pe propriul stadion, în Giulești. După succesul, 2-1, cu rivala din Ștefan cel Mare, jucătorii au mers în Grant pentru a sărbători alături de suporteri.

Rapid a câștigat derby-ul cu Dinamo, în etapa cu numărul 23 din SuperLiga, prin golurile marcate de Papeau și Burmaz. Suporterii giuleșteni au urmărit întâlnirea pe ecranele celor două tabele de marcaj ale stadionului din Grant, iar la finalul partidei de pe Arena Națională au dat drumul la fiesta, alături de jucătorii lui Cristiano Bergodi.

Pe acordurile imnului Rapidului, fotbaliștii alb-vișinii au intrat pe teren și au mers în fața peluzei, unde au cântat alături de fani ”Ole, ole, mulțumim, Rapidule”, dar și alte cântece celebre în Giulești. Atmosfera a fost incendiară și n-au lipsit nici torțele și fumigenele.

După aproximativ 30 de minute în care s-au bucurat împreună, jucătorii au plecat și au părăsit gazonul în aplauze și cântând „Săriți cu toții și strigați tare să moară câinii din Ștefan cel Mare”.

La finalul victoriei care i-a dus pe locul doi în SuperLiga, mijlocașul Rapidului, Alexandru Albu, nu a ratat ocazia și a jignit marea rivală, pe care a numit-o ”echipă mică”.

Iar ținem acest bilanț, jucăm foarte slab cu echipele mici. Trebuie să fim bărbați și să jucăm indiferent dacă e sau nu presiune. Când am ieșit la pase, am dominat. Știam că ei se vor baza pe contraatacuri. Ne-am apărat bine, ne-am închis și am luat trei puncte”, a declarat Alexandru Albu.