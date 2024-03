Până la 2.000 de lei în plus la pensie pentru mulți români după recalculare. Detaliile care fac diferența, oficiale de la Casa de Pensii

Recent, șeful Casei de Pensii a adus vești bune pentru unii dintre pensionarii României.

În urma unei recalculări planificate a pensiilor, există posibilitatea ca sumele primite lunar de beneficiari să crească semnificativ, în unele cazuri cu până la 2.000 de lei.

Principiile recalculării: Anii de muncă contează enorm

La baza recalculării pensiilor stau principii clar definite, menite să reflecte eforturile contribuabililor de-a lungul anilor de muncă.

Numărul anilor lucrați joacă un rol crucial în determinarea noii sume de pensie: pentru 25-30 de ani de muncă se acordă 0,5 puncte de stabilitate pe an, pentru 30-35 de ani de muncă se acordă 0,75 puncte pe an, iar pentru cei care au muncit mai mult de 36 de ani, fiecare an peste această limită este recompensat cu câte un punct de stabilitate. Valoarea unui punct de referință este de 81 de lei, ceea ce înseamnă că, în funcție de numărul anilor lucrați, sumele adăugate pot fi considerabile.

„Cresc pensiile mici ale pensionarilor care au o lungă perioadă de contributivitate. Acei oameni care au realizat stagii suplimentare de peste 35 de ani, dar au avut salariul minim pe economie sunt avantajați”, a explicat Daniela Baciu. „Sunt anumite sectoare din industrie unde, înainte de 1989 au fost salarii mici: industria alimentară, comerț, textilă unde salariile au fost foarte mici. Acești oameni vor beneficia de puncte de stabilitate, iar pensia – care în momentul de față este de 2.000 de lei – s-ar putea chiar dubla. Asta dacă a avut un stagiu de contribuție foarte mare, de peste 35 de ani. Acesta este principiul de bază care guvernează noua lege a pensiile”, a adăugat șeful Casei de Pensii.

Avantajele pentru pensionarii cu venituri mici

Conform declarațiilor lui Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, noua formulă de calcul va beneficia în mod special pensionarii cu venituri mici, dar cu o perioadă lungă de contributivitate. Sunt vizați în special acei pensionari care, deși au contribuit la sistemul de pensii pentru mai mult de 35 de ani, au avut salarii minime sau foarte mici. Industriile cu salarii istoric mici, cum ar fi alimentara, comerțul sau industria textilă, vor vedea cele mai mari creșteri în pensiile recalculare ale foștilor angajați.

Această recalculare nu se aplică uniform tuturor pensionarilor, ci va depinde de istoricul fiecărui individ în parte: anii de muncă, salariul pe care l-au avut, dar și legislația aplicabilă la momentul ieșirii la pensie. Este o abordare care urmărește să facă dreptate socială, recompensându-i pe cei care au contribuit semnificativ la bugetul de stat prin muncă îndelungată, chiar dacă în condiții de salarizare minimă.

Un exemplu concret prezentat de Daniel Baciu ilustrează impactul noii formule de calcul: un pensionar cu o pensie inițială de 1.763 de lei poate ajunge la o pensie recalculată de aproximativ 4.100 de lei brut, adică o creștere de peste 2.000 de lei. Asta demonstrează angajamentul actual al autorităților de a corecta disproporțiile din sistemul de pensii și de a asigura un trai decent pensionarilor care au contribuit decisiv la economia națională.

Recalcularea pensiilor este un subiect complex și sensibil, ce stârnește atât speranțe, cât și îngrijorări în rândul pensionarilor. Cu toate acestea, clarificările oficiale și exemplificările detaliate arată că există un efort concertat de a aduce îmbunătățiri semnificative pentru mulți dintre beneficiarii sistemului de pensii din România