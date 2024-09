OpenAI plănuiește majorarea prețului abonamentului ChatGPT la 44 de dolari

OpenAI, compania din spatele popularului ChatGPT, intenționează să majoreze semnificativ prețul serviciului în următorii cinci ani. În timp ce în prezent utilizatorii plătesc 20 de dolari pe lună pentru a accesa versiunea premium, OpenAI planifică să crească abonamentul la 22 de dolari până la sfârșitul acestui an și să atingă un preț de 44 de dolari lunar până în 2029. Aceste detalii au apărut în cadrul unui document destinat investitorilor, raportat de The New York Times, în contextul în care compania caută să atragă noi surse de finanțare.

OpenAI caută să atragă investiții pentru a acoperi pierderile financiare

În documentele obținute de The New York Times, OpenAI a înregistrat venituri de 300 de milioane de dolari în luna august a acestui an și se așteaptă să ajungă la 3,7 miliarde de dolari în vânzări până la sfârșitul anului. Cu toate acestea, compania se confruntă cu pierderi considerabile. Potrivit raportului, OpenAI va avea un deficit de 5 miliarde de dolari până la finalul anului din cauza cheltuielilor operaționale ridicate, inclusiv salarii, chirii și alte costuri de întreținere.

În încercarea de a reduce aceste pierderi, OpenAI este în plin proces de căutare a noi investitori. Conform The New York Times, compania evaluează în prezent o potențială valoare de piață de 150 de miliarde de dolari, ceea ce ar putea atrage o nouă rundă de investiții care să aducă în conturile companiei până la 7 miliarde de dolari. Acest capital suplimentar ar putea ajuta la susținerea modelului de afaceri în plină expansiune, pe măsură ce OpenAI continuă să inoveze în domeniul inteligenței artificiale.

OpenAI trece de la non-profit la un model orientat spre profit

Un alt aspect semnificativ din strategia OpenAI este trecerea companiei de la un model non-profit la unul orientat spre profit. Această schimbare permite OpenAI să elimine orice plafon impus anterior asupra randamentelor pentru investitori. Prin această abordare, OpenAI are mai multă flexibilitate în negocierea cu noii investitori și poate atrage fonduri la rate mai mari. Schimbarea modelului de afaceri semnalează o dorință clară de a maximiza veniturile și de a permite o creștere continuă într-un domeniu extrem de competitiv.

În concluzie, OpenAI este pe cale să își transforme nu doar structura de prețuri pentru utilizatori, ci și modelul de afaceri. Cu planuri ambițioase de creștere a prețului abonamentului ChatGPT și de atragere a investițiilor, compania vizează consolidarea poziției sale în industria de inteligență artificială, în ciuda dificultăților financiare actuale. Rămâne de văzut cum vor reacționa utilizatorii la aceste schimbări de preț și cum va evolua compania în următorii ani.