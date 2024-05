OpenAI anunță lansarea GPT-4o: „Vorbește, râde, cântă și vede ca un om”

OpenAI anunță lansarea GPT-4o, un nou model de inteligență artificială (IA) care, conform companiei, reprezintă un pas mai aproape de „interacțiunea mult mai naturală între om și calculator”.

Acest nou model poate vorbi, râde, cânta și vedea ca un om, conform declarațiilor companiei. În plus, OpenAI va lansa o aplicație desktop pentru ChatGPT.

GPT-4o acceptă orice combinație de text, audio și imagini ca intrare și poate genera un rezultat în toate cele trei formate. De asemenea, este capabil să recunoască emoțiile, să fie întrerupt în timpul discursului și să răspundă aproape la fel de rapid ca un om în timpul conversațiilor.

Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqN

Text and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx

— OpenAI (@OpenAI) May 13, 2024