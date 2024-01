Ofertat de Tottenham și de Bayern, Radu Drăgușin a ales. Zboară cu un avion privat pentru vizita medicală. Salariu fabulos

Radu Drăgușin s-a aflat pe lista mai multor echipe de top din Europa, dar Tottenham și Bayern Munchen s-au bătut până în ultimul moment pentru semnătura sa. Până la urmă, internaționalul român a decis la ce echipă va juca în 2024. Acesta va zbura cu un avion privat pentru a face vizita medicală. Iată ce durată va avea contractul.

Radu Drăgușin a fost unul dintre cei mai curtați fotbaliști din lume în pauza de marcato, fiind dorit de echipe precum Milan, Napoli și Roma. Dar Tottenham și Bayern Munchen s-au luptat să obțină semnătura fundașului de la Genoa. În cele din urmă, internaționalul român a ales echipa pentru care își dorește să evolueze.

Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a folosit celebrul ”Here we go” și a anunțat că Radu Drăgușin va semna cu Tottenham. Suma de transfer este de 31 de milioane de euro: 25 de milioane sumă fixă și șase milioane ca bonusuri. De asemenea, românul va semna un contract până în vara lui 2029 și va primi un salariu de trei milioane de euro pe sezon.

Jurnalistul Gianluca Di Marzio anunță că în următoarele ore Radu Drăgușin va merge la Londra cu un zbor privat și va face vizita medicală.

🚨⚪️ Radu Dragusin to Tottenham, here we go! Agreement reached on package in excess of €30m after new bid overnight.

Spence joins Genoa on loan.

🤝🏻 Dragusin wanted Spurs and confirmed their agreement on personal terms despite Bayern bid.

SAGA OVER.

✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/RMpK0vMXHf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2024