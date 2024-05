O nouă fabrică se deschide în România, investiție de 15 milioane de euro. Gigantul turc vine cu angajări masive în 2024

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a făcut public anunțul privind deschiderea unei noi fabrici în România, în Parcul Industrial Alinso din comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova.

O nouă fabrică în România, noi locuri de muncă

Noua fabrică va fi operată de Borusan Pipe și va produce țevi destinate industriei auto, fiind furnizor pentru companii precum Dacia și Ford Otosan, precum și pentru alte entități din Germania, Slovacia, Ungaria, Cehia și Polonia.

Potrivit declarațiilor ministrului Oprea, investiția inițială în fabrică este de 15 milioane de euro, cu posibilitatea dublării acesteia în cel mai scurt timp, în funcție de cererea pieței. Prima fază a proiectului va crea șaizeci de noi locuri de muncă, iar investiția reprezintă o parte a strategiei grupului Borusan de a-și diversifica activitățile și de a investi în mai multe domenii decât doar în industria auto.

Ministrul a subliniat importanța sprijinului acordat de autoritățile locale și guvernamentale pentru atragerea investițiilor, menționând că aceasta este cheia dezvoltării economice locale și generării de locuri de muncă.

Atragerea de investiții, cheia dezvoltării economice locale

Compania turcă Borusan Pipe are peste 2.500 de angajați și oferă peste 4.000 de tipuri de produse la nivel global. Cele unsprezece facilități ale sale situate pe trei continente și volumul mare de vânzări au consolidat poziția sa ca unul dintre principalii producători din industria țevilor de oțel din Europa și din lume.

În anul 2001, a făcut primul pas în afara granițelor țării. A cumpărat facilitățile din Vobarno și a înființat Borusan Vobarno Tubi S.p.A. În anul 2014, a fondat Borusan Pipe US Inc. pentru a gestiona investiția sa în fabrica din Houston Baytown din SUA. Succesul Borusan Pipe US Inc. a venit rapid, datorită tehnologiei avansate și produselor inovatoare.

Fabricile din România joacă un rol vital în economia țării, contribuind la crearea de locuri de muncă, generarea de venituri și stimularea dezvoltării industriale. În ultimii ani, numeroase companii internaționale au ales să își extindă sau să își stabilească operațiunile de producție în România, beneficiind de forța de muncă calificată, infrastructura dezvoltată și costurile competitive. Aceste fabrici produc o gamă diversificată de produse, de la componente auto și electronice la echipamente industriale și textile, contribuind la diversificarea și consolidarea sectoarelor industriale ale țării.