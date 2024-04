Noutățile lunii aprilie pe Disney+: Filme și seriale pentru toate gusturile, la începutul primăverii

Disney+ este o platformă de streaming care oferă acces la o vastă colecție de conținut video, inclusiv filme, seriale, documentare și conținut original creat de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic. Filme și seriale, pe Disney+, în aprilie Lansată în noiembrie 2019, Disney+ a devenit rapid una dintre cele mai populare platforme de streaming din lume, atrăgând milioane de abonați în întreaga lume. Cu o interfață intuitivă și funcționalități precum descărcarea conținutului pentru vizionare offline, Disney+ oferă o experiență de divertisment captivantă pentru toate vârstele, aducând împreună povești îndrăgite de generații întregi într-un singur loc convenabil.

Odată cu sosirea primăverii, Disney+ continuă să ofere abonaților mai multe noutăți pentru toți membrii familiei. Fanii Reality-TV se vor bucura de sosirea serialului Vila Vanderpump (Vanderpump Villa), în care Lisa Vanderpump și echipa ei vor lua cu asalt sudul Franței – multă dramă, gossip și romantism garantat!

Povestea lui Bon Jovi, pe platforma de streaming

De asemenea, pentru cei care au nevoie de un nou documentar, serialul în patru părți Thank you, Goodnight: Povestea lui Bon Jovi (Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story) este primul documentar despre trupă, la care care participă toţi membrii Bon Jovi, din trecut și din prezent, reunind patru decenii de filmări din arhivele personale, fotografii și povești inedite ale muzicienilor.

În plus, d epe 17 aprilie poți viziona serialul FX „FEUD: Capote Vs. Lebedele” care spune povestea vestitului scriitor Truman Capote, cândva prieten apropiat al femeilor din înalta societate, pe care le poreclise „lebedele”. Totuși, gestul său de trădare i-a distrus complet relațiile de prietenie cu acestea, lucru care a dus la excluderea sa din înalta societate și l-a împins către un comportament autodistructiv de care nu a mai reușit să scape.

Și nu în ultimul rând, luna aprilie aduce producții care pot fi urmărite de întreaga familie: filmul Dorința, noul serial Iwájú cu o poveste dintr-o Nigeria futuristică și un episod special din Blue: Semnul.