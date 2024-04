Noutate de la Instagram: Platforma de socializare creează „Blend”

Instagram lucrează la un nou feed Reels care combină interesele a doi utilizatori.

Dezvoltatorii testează intern funcția Blend. Instagram lucrează la o funcție care ar recomanda Reels-uri pentru tine și un prieten pe baza videoclipurilor pe care le-ați distribuit unul altuia și pe baza intereselor voastre individuale.

Astfel, Alessandro Paluzzi a descoperit funcția, numită Blend. Instagram a confirmat pentru TechCrunch că testează intern Blend, dar că deocamdată nu a început să-l testeze public. S-ar putea să fie cazul ca Blend să nu vadă niciodată lumina zilei, deși este întotdeauna intrigant să afli despre ideile cu care se joacă Instagram.

#Instagram is working on Blend: #Reels recommendations based on reels you’ve shared each other and your reels interests 👀

ℹ️ Private between the two of you. You can leave a Blend at any time. pic.twitter.com/1kcssBuf7G

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 28, 2024