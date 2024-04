Noile „scuturi de invizibilitate”, ca în Harry Potter, sunt reale: Cum funcționează, de fapt

Fără electricitate (sau magie) necesară: capetele de invizibilitate erau odată subiectul mitului antic și al science-fiction-ului, dar o companie de tip start-up britanică a petrecut ultimii patru ani făcându-le realitate.

Invisibility Shield Co. a lansat primul lor produs de ultimă generație din 2022 cu mult fanatism și hype online. Acum, compania intenționează să lanseze cele mai recente scuturi de invizibilitate.

Scuturile nu necesită nicio sursă externă de energie sau magie; pur și simplu dau impresia de invizibilitate folosind trucuri optice.

Panoul pare transparent, dar, de fapt, afișează o vedere estompată a ceea ce se află în spatele lui. Folosește o serie de lentile de precizie pentru a dirija lumina reflectată de subiectul aflat în spatele lui, departe de observatorul aflat în față.

Scuturile de invizibilitate de a doua generație ale echipei sunt disponibile pentru precomandă pe Kickstarter, care încearcă să finanțeze în continuare proiectul. Modelele lor de prima generație au fost, de asemenea, finanțate de Kickstarter și au rezultat în livrarea cu succes a miilor de scuturi de invizibilitate în întreaga lume.

„A doua generație de scuturi funcționează pe același principiu de bază, dar am făcut destul de multe schimbări. În primul rând, am schimbat forma și densitatea lentilelor, pentru a îmbunătăți rezoluția și pentru a le face să funcționeze mai bine pentru un scut curbat – versiunea anterioară era plată. De asemenea, am trecut de la o construcție stratificată la fiecare față a scutului care este extrudată dintr-o singură bucată, făcându-le mult mai clare decât versiunile anterioare unde lipeam straturi de material cu un adeziv”, a explicat Thompson.