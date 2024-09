Mister în dormitor: Cum a ajuns casa vecinului să fie proiectată invers pe peretele unui om? Explicația iluziei optice

Un fenomen surprinzător pune pe gânduri utilizatorii de Facebook.

Un bărbat din Danemarca a apelat la rețelele de socializare pentru a găsi explicații după ce a descoperit că imaginea casei vecinului său a fost proiectată invers pe peretele dormitorului său. Acesta nu este un scenariu obișnuit, deoarece casele vecinilor nu ar trebui să fie vizibile în interiorul propriei case și cu atât mai puțin inversate.

Așa că, în încercarea de a înțelege ce s-a întâmplat, Stefan Lægaard Andersen a publicat poze cu acest fenomen neobișnuit pe Facebook, solicitând ajutorul comunității online.

Pe măsură ce oamenii au început să comenteze și să analizeze fotografiile, a apărut și o explicație pentru fenomenul bizar. Ceea ce a părut inițial un mister a fost, de fapt, un efect optic cunoscut sub numele de camera obscura, sau efect de cameră cu gaură de ac.

