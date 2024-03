Misiune ambițioasă pe Lună: Ce vor să facă oamenii de știință pe Planeta Roșie până în 2030

Interlune, o nouă afacere în domeniul extracției de resurse spațiale, își propune să înceapă să sape după heliu-3 până în 2030.

Fondatorii companiei includ foști angajați de top de la Blue Origin și un astronaut de pe Apollo 17. Startup-ul în devenire numit Interlune încearcă să devină prima companie privată care să extragă resursele naturale ale Lunii și să le vândă înapoi pe Pământ.

Misiune pe Lună

Interlune se va concentra inițial pe heliu-3 – un izotop de heliu creat de Soare prin procesul de fuziune – care este abundent pe Lună. Într-un interviu acordat Ars Technica, Rob Meyerson, unul dintre fondatorii Interlune și fost președinte al Blue Origin, a declarat că firma speră să-și trimită dispozitivul cu una dintre următoarele misiuni comerciale pe Lună susținute de NASA. Planul este să aibă o instalație pilot pe Lună până în 2028 și să înceapă operațiunile până în 2030, a spus Meyerson.

Interlune a anunțat săptămâna aceasta că a strâns 18 milioane de dolari în finanțare, inclusiv 15 milioane de dolari în cea mai recentă rundă condusă de Seven Seven Six, firma de investiții înființată de co-fondatorul Reddit, Alexis Ohanian. Resursa pe care o vizează, heliu-3, ar putea fi folosită pe Pământ pentru aplicații precum calculul cuantic, imagistica medicală și, poate, într-o zi, precum combustibil pentru reactoarele de fuziune. Helium-3 este purtat pe Lună de vânturile solare și se crede că rămâne pe suprafața lunară, în sol, în timp ce, atunci când ajunge pe Pământ, este blocat de magnetosferă.

Cu ce ne ajută

Interlune își propune să excaveze cantități enorme de sol lunar (sau regolit), să-l proceseze și să extragă gazul de heliu-3, pe care apoi l-ar transporta înapoi pe Pământ. Pe lângă recoltorul lunar patentat, Interlune planifică o misiune robotică de aterizare pentru a evalua concentrația de heliu-3 la locația selectată pe suprafață.

„Pentru prima dată în istorie,” a spus Meyerson într-o declarație, „extragerea resurselor naturale de pe Lună este tehnologic și economic fezabilă”.

Echipa fondatoare îi include pe Meyerson și fostul arhitect-șef de la Blue Origin, Gary Lai, astronautul Apollo 17 Harrison H. Schmitt, fostul executiv Rocket Lab Indra Hornsby și James Antifaev, care a lucrat pentru proiectul de baloane cu altitudine înaltă al Alphabet, Loon.