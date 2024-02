Mircea Rednic, de urgență la spital. I s-a făcut rău în timpul antrenamentului

Mircea Rednis a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău în timpul antrenamentului echipei sale, UTA Arad. ”Puriul” a ajuns la spital unde i s-au făcut mai multe investigații.

”Puriul” a suferit un infarct miocardic la sfârșitul lunii august 2023, în timpul meciului cu FCSB. A fost operat și medicii i-au montat trei stenturi.

Mircea Rednic (61 de ani) are din nou probleme. A participat luni dimineață la antrenamentul echipei sale UTA Arad și i s-a făcut rău, acuzând stări de amețeală. Tehnicinul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Arad, unde i s-a făcut o serie de teste și analize. Starea lui este stabilă în acest moment, conform publicației Arad Obiectiv.

La trei luni de la infract, Mircea Rednic făcea dezvăluri uluitoare despre momentele grele prin care a trecut, în care s-a temut pentru viața lui. Acesta a spus că s-a speriat atunci când a văzut medicii agitați în jurul său.

”Am simțit o apăsare puternică și probleme de respirație. Doctorul mi-a dat un medicament și mi-a trecut, asta a fost la golul egalizator cu FCSB, sau cu Steaua, le-am încurcat. Atunci nu m-am speriat, pentru că mi-a trecut, eu am simțit și ziua următoare aceiași presiune, dar mai ușoară.

Citește și: Mircea Rednic a fost operat acum 5 săptămâni și a făcut iureș la ultima conferință. „Unde am făcut infarct?”. De ce s-a enervat antrenorul formației UTA – VIDEO

A doua zi, am fost să fac un EKG. Când am ajuns acolo, ăia erau agitați. M-au întrebat dacă am venit cu mașina. Mi-au luat cheile și direct la operație. M-am speriat, au venit doctori, și-au lăsat cabinetele, m-au dus cu mașina, nu au vrut cu salvarea, să nu vadă lumea. Sunt foarte bine acum, rezultatele sunt bune”, declara Mircea Rednic, în luna noiembrie, pentru Fanatik.