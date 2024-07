Minerale noi descoperite la cea mai mare mină de pământuri rare din lume pot îmbunătăți tehnologia de apărare

Geologi chinezi au făcut o descoperire revoluționară la cea mai mare mină de pământuri rare din lume, Bayan Obo, situată în Mongolia Interioară. Noile minerale descoperite, Oboniobit și Scandio-fluoro-eckermannit, conțin elemente cu potențiale aplicații în tehnologie, apărare și energie, esențiale pentru creșterea economică a Chinei.

Descoperirea și importanța mineralelor

Mineralele au fost descoperite printr-un parteneriat între Institutul de Geologie și Geofizică al Academiei Chineze de Științe (CAS), Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Institutul de Cercetare a Pământurilor Rare din Baotou și Universitatea Centrală de Sud, conform informațiilor furnizate de biroul de publicitate al CAS.

Li Xianhua, academician CAS, a anunțat descoperirea în numele Institutului de Geologie și Geofizică al CAS, precizând că Asociația Internațională de Mineralogie a confirmat statutul acestora ca minerale noi și a aprobat denumirea lor.

Conform lui Li, noile minerale conțin elemente valoroase cu aplicații semnificative în domenii precum materiale noi, energie nouă, tehnologia informației, aeronautică, apărare națională și industria militară, ceea ce le face esențiale pentru dezvoltarea economică și socială a țării.

Niobiul și scandiumul sunt metale extrem de rare și strategic critice. Niobiul este utilizat în oțeluri speciale, materiale supraconductoare și industriile aeronautice, în timp ce scandiumul este esențial pentru aliajele aluminiu-scandiu și celulele de combustibil cu oxid solid.

Resurse bogate și descoperiri anterioare

Li Xiao, directorul general al Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., un important producător chinez de oțel, a subliniat resursele minerale bogate ale minei Bayan Obo, inclusiv fier, niobiu, scandium, toriu și fluorit, conform unui raport al China Daily.

Potrivit lui Li Xiao, din 1959, cercetătorii au identificat 18 minerale noi la acest depozit, Oboniobitul și Scandio-fluoro-eckermannitul marcând a 19-a și a 20-a descoperire, respectiv.

Fan Hongrui, cercetător la Institutul de Geologie și Geofizică al CAS, a menționat că Oboniobitul prezintă o nuanță galben-brună până la brună și are o structură plăcătoasă, variind în dimensiune de la 20 la 100 de micrometri. Fan a adăugat că Scandio-fluoro-eckermannitul este primul mineral conținând scandiu descoperit vreodată în China. Denumit după academicianul CAS Zhai Mingguo pentru contribuțiile sale semnificative la cercetarea zăcămintelor minerale din China, acesta apare de culoare galben pal sau albastru deschis și are o formă columnară, măsurând până la 350 de micrometri.

Descoperiri pe Lună prin misiunea Chang’e 5

Misiunile științifice chineze au descoperit minerale și pe Lună. Într-o descoperire științifică semnificativă realizată la începutul acestui an, misiunea Chang’e 5 a Chinei, condusă de Administrația Națională Spațială din China (CNSA), a dezvăluit noi minerale pe suprafața lunară. Oamenii de știință au identificat aceste minerale ca fiind rutil (TiO2), trigonal Ti2O și triclinic Ti2O.

Descoperirea compușilor de titan precum trigonal Ti2O și triclinic Ti2O este deosebit de remarcabilă, deoarece aceștia nu au fost observați niciodată în mostre naturale pe Pământ, unde dioxidul de titan este de obicei găsit în diverse structuri cristaline.