”Micuțu”, românul care i-a păzit pe Schumacher și pe Ibrahimovic, a spus tot: ”E un băiat de nota 200”

Cristian Anheliuc, zis ”Micuțu’ din Rădăuți”, are o poveste de viață spectaculoasă. A fost gardă de corp pentru unii dintre cei mai importanți fotbaliști ai planetei, dar și pentru marele campion de Formula 1, Michael Schumacher. Acesta a povestit cum a ajuns să lucreze cu toate aceste staruri mondiale.

Cristian Anheliuc este campion mondial de MMA, are 45 de ani și este asistent medical. Deși i se spune ”Micuțu”, nu este deloc așa, ba din contră. El are o înălțime impresionantă de 2.10 metri și o greutate de 160 de kilograme și a avut grijă de marii sportivi ai planetei, printre care Zlatan Ibrahimovic și Michael Schumacher.

Acesta a povestit cum a început aventura sa în lumea sportivilor celebri. În urmă cu 20 de ani, în 2004, a plecat în Italia și a ajuns să lucreze la echipa de fotbal Juventus Torino, ca bodyguard. Așa l-a cunoscut pe suedezul Zlatan Ibrahimovic, dar și pe colegii acestuia.

Vezi și: Fotbalistul român celebru care și-a dorit să fie bodyguardul lui Jennifer Lopez: ”Voiam să-i apăr spatele” VIDEO

”Noi eram opt care mergeam cu fotbaliștii peste tot. Și acolo am avut onoarea să cunosc pe starurile lui Juventus: Del Piero, Ibrahimovic, Zebina, Nedvev și pe antrenorul Fabio Capello. A fost o experiență frumoasă”, a declarat Cristian Anheliuc, citat de Playsport .

Pe lângă vedetele de la Juventus, Cristian Anheliuc a avut șansa de a fi gardă de corp și pentru septuplul campion de Formula 1, Michael Schumacher. Românul a dezvăluit cum a ajuns să-l cunoască pe fostul pilot, a cărei viață s-a schimbat radical după un grav accident suferit la schi în urmă cu zece ani.

”Ne-a luat șeful și ne-a zis: ‘Bă, fiți atenți. Mergem la Marele Premiu de Formula 1 al Italiei’. Și am avut deosebita onoare de a-i face gardă de corp marelui Michael Schumacher.

Vezi și: Bodyguard-ul lui Mohamed Salah a făcut dezvăluiri despre viața atacantului: ”Trebuie să-i verific toate cadourile”

Este un băiat de nota 200. L-am cunoscut pe circuitul de Monza, în anul 2005. Atunci am avut ocazia să stau la o masă rotundă cu el, cu Rubens Barrichello și cu restul membrilor scuderiei Ferrari, într-un imens cort amenajat pe circuit”, a adăugat Cristian Anheliuc.

Cristian Anheliuc a jucat baschet și rugby, dar a renunțat și a lucrat ca bodyguard pentru trupe precum Andre, Akcent sau Simplu. În 2015, ”Micuțu” s-a apucat de MMA și după doar patru meciuri, dintre care trei câștigate, a reușit să devină campion mondial. Acest lucru s-a întâmplat în noiembrie 2016, când a ieșit învingător în cadrul unei gale din Republica Moldova.

”Asta cu MMA-ul a fost o nebunie de a mea. Am fost provocat la un astfel de meci, dar cel care a facut-o nu a mai vrut să intre în cușcă cu mine. Dacă tot m-am apucat, am zis să continui, iar după patru meciuri, dintre care trei câștigate, am obținut centura mondială MMA la amatori la categoria +120 de kilograme”, a mai spus Cristian Anheliuc.