Fotbalistul român celebru care și-a dorit să fie bodyguardul lui Jennifer Lopez: ”Voiam să-i apăr spatele” VIDEO

A scris istorie în fotbalul românesc și a fost numit ”erou” după performanța reușită cu echipa sa. Dar înainte de a deveni fotbalist a visat să aibă altă carieră, printre care să fie și bodyguardul lui Jennifer Lopez. Însă, doar una dintre dorințe i s-a îndeplinit. Despre cine este vorba.

A fost un jucător care a intrat în istorie după ce a reușit cu echipa sa cea mai mare performanță din fotbalul românesc. Când era mai tânăr își dorea să se facă polițist sau bodyguard, dar doar una dintre dorințe i s-a îndeplinit. A fost polițist de frontieră la Vama Nădlac.

Helmut Duckadam (64 de ani), căci despre el este vorba, a fost portarul Stelei, cu care a cucerit Cupa Campionilor în 1986, după ce a apărat patru lovituri de deparajare în finala de la Sevilla. Acesta a dezvăluit la PlaySport Live că și-a dorit să fie bodyguardul lui Jennifer Lopez.

”Eu am visat și când am fost mai mare. Dumnezeu m-a dus în direcția aia. Am lucrat șapte ani în Poliția de Frontieră. Apoi, toată lumea m-a întrebat ce o să fac în America.

Eu sunt un tip extrem de bine planificat și mi-ar fi plăcut să fiu bodyguard. Îmi plăcea. Am zis că, în cazul în care mă stabilesc în America, mi-ar plăcea să fiu bodyguardul lui Jennifer Lopez. Să-i apăr spatele. Și ea era mai tânără, dar și eu eram mai tânăr”, a spus Helmut Duckadam, în exclusivitate, la PlaySport Live.