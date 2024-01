Mickey Mouse devine personaj de groază la mai puțin de 24 de ore de când a ajuns bun public. Cum arată trailerul filmului horror Mickey’s Mouse Trap

Într-o întorsătură surprinzătoare a evenimentelor, emblematicul Mickey Mouse a intrat în domeniul public, marcând sfârșitul unei perioade de protecție a drepturilor de autor de 95 de ani. Această ocazie importantă a declanșat crearea unui film de groază indie intitulat „Capcana lui Mickey Mouse”, care urmează să fie lansat în martie 2024. Prima privire asupra acestei interpretări neconvenționale a personajului iubit a venit odată cu lansarea trailerului filmului în ziua de Anul Nou.

Trailerul, distribuit pe canalul de YouTube al actorului Simon Phillips, vine cu o declinare îndrăzneață care subliniază natura independentă a proiectului: „DISCLAIMER: ACEST NU ESTE UN FILM SAU O PRODUCȚIE DISNEY. NU ESTE AFILIAT SAU APROBAT DE DISNEY ÎN NICIUN MOD. filmul folosește doar domeniul public Steam Boat Willie Mickey Mouse.” Disclaimer-ul subliniază că doar versiunea originală Steamboat Willie, lansată în 1928, a intrat în domeniul public.

Steamboat Willie de la Walt Disney are o semnificație istorică, deoarece a marcat prima apariție atât a lui Mickey Mouse, cât și a lui Minnie Mouse. Odată cu intrarea sa pe domeniul public la 1 ianuarie 2024, filmul deschide ușa reinterpretărilor creative, deschizând calea cu „Capcana lui Mickey Mouse” pentru a explora o latură mai întunecată a personajului iconic.

Filmul de groază indie, regizat de Jamie Bailey, îl are în rolul principal pe Simon Phillips în rolul lui Mickey Mouse – un ucigaș dement îmbrăcat în costumul recunoscut Steamboat Willie. Trailerul dezvăluie o narațiune înfricoșătoare plasată într-un parc de distracții, unde un grup de prieteni devine ținta amenințătorului Mickey Mouse. În mod remarcabil, masca folosită de Phillips prezintă în mod distinct versiunea Steamboat Willie, distingând-o de iterațiile mai contemporane.

Cel mai nou film de groază îl prezintă pe Mickey Mouse într-un rol negativ

Previzualizarea prezintă desenul original Steamboat Willie proiectat pe un ecran înainte ca criminalul Mickey Mouse să intre în acțiune. Bailey, regizorul, și-a exprimat intenția din spatele filmului, declarând: „Am vrut doar să ne distrăm cu toate acestea. Adică, Mickey Mouse al lui Steamboat Willie ucide oameni”. El a subliniat în continuare absurditatea conceptului, evidențiind plăcerea echipei de a aduce la viață această viziune neconvențională.

Pe lângă Phillips, filmul are o distribuție care include pe Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills și Nick Biskupek. Echipa de producție este formată din Paul Whitney, Mark Popejoy, Alexander Gausman și Andrew Agopsowicz, cu Mem Ferda de la Filmcore coproducând proiectul.

„Capcana lui Mickey Mouse” calcă pe urmele unei alte creații indie, „Winnie the Pooh: Blood and Honey”, care a apărut cu un an mai devreme după ce Winnie the Pooh a intrat în domeniul public. Aceste filme reprezintă o intersecție unică a expresiei creative și a expirării protecției dreptului de autor, oferind realizatorilor posibilitatea de a explora narațiuni neconvenționale și adesea mai întunecate cu personaje iconice care au fost mult timp asociate cu inocența și bucuria. Pe măsură ce aceste personaje îndrăgite tranzitează în domeniul public, declanșează o nouă eră de reinterpretare și posibilități de povestire atât pentru cineaști, cât și pentru public, potrivit Daily Mail.