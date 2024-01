Lovitură pentru fotbalul românesc. Echipa de top din Spania cu care s-a înțeles Horațiu Moldovan

Horațiu Moldovan se pregătește de transferul carierei. O echipă care se bate în fiecare an cu Real Madrid și Barcelona pentru titlu este gata să plătească clauza de reziliere pentru portarul Rapidului. Ce formație vrea să-l transfere pe român.

Echipa din Spania care îl vrea pe Horațiu Moldovan

După ce Radu Drăgușin a ajun s la Tottenham și a devenit cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc, acum Horațiu Moldovan, portarul Rapidului și el echipei naționale, poate ajunge la una dintre cele mai bune formații din La Liga. Portarul a jucat 22 de meciuri în acest sezon pentru giuleșteni, în care a primit 22 de goluri. În zece dintre partide nu a primit niciun gol.

În ultimele zile, Horațiu Moldovan s-a aflat în negocieri cu Real Betis, locul 7 în Spania, dar andaluzii nu au plătit clauza de reziliere, și un alt club spaniol de top a intrat pe fir. Portarul Rapidului ar putea ajung la Atletico Madrid, după ce echipa lui Diego Simeone vrea să achite cei 800.000 de euro pentru a-l transfera pe român.

Conducătorii lui Atletico Madrid l-au contactat deja pe portarul Rapidului, imediat după terminarea meciului din Cupa Spaniei cu Real Madrid. Ei au dorit să afle dacă Horațiu Moldovan este dispus să se transfere la gruparea de pe „Wanda Metropolitano” pe o perioadă de patru ani și jumătate. Portarul a bătut palma cu spaniolii și i-a informat pe șefii Rapidului de decizia sa. El va avea un salariu de 800.000 în primul an, apoi va crește progresiv, cu câte 180.000 de euro în fiecare sezon.

Rapid, negocieri cu alți portari

Cum Horațiu Moldovan pare a avea zilele numărate la Rapid, conducătorii din Giulești au început căutările pentrub a aduce un alt portar. Anunțul a fost făcut chiar de acționarul majoritar Dan Șucu.

”Clubul Rapid este în negocieri cu alți portari. Avem niște discuții condiționate. În maxim o săptămână, nu ar trebui să avem o problemă să avem un titular de valoare în poarta Rapidului. Avem negocieri și în campionat, dar și în afară”, a declarat Dan Șucu, la Digi Sport.

Citește și: Helmut Duckadam îl face praf pe Horațiu Moldovan. Ce îl scoate din sărite la portarul naționalei – VIDEO

Pe lista Rapidului s-a aflar Silviu Lung jr., aflat sub contract cu Poli Iași, iar portarul de 34 de ani are interzis să plece. Mai mult,

conducorii moldovenilor au respins oferta giuleștenilor de 150.000 de euro. Fostul portar de la Kayserispor și Al-Raed mai are contract în Copou până la finalul sezonului.

Horațiu Moldovan evoluează din ianuarie 2021 la Rapid, care l-a adus liber de contract de la UTA. Acesta a apărat de 112 ori poarta giuleștenilor, fiind învins de 122 de ori în acele partide. În 42 dintre meciuri, el a păstrat poarta intactă.