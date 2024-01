Jucător de la FCSB, mărturie tulburătoare. S-a luptat cu depresia și a fost la un pas să-i fie amputat piciorul

Fostbalistul adus în această iarnă la FCSB are o povste de viață tulburătoare. A devenit tată la vârsta de 22 de ani și a trecut prin momente extrem de grele. Acesta s-a luptat cu depresia și a fost la un pas să-i fie amputat piciorul. Iată povestea fotbalistului care vrea să ia titlul cu roș-albaștrii.

Drama fotbalistului de la FCSB

Acum este unul dintre cei mai interesanți jucători străini din campionatul românesc și a ajuns la liderul FCSB, dar viața l-a pus la câteva încercări grele. Jucătorul brazilian a fost transferat în această iarnă de la Poli Iași pentru 200.000 de euro, dar moldovenii au păstrat 20% dintr-un transfer ulterior.

Este vorba de Luis Felipe, jucătorul care și-a propus să cucerească titlul cu FCSB, deși a mărturisit că începutul anului 2023 nu a fost deloc bun pentru el. Înainte să ajungă în România, brazilianul a fost la Botafogo, unde a jucat numai un singur meci. Din acest motiv, s-a adâncit în depresie, pe punctul de a renunța la fotbal.

”În 2023, anul trecut, când am mers la prima echipă a lui Botafogo. Am jucat un singur meci și am stat 3-4 luni doar antrenându-mă, nu am avut șansa de a juca. Trebuia să fac tranziția la prima echipă, iar antrenorul de la prima echipă a spus: ‘Nu, nu vreau pe nimeni de la U23, toată lumea afară!’. Am stat trei luni antrenându-mă, nu aveam motivație, normal! Apoi am trecut printr-o perioadă de depresie… Tot ce făceam era să merg în cameră și să plâng cu soția mea. Iar ea nu înțelegea uneori, mă întreba: ”Luis, ce s-a întâmplat? Copilul tău e aici, avem nevoie de tine, fii puternic!”Iar apoi s-a ivit oportunitatea de a veni în România”, a mărturisit Luis Felipe pentru GSP.

A avut probleme grave la picior

Un alt moment extrem de dificil cu care s-a confruntat mijlocașul s-a petrecut în 2021, când a suferit o accidentare foarte gravă. A avut o infecție la picior și a fost în pericol să-i fie amputat. Din fericire, a ajuns la timp pe mâna medicilor și așa a putut să-și continue cariera.

”A fost o infecție serioasă! Piciorul meu devenise foarte mare. Am stat cu febră, apoi am mers la doctor, unde mi s-a spus: ”Luis, dacă nu veneai astăzi, ar fi trebuit să-ți tăiem piciorul!”. În ultima zi am mers! A trebuit să fac apoi o serie de teste, de investigații medicale zi de zi”, a adăugat fotbalistul.

”Cel mai bun sentiment posibil”

Luis Felipe a început să se adapteze la FCSB. Acesta a marcat chiar la debutul în tricoul vicecampioanei României împotriva celor de la LASK Linz. La o săptămână de când a început antrenamentele alături de roș-albaștrii, brazilianul a spus că este mai greu decât la fost echipă.

”Este foarte diferit aici, antrenamentele sunt mult mai grele, mai intense decât la fosta mea echipă și chiar se simte. Este greu să mă adaptez, dar colegii și toată lumea din staff mă ajută s-o fac. Voi da 100% din ce pot. Vreau să îmi ajut echipa, să câștige campionatul cu ajutorul calităților mele”, a mai spus Luis Felipe.

La vârsta de 22 de ani, Luis Felie a devenit tatăl unui băiețel și a mărturisit că a avea un copil este cel mai bun sentiment posibil.